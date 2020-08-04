"У нее теперь праздник" : в Толльятти не стади наказывать мать, забывшую ребенка в подъезде

В Тольятти полиция не стала возбуждать уголовное дело в отношении Татьяны К., которая 21 июня оставила своего 3-летнего сына в подъезде.

Напомним, история получила широкую огласку после того, как ребенка вечером в мокрой и грязной коляске обнаружили соседи. Мать малыша, по словам местных жителей, с самого утра "гуляла", распивала спиртное, а потом "отдыхала" на травке во дворе. На ее маргинальный образ жизни соседи не раз жаловались в отдел полиции и органы опеки, но всерьез внимание на проблему и те, и другие обратили после того, как посты о случившемся появились в интернете.

После этого на Татьяну составили протокол по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних", 3-летнего мальчугана, "забытого" в коляске, забрал отец ребенка.

Вот в этой коляске 3-летней малыш провел в одиночестве несколько часов. Фото: предоставлено волонтерами

Однако выяснилось, что у Татьяны есть еще и старший сын - мальчику 5 лет, его пока также у матери изъяли, где он живет, пока не известно.

Недавно волонтерам проекта "Право на счастье", которым уже удалось помочь нескольким детям из неблагополучных семей, пришел ответ от тольяттинской полиции - силовики не стали возбуждать уголовного дела в отношении горе-матери.

Проверку проводили сотрудники отдела полиции №23 Комсомольского района Тольятти. В результаты они вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по ст.156 УК РФ "Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним".

Справедливо ли рассудили полицейские, сейчас решают в районной прокуратуре.

Сейчас обоих сыновей у жительницы Тольятти забралиФото: Соцсети

- По нашей информации, никаких выводов из произошедшего она не сделала, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" волонтеры проекта "Право на счастье". - Наоборот, теперь для нее каждый день - праздник, а веселится она со своей подругой Дарьей, которая, к слову, "воспитывает" троих детей и состоит на учете в ПДН.

Повторит ли Дарья поступок своей подруги, чтобы однажды проснуться "знаменитой", покажет время. "Комсомолка" следит за развитием событий.

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