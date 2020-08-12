"Пошла на это ради операции бабушке": в Самаре "ночные бабочки" попали в рабство

По версии следствия, в бизнес в разное время были втянуты семь девушек легкого поведения Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Они искали легкой жизни и быстрых денег, а вместо этого попали в самое настоящее рабство. Освободить девушек, которые сделали секс своей профессией, удалось полицейским. На тот момент они думали, что имеют дело с обычными сутенерами, но все оказалось гораздо серьезнее. Кто и как распоряжался жизнями «ночных бабочек» в Самаре, разбирались корреспонденты «КП-Самара». Имена героев изменены по понятным соображениям.

Ира и Арина: их пример другим наука

Ира и Арина дружат много лет, в апреле 2017 года они познакомились со Славой и Михаилом, которые предложили им «зарабатывать на клубничке»: мол, квартиру вам снимем, будете там жить и работать, деньги хорошие получать – 100-150 тысяч рублей. Для этого нужно только быть «паиньками» и делать, что говорят. Арина понадеялась, что сможет заработать достаточно денег, чтобы забрать дочь от родителей и жить вместе, а Ира – что сможет оплатить операцию бабушке.

Девушки надеялись на легкие деньги, но попали в западню Фото: Анатолий ЖДАНОВ

19 апреля их перевезли из родного села в Самару, где они обговорили условия работы. Девчонки были весьма раскрепощенными, как таковых табу в сексе у них не было, поэтому ожидалось, что бизнес быстро начнет приносить приличную прибыль: классический секс в презервативе и «бонусный» минет они оценили в 2000 рублей, «групповые» занятия – 5000 рублей, а «экспресс-услуги» для тех, у кого мало времени, – в 1500 рублей.

Прибыль, за вычетом расходов на аренду квартиру и продукты питания для «работниц сексуального фронта», должна была делиться пополам. Безопасность поначалу обеспечивали сам Слава и его друг Миша.

- После своего первого раза Ира плакала так сильно, что мы ее еле успокоили, а потом – ничего, втянулась, - рассказывает Арина.

Сначала все шло неплохо: за ночь девочки зарабатывали по 10 тысяч и больше. Но через несколько недель условия игры поменялись. Их заставляли работать по время месячных, не давали им выходных, а вместо обещанных богатств выделяли по тысяче рублей на продукты. Ко всему этому добавилось пренебрежительное отношение, оскорбления, крики и пощечины.

Ира не выдержала и сбежала. Выкинула свою SIM-карту, уехала к знакомым в Тольятти, затаилась. Но когда через несколько дней вышла покурить, увидела Славу.

- Он схватил меня за волосы, потащил к машине, запихнул на заднее сиденье и сел рядом. За рулем был Миша, он привез нас в Самару на «рабочую» квартиру, - вспоминала потом девушка. - Меня заставили раздеться догола, после чего избили так, что все стены были в крови. Били на глазах у Арины в качестве предупреждения: с тобой будет то же самое, если захочешь сбежать. После этого отправили в душ и заставили отмывать стены и полы от собственной крови.

Некоторые девушки пытались бежать, но их находили и наказывали Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Второй побег Иры был более успешен: ей помог один из клиентов. Она на некоторое время оборвала все связи с друзьями и потихоньку вернулась домой в родное село. Но вскоре за ней опять явился Слава – выяснилось, что родной брат продал девушку за 15 тысяч рублей. В этот раз ее избили еще более жестоко.

Арина тоже пыталась сбежать, ее нашли, поставили «на счетчик» (выдумав долг в 300 тысяч рублей) и настоятельно рекомендовали подумать о ребенке – мол, следующее ее исчезновение будет стоить ему жизни. После этого у девушки забрали все документы и работать она стала исключительно за еду.

