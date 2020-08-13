«Верну мужа, сниму порчу»: как самарская «колдунья» заработала миллионы на доверчивых женщинах

Возможно, жертв у Волошиной больше, чем три Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Прокуратура уже сформировала обвинение

26-летнюю Светлану Волошину из села Большая Каменка, что в Самарской области, люди знают под разными именами. Для одних она «Анна», для других «Снежана». Именно представляясь так, цыганка обманывала женщин со всей России, обещая им с помощью магии вернуть любимых, встретиться с умершими родственниками и не только. К счастью, «колдунью», успевшую на своих лже-обрядах изрядно обогатиться, удалось разоблачить.

— По версии следствия, обвиняемая разместила в соцсетях объявление об оказании магических услуг. На ее уловку попались жительницы сразу нескольких регионов нашей страны. Мошенническим путем она получила более 5 миллионов рублей, — сообщили «КП-Самара» в прокуратуре региона.

Женщины связывались со Светланой по ее номеру в соцсетях Фото: соцсети

В надзорном ведомстве уже сформировали обвинительное заключение по делу. Потерпевших трое — 29-летняя Ева Семенова из Магадана, 42-летняя Наталья Царицына из Коврова и ее ровесница Наталья Петрова из Кемерово (все фамилии изменены).

Еву из Магадана подвело любопытство

Ева попалась на удочку мошенницы 6 января 2019 года. Листала инстаграм и наткнулась на аккаунт «Anna_belaya_magiya». Среди прочих услуг владелица страницы предлагала «гадание на картах ТАРО». Семенова не устояла, связалась с ведуньей и отдала 1 тысячу рублей за то, чтобы ей погадали. Результат оказался ошеломляющим. «Анна» заявила, что у Евы все плохо, она скоро умрет, на ней порча и что только с ее помощью проклятье можно снять.

— Они общались в WhatsApp. Естественно, Волошина за свои услуги просила деньги. Сначала 15 тысяч, потом еще 50, так как первый обряд не получился, — рассказывают правоохранители. — Потом попросила 63 тысячи рублей за нож-оберег, 4500 за его отправку, 3 тысячи за свечи, которые тоже оказались нужны.

Между девушками установилось доверительное общение, они связывались даже по видео. Светлана успокаивала новую знакомую, говорила, что не бросит ее, а еще каждый вечер перед сном просила читать заговор и сильно ругалась, когда та этого не выполняла. Кроме этого, злоумышленница всем «клиенткам» открывалась, признаваясь, что на самом деле она не «Анна», а «Снежана» Волошина.

Ева систематически отправляла деньги, но вскоре начала сомневаться. Произошло это в марте, когда Волошина получила 40 тысяч рублей за проведение магического обряда на кладбище, а потом заявила, что заболела и дабы завершить ритуал с высокой температурой ей необходимы еще 4 тысячи. Семенова стала возмущаться: «Я и так перевела тебе большие суммы, а результата нет. Езжай, когда выздоровеешь!»

Обряды на кладбище входили в "репертуар" женщины Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Подруги разругались, ведунья назвала Еву «неблагодарной» и сказала, что она скоро умрет. Кончилось все совместным баном. Однако вскоре жительница Магадана смягчилась и попросила у «Анны-Снежаны» прощения. Все-таки денег переведено много, и вот так заканчивать сотрудничество ни к чему.

Вместо запрошенных 4 тысяч рублей Семенова через приложение отправила на счет «мага» 10 тысяч. В знак примирения и благодарности.

Но ситуация не поменялась. Волошина проинформировала Еву о том, что ее порча спрятана в могиле, но аура открыта, и может появиться новая. Завистников-то много. А это очередные финансовые вливания.

Затем гадалка «попала в беду» и чуть ли не в слезах призналась Еве, что кроме как к ней, ей обратиться не к кому.

— Она попросила у нее 70 тысяч рублей и скинула копию паспорта, чтобы та не сомневалась. Номер, серия и часть фотографии были обрезаны. Семеновой стало жалко Волошину, и она перевела деньги, — следует из материалов дела. — Далее Волошина попросила еще 20 тысяч для активации карты, с которой она могла бы перевести ей деньги обратно.

