Ипотеку закроют, коммуналку пересчитают: в Самаре помогут приемной семье, унаследовавшей 2 миллиона долгов

В Самаре нашли решение для проблемы семьи, которая удочерила двух девочек и получила вместе с ними долги в два миллиона рублей от их матери. Как выяснилось уже после усыновления, женщина не только не платила за коммуналку в своей квартире, но еще и взяла двушку в ипотеку, а через пару лет бросила перечислять деньги по счетам и оставила все задолженности в наследство дочкам.

После публикации в "КП-Самара" этой историей заинтересовался депутат Госдумы Александр Хинштейн, который пообещал взять дело на контроль. Он позвал к себе на личную встречу Елену (приемную маму девочек) и Антона Рубина (директора Общественной организации «Домик детства», к которому семья ранее обратилась за помощью).

- При нас он позвонил детскому омбудсмену в Самарской области Татьяне Козловой и главе Кинельского района – нужно разрешение опеки, чтобы что-то делать с имуществом несовершеннолетних, - рассказал корреспондентам "КП-Самара" Антон Рубин. - Обещал пообщаться с руководством банка.

К вечеру Александр Хинштейн сообщил, что вопрос уже решен. Депутат связался с руководством Россельхозбанка, и кредитное учреждение согласилось заключить мировое соглашение, забрать ипотечную квартиру в счет долгов и более не предъявлять к семье никаких претензий.

Однако кроме кредита за "двушку", который покойная мама девочек так и не выплатила, приемная семья "унаследовала" еще и долги по коммуналке за "однушку". В этой квартире девочки ранее жили со своей биологической матерью. Сумма долга превысила 50 тысяч рублей.

- Сегодня со мной связалась министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова, она обещала помочь разобраться и с этой проблемой тоже, - сообщила Елена, приемная мама двух девочек. - Я так удивлена, вы не представляете, не думала, что такое вообще возможно.

Пока, правда не до конца понятно, поможет минсоц пересчитать долги за коммуналку, или их выплатят за счет областного бюджета.

К девочкам "прилагались" огромные долги, о которых приемные родители ничего не зналиФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Напомним, девочки жили в не совсем благополучной семье. По некоторым данным, мама девочек злоупотребляла алкоголем, в марте этого года умерла, оставив Сашу и Настю сиротами.

В июле девочек удочерили Елена и Александр, она - кондитер, он - механик. А к осени узнали, что к двум дочерям "прилагаются" долги их покойной матери - за коммуналку по двум квартирам, плюс невыплаченная ипотека со значительными штрафами.

Семья попыталась самостоятельно решить проблему через органы опеки, банк и судебных приставов, но у них ничего не вышло. Поэтому они обратились к Антону Рубину и в СМИ.

"Комсомолка" продолжает следить за развитием событий.

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