Дожить до совершеннолетия

Выйти сухими из воды удалось, пожалуй, лишь двум девушкам – Марии и Светлане. Последнюю отпустили, потому что выяснилось, что она беременна. А девушка Маша была стреляным воробьем, которая изначально приходила к Славе и Михаилу работать на своих условиях. И то, чтобы уйти, ей пришлось выплатить серьезные отступные – примерно 60 тысяч рублей, благо, постоянные клиенты помогли. Связи в самых разных сферах, которые она приобрела за время своей работы, обеспечили ей относительную безопасность – да, она лишилась паспорта, в соцсети сыпались угрозы, но до членовредительства так и не дошло.

Светлана, к слову, была несовершеннолетней. Как и Вера, с которой Слава и Михаил случайно познакомились на Птичьем рынке. Когда ее стали убеждать поработать массажисткой, она честно сказала: ребят, мне 17, какой массаж? «Не беда, - отвечали ее новые друзья. – Ты, главное, клиентам об это не говори».

- Я в самом деле думала, что речь идет о массаже, - признавалась позже девушка. – Меня привезли к какой-то Любе в квартиру, я увидела, что с клиентом они выходят из комнаты, завернутые в полотенца. Еще, помню, подумала, что это за массаж такой странный? Когда поняла, в чем дело, заплакала. Деваться было некуда, паспорт у меня забрали. Первое время все время плакала, мне было стыдно, клиенты даже отказывались иметь со мной дело. Тогда мне доходчиво объяснили, что других вариантов у меня нет, пришлось смириться.

Девочкам в подробностях рассказали, как покарали Ирину и Арину, так что они боялись расправы и не решались даже попросить кого-либо о помощи.

Официально бизнес именовался массажным салоном Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Думать, как преступник

Помощь пришла, откуда не ждали – самарские полицейские «разработку» по факту организации проституции начали еще в мае 2017 года. Получили разрешение суда на прослушку телефонных переговоров, несколько раз проводили «проверочную закупку»: в присутствии понятых давали денег человеку на то, чтобы он сходил к проституткам, а потом отчитался о проделанной работе.

Через некоторое время знали поименно всех, кто работал на Михаила и Славу. По версии следствия, всего было семь «ночных бабочек» (но Светлана вскоре ушла), их безопасность обеспечивали двое охранников. Клиентов находили при помощи четырех девушек-диспетчеров: от имени всех семи «представительниц древнейшей профессии» они делали рекламу в соцсетях и на «профильных» сайтах, оговаривали заранее перечень услуг и их стоимость, указывали адреса. К делу привлекли еще и Евгения – он мог быть и диспетчером (при этом с клиентами он разговаривал женским голосом), и охранником. Еще двое – Павел и Владимир - выполняли функции охранников и помогали в розыске и наказании проштрафившихся девушек. Во время расследования под уголовное дело попал еще и отец двоих детей Григорий.

Проверочную закупку проводили под полицейским надзором Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

- Каким образом в эту схему попал мой клиент, остается загадкой, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» адвокат Александра Карномазова. – По просьбе своей знакомой, которая отчаянно нуждалась в деньгах, он познакомил ее со своими приятелями, с которыми он знаком с детства. Это был единственный раз, когда он с ними контактировал «по работе», и денег за свою помощь не получил. Более того, он не знал, что речь идет о проституции, потому что на словах вся эта схема называлась «массажным салоном». Все фигуранты этого уголовного дела на допросах его версию подтвердили.

Однако ему, как и остальным, предъявили обвинение в организации и вовлечении в занятия проституцией несовершеннолетних с использованием насилия в составе организованной группы. Зимой прошлого года дело передали в суд.

Уголовное дело рассматривал Октябрьский районный суд Самары Фото: Александра БУДАЕВА

Рассматривали его в закрытом режиме. Почти все подсудимые признавали вину полностью или частично. Григорий был единственным из 12 подсудимых, который отрицал свою причастность к незаконному бизнесу.

В итоге 9 человек получили условные сроки. Реальные сроки дали лишь предполагаемым организаторам бизнеса - Сергею (4 года) и Максиму (2 года и 10 месяцев). Клиент адвоката Александры Карномазовой был оправдан полностью. Будет ли кто-то оспаривать этот приговор, пока не известно.

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