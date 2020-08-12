Ваши дети - ваши проблемы? Самарский суд оставил приемных родителей с чужими долгами

Вот уже год, как девочки обрели новую семью Фото: Предоставлено героем публикации

В Самаре продолжают разбираться в истории приемной семьи, удочерившей детей с долгами. Ипотечную квартиру не хочет забирать банк, с семьи требуют деньги. Обещанную помощь Беловы так и не получили. 11 августа Самарский областной суд отказался признать, что приставы бездействовали на протяжении многих лет не продавая квартиру. . Судьи решили, что это нормально.

Новая жизнь

Светлана В., хотя и воспитывала двух дочек, вела не самый благопристойный образ жизни. За коммуналку в «однушке», где жила с малышками не платила, зато каким-то волшебным образом сумела взять в ипотеку «двушку».

В марте 2019 года женщина умерла, ее дочки попали в детдом, где их увидели Елена и Александр. Пара оформила все документы, и вскоре для семьи началась новая жизнь.

Для девочек эта новая жизнь наполнена любовью, семейным уютом, маленькими детскими радостями и большими надеждами. Для их новых папы и мамы - проблемами, непредвиденными расходами и слезами бессилия.

- Когда встал вопрос о наследстве, нам сказали, что у покойной есть долги за коммуналку - около 50 тысяч рублей. Мы решили, что такую сумму потянем, поэтому согласились, чтобы они стали полноправными наследницами всего имущества, а значит, и долгов матери. Тогда бы у них осталась в собственности квартира, - объясняет Елена Б., удочерившая девочек.

Вот только, когда ничего повернуть назад уже было нельзя, «всплыла» ипотечная «двушка», Светлана В. не платила по кредиту, и банк начислил сотни тысяч рублей в качестве штрафов и пени. Все эти долги легли на девочек и их новую семью.

Зимой семье обещали помощь на самом высоком уровне, но проблем после этого меньше не стало Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Даже резонанс не помог

После публикаций в СМИ в прошлом году банк обещал, что заберет квартиру в счет погашения долгов Светланы В., а самарские власти - что помогут «списать» долги покойной за «коммуналку». Ни одно из этих обещаний в полном объеме так и не выполнено.

Теперь имена Елены и Александра, а не Светланы фигурируют во всех исполнительных производствах, которыми занимаются судебные приставы. На днях с карты Елены списали около 3000 рублей в счет погашения чужого долга. Для нее это было полной неожиданностью и большой проблемой: из-за пандемии коронавируса бюджет семьи, прямо скажем, пошатнулся, и каждая копейка оказалась по-своему важна.

А летом и банк придал делу новый поворот: он отозвал исполнительный лист, а потом обратился в суд просьбой об изменении способа исполнения решения суда, а точнее, с просьбой снизить стоимость спорной «двушки» и продать ее не за миллион с лишним, а за 870 тысяч рублей, причем, если за эту цену недвижимость никто не купит, то ее стоимость могут снизить еще на 25%. Это ходатайство суд уже удовлетворил.

- Мы боимся, что такая сумма не покроет долги покойной перед банком, и он сможет взыскать недополученный остаток с Елены и Александра, - рассказала корреспондентам «КП-Самара» адвокат семьи Нина Иванова. – Мы считаем, что во всей этой ситуации виноваты судебные приставы: за три года они так и не выставили квартиру на торги, а сделали это только когда мы на них подали в суд.

Девочки вступили в наследство, а что с этим теперь делать, никто не знает Фото: Предоставлено героем публикации

Промедление - не преступление?

Адвокат Елены и Александра обратилась в суд с просьбой признать бездействие приставов незаконным и обязать их сделать-таки свою работу, то есть закрыть исполнительное производство, продав квартиру с торгов.

Районный суд, изучив документы, пришел к выводу, что дело и правда слишком затянулось, и иск удовлетворил. Приставы подали апелляцию.

- Бездействия не было, я уже третий человек в отделе, который занимается этим делом, оно попало ко мне в июне 2019 года, когда Светлана В. уже умерла. Но мы об этом узнали лишь в октябре, когда позвонила Елена и попросила ознакомить ее с исполнительным производством, - рассказала 11 августа в областном суде судебный пристав Алина Королева.

Девушка ссылалась на акты, которые подтверждали, что они искала должницу, но ее не было дома, а также на запросы в разные органы, чтобы узнать о ее имуществе и местонахождении, плюс утверждала, что заявку на торги также оформляла вовремя, вот только технические неполадки помешали процессу.

- Однако все эти документы появились уже к концу рассмотрения нашего дела в суде районной инстанции, - обратила внимание областного суда Нина Иванова. – Есть вероятность, что их просто оформили задним числом.

Эту версию тут же опровергли представили Управления службы судебных приставов Самарской области: все документы по торгам подлежат строгой отчетности, их легко отследить, потому что они даже выкладываются в открытый доступ.

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Самарский областной суд в итоге пришел к выводу, что нет оснований обвинять приставов в незаконном бездействии. А торги и так отменили. Елене и Александру суд отказал, но это решение они могут оспорить в Шестом кассационном суде.

- Обидно, что усыновителям фактически говорят открытым текстом: все ваши проблемы – это только ваши проблемы, а вся государственная система бездействует, - считает адвокат Нина Иванова. – Формально решение Самарского областного суда, может быть, и справедливо по процессуальным основаниям, но несправедливо по сути. Спорное имущество приставы должны были реализовать в течение двух месяцев. Если бы они это сделали, то ничего это бы не было, и усыновители не столкнулись бы с кучей проблем, которые никто решить не в состоянии.

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