На последнюю просьбу потерпевшая ответила отказом, чем вызвала у цыганки истерику. «Анна» кричала, что та срочно должна отправить ей деньги, иначе будет плохо. Ева же парировала: «Разговаривать будем только через полицию». На этом их общение закончилось, они снова заблокировали друг друга. От Семеновой, как установили силовики, на счет Волошиной в общей сложности поступило 294500 рублей.

Заклинания по видео

Наталья Царицына с июня по ноябрь 2019 года пополнила бюджет Светланы на 331 350 рублей. Речь идет как о наличных средствах, так и об украшениях.

Женщина из Коврова просила «белого мага Анну» вернуть чувства в их отношения с мужем. Снова Волошина быстро вошла в доверие к взволнованной даме, звонила ей по видеосвязи, показывала, как гадает со свечами и книгами в руках, как зачитывает заклинания. В общем, сомневаться в колдовстве не приходилось.

В какой-то момент, помимо денег, «обладательница сверхспособностей» запросила драгоценности Царицыной. Якобы порча как раз на них. Наталья через транспортную компанию отправила золото. Следом еще часть, так как гадалке нужны были абсолютно все украшения, а не половина.

— Для того, чтобы показать, что действительно колдует, Волошина прислала Царицыной видеозапись, где видно, как она перебирает ее испачканные в грязи ювелирные изделия, поясняя, что они так почернели от накопившегося негатива, — добавляют стражи порядка.

Думать о том, что ее обманывают, жительница Владимирской области стала после того, как «Снежане» понадобилось «отмаливать» почерневшее золото в трех храмах у «12 апостолов». На каждого их них требуется по 10 тысяч рублей. Наталья отказалась, отметив, что у нее нет таких денег. Волошина предложила прислать то, что есть. Царицына отправила 30 тысяч, а когда «Анна» стала названивать с разных номеров и требовать еще 90 тысяч, иначе она проведет обряд «на смерть», то подала заявление в полицию.

Вернуть мужа за миллионы

Самый большой ущерб понесла Наталья Петрова. Бизнес-леди из Киселевска лишилась 4 695 700 рублей. В львиную долю этой суммы входят расценки за драгоценности — более 3 миллионов. Как уже писали журналисты samara.kp.ru, Наталья нашла «Анну», когда хотела вернуть мужа.

Женщина гадала не только на картах Фото: соцсети

Сценарий такой же, как и в предыдущих случаях — переписывались, созванивались, стали подружками... Тут тоже не обошлось без «апостолов», которым пришлось отмаливать «украшения с порчей». Во время процесса якобы в одном из монастырей даже скончалась «матушка Ольга». Как объяснила Петровой Волошина, часть ее ювелирных изделий, ставших «причиной смерти», из-за этого пришлось похоронить с монашкой. Но умерла она в том числе и из-за того, что Наталья нарушила таинство обряда и рассказала про него другим людям. Собственно, за это с нее тоже потребовали деньги:

— Потерпевшая в ответ на это попросила Волошину вернуть все ювелирные изделия, попросить «батюшку» не хоронить их с «матушкой» Ольгой. Та же написала, что «батюшка» просит ее оплатить похороны, поминальную еду и 9 дней поминок. Лишь в этом случае украшения вернут.

«Анна-Снежана» отказывалась называть Наталье название монастыря, не давала номер «батюшки», прислала лишь фото своего ненастоящего паспорта, драгоценностей, «которые не будут хоронить», и по-прежнему просила денег. И эта история завершилась тем, что Светлана потихоньку стала уклоняться от общения, заблокировала Петрову в своих аккаунтах, а так в свою очередь написала заявление в МВД.

Оперативники сработали здорово и нашли подозреваемую. Сама Светлана Волошина сейчас раскаивается и признает вину:

— Она говорит, что страница «Анна белая магия» у нее с 2016 года. Обманула пострадавших она в связи с тяжелым материальным положением — ей нужно ухаживать за 8-летней дочерью, а также отцом, который в июле 2019 года освободился из мест лишения свободы, не может найти работу и болен сахарным диабетом.

Уголовное дело будут рассматривать в Кировском районном суде. Волошиной, которая находится под стражей, грозит до 10 лет лишения свободы и серьезные штрафы. Также она, вероятно, должна будет возместить ущерб своим обиженным жертвам. «Комсомолка» следит за развитием событий.

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