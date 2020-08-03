«Говорить не может, все руки в крови»: под Самарой два дня искали 65-летнего пенсионера

Анастасия Ларионова (на фото - в комуфляжном костюме) откликнулась на пост в соцсетях, как и многие другие волонтеры отряда "Лиза Алерт" Фото: предоставлено героем публикации.

На сообщение о пропаже 65-летнего пожилого мужчину откликнулись десятки людей со всей Самарской области. Его искали не только полицейские, но и волонтеры. Анастасия Ларионова – стажер-кинолог в отделе полиции Клявлинского района, но искать пропавшего пенсионера она отправилась уже вечером, после работы. К тому моменту прошло двое суток со дня его исчезновения.

Нуждается в медицинской помощи

Шарафутдин Имамутдинов жил со своей семьей в селе Новые Сосны Клявлинского района. Мужчина в свои 65 лет пережил инсульт, был признан инвалидом третьей группы. Он с трудом разговаривает и плохо ориентируется в пространстве. 27 июля он ушел из дома в неизвестном направлении.

- На розыск ориентированы все службы, к поискам подключились волонтеры, мужчина пока не найден, - рассказывали в областной полиции о ходе поисков.

На момент исчезновения пенсионер был одет в светло-голубую рубашку, куртку с надписью «Охрана» и камуфляжные брюки, на ногах – женские сланцы светло-голубого цвета. Мобильника с собой он не взял.

Полиция и волонтеры прочесывали леса, овраги, село и окрестности, но найти следы пенсионера никак не удалось. Чтобы увеличить число поисковиков, отряд «Лиза Алерт» кинул клич по соцсетям, после чего в Клявлинский район стали стягиваться волонтеры со всего региона, были люди, которые ехали туда из Самары и Сергиевского района.

Мужчину искали полицейские и волонтеры двое суток Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

Таинственная «заброшка»

- Ориентировку и просьбу о помощи я увидела в соцсетях, созвонилась с координатором поисков и вечером 29 июля приехала на место сбора, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» Анастасия Ларионова. – Нас отправили на территорию заброшенной школы недалеко от дома этого дедули. Это место вроде бы проверяли, но решили съездить туда еще раз.

И не зря. Заброшенная школа скрывалась в зарослях, однако, когда девушка прошла сквозь них, увидела старика:

- Он растерянно озирался, на теле – только светло-голубая рубашка, и все, даже белья не было, руки и ноги в крови, - вспоминает Анастасия Ларионова. – Я спросила, как его зовут, но он смог произнести лишь отдельные буквы и слоги.

Девушка сверилась с ориентировкой, и сомнений не осталось: это точно он!

Анастасия Ларионова позвонила в полицию, оповестила координатора «Лиза Алерт», который организовывал поиски, после этого дедулю закутали в плед, дали ему сладкого чая – он жадно пил, еще бы: мужчина двое суток скитался без еды и воды.

Вскоре за стариком приехали его родственники, волонтеры и полиция, сейчас он уже дома, его здоровью ничего не угрожает.

Девушка по образованию - экономист. но решила работать кинологом Фото: Предоставлено героем публикации

Профессия спасать других

Анастасия Ларионова в марте этого года поступила на службу в полицию, пока что она стажер-кинолог. Мало кто из коллег знает, что именно она нашла пропавшего Имамутдинова. Но руководители отдела полиции, которые дежурили в тот день, нового сотрудника отметили: нюх у девушки определенно есть.

- Я по образованию экономист, но решила пойти в кинологи, потому что очень люблю собак, - признается девушка. – Дома у меня живет немецкая овчарка Герда, ей три года, более преданного существа я еще не встречала.

Много лет назад участковым служил ее дядя, так что о трудностях профессии Анастасия знает. Пока что будущий кинолог проходит стажировку, но уже к концу года она сможет стать полноправным сотрудником ОВД.

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