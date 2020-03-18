«У него был выбор: спасти женщину с ребенком или машину. Он выбрал авто»: дело о ДТП на ул.Солнечной дошло до суда

Спасала малыша ценой своей жизни

4 июня прошлого года в Самаре произошла страшная трагедия: на перекрестке улиц Солнечной и Губанова столкнулись две иномарки - Aston Martin и Toyota Rav 4. Японский внедорожник от удара выбросило на тротуар, где в это время стояли женщина и маленький мальчик.

Каким-то чудом в последний момент женщина вытолкнула малыша из-под машины, а сама попала прямо под колеса, ее протащило несколько метров, и от полученных травм она умерла на месте аварии.

3-летний малыш сильно испугался, но физически почти не пострадал. Впоследствии выяснилось – погибшая Алла Штоль была его няней.

- Я разговаривал с ней минут за 10 до этого. Вдруг звонок с ее номера, какой-то мужчина говорит, что она попала в ДТП, - вспоминает тот страшный день Евгений Штоль, муж погибшей. – Я рванул туда, был на месте минут через 7, и только тогда узнал, что она умерла.

Две дорогие иномарки столкнулись на перекрестке, внедорожник откинуло прямо на женщину с ребенкомФото: принтскрин видео.

Следствие: виноват водитель Aston Martin

Почти 9 месяцев полицейские разбирались в обстоятельствах произошедшего, и в итоге пришли к выводу, что во всем виноват Марк Ланцов, сидевший в тот день за рулем Aston Martin, после чего ему предъявили обвинение по ч.3 ст.264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека».

- По версии следствия, когда он поворачивал налево, то не убедился в безопасности маневра и не уступил дорогу автомобилю Toyota, который имел приоритет в движении, - рассказали корреспондентам «КП-Самара» в прокуратуре города Самары, где утверждали обвинительное заключение по этому делу.

Более того, по словам прокуроров, специалисты, которые проводили автотехническую экспертизу, пришли к выводу, что водитель Aston Martin мог избежать столкновения, если бы своевременно выполнял требования ПДД. Но его ошибка привела к аварии и гибели женщины.

В обстоятельствах дела разбирается Промышленный районный судФото: Михаил ГОРЮНОВ

Евгений Штоль: водитель Toyota – тоже нарушитель

С таким выводом абсолютно не согласен муж погибшей – Евгений Штоль:

- Когда я приехал на место ДТП, Марк Ланцов был там, он общался с полицией, честно пытался вспомнить, как все было. А вот Максим Первов, который управлял автомобилем Toyota, заперся в машине со своей женой. Уже тогда мне показалось странным его поведением. Потом я увидел, результат его медосвидетельствования: у него марихуану в крови нашли, представляете?

Правда, как признает Штоль, сейчас в деле этого документа нет, куда он делся, никто не знает – только фото осталось, но без расшифровки специалистов обычному человеку сложно понять, что значат все эти аббревиатуры.

- На месте ДТП нет тормозного пути, Первов даже не пытался сбросить скорость или остановиться, он лишь вывернул руль вправо, чтобы машина не врезалась в здание. У него был выбор: спасти автомобиль или женщину с ребенком, он выбрал свою машину, - негодует Евгений Штоль.

Его официальный представитель, адвокат Виктор Филюк говорит, что будет просить суд вернуть дело прокурору на дорасследование – уж больно много в нем нарушений и несостыковок.

Фото того самого медосвидетельствования "Комсомолке" предоставил Евгений Штоль

Виновник «торжества» отсутствует

Как бы то ни было, пока Максим Первов в деле заявлен как свидетель. По словам Штоля, Первов уже предъявил к Марку Ланцову гражданский иск – требует возместить ему деньги за ремонт машины, аего супруга, которая в тот день была на пассажирском сидении, в свою очередь, требует с предполагаемого виновника аварии 92 тысячи рублей за разбитый нос.

Дети погибшей Аллы Штоль заявили отдельный гражданский иск, по предварительным данным, речь идет о 7 млн рублей.

Уточнить позицию сторон по этому делу сегодня не удалось. Хотя первое заседание было назначено на 18 марта, ни подсудимый, ни свидетели, ни часть потерпевших на него не явились.

Что касается подсудимого, то Марк Ланцов был сегодня занят в другом судебном заседании – на ИП Ланцов Марк Германович подан гражданский иск о взыскании заработной платы, о какой сумме идет речь, пока не ясно.

По сведениям Штоля, один из водителей имеет судимость по "наркотической" статьеФото: Александра БУДАЕВА

«Сначала убили жену, потом «охотились» на меня»

Между тем, еще до начала судебного разбирательства обстановка в суде накалена до предела.

Львиную долю смуты вносит сам Евгений Штоль: он связывает серию покушений на себя с делом о гибели собственной супруги.

- Сначала 9 июля прошлого года меня обстреляли, когда я ехал по дороге в машине, на следующий день ко мне на набережной подошли двое и полоснули меня ножом по животу, вот смотрите, - в доказательство своих слов мужчина забирает рубашку и показывает шрам. – А еще днем позже мой автомобиль заминировали, и я выжил только благодаря собаке, которая вела себя странно и вытаскивала меня оттуда за рукав. Позже под капотом я гранату нашел, от нее леска была натянута педалям.

По его словам, следствие по каждому из трех фактов еще не окончено, так что выводов о том, с чем были связаны покушения на его жизнь, делать пока рано. Тем более, что бизнес Штоля достаточно неспокойный – он говорит, что его ИП занимается охраной, перевозкой и охраной грузов и «решением финансовых вопросов с юридическими фирмами»

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