«Нас отправили умирать»: врачи давали 2-летнему малышу из Самары 3 дня, но ему помогло неожиданное средство

Эльмир – пятый по счету ребенок в семье Аббасовых Фото: Предоставлено героем публикации

Многодетная семья из Самарской области борется жизнь младшего из детей. Эльмир – пятый по счету ребенок, до года он рос и развивался нормально, как и все малыши. Год назад случилась беда: у малыша вдруг поднялась высокая температура, изо рта полезла пена, взгляд остановился. Врачи сказали, что это отравление и отправили маленького пациента домой. С тех пор жизнь семьи Аббасовых сильно изменилась.

Мозг умирает, и он тоже

Болезнь младшего сына разделила жизнь семьи Аббасовых на «до» и «после». На фотографиях, сделанных до болезни, под елочкой, среди игрушек и у сестры на руках сидит обычный счастливый щекастый малыш. На фотографиях после – худенький мальчик с большими печальными глазами.

- Он родился богатырем – вес 4200, такой общительный был, пытался говорить «да», «нет», «дай», очень заразительно смеялся, - вспоминает мама малыша Татьяна Аббасова. – За пару дней до его первого дня рождения вдруг поднялась температура до 38,5 градусов, сбить ее никак не получалось, а потом он повернул голову на бок, и у него взгляд как будто застыл. У нас в Богатовском районе «Скорую помощь» можно прождать очень долго, поэтому мы сели в машину и повезли его в больницу сами.

До года мальчик был абсолютно нормальным и счастливым ребенком Фото: Предоставлено героем публикации

Медики осмотрели маленького пациента, стали расспрашивать родителей про симптомы. Те вспомнили: вечером сынок просил сала, ему дали маленький кусочек копченого мяса, чтобы он успокоился. Вечером, кроме температуры у него были еще рвота и понос.

«Обычное отравление», - успокоили медики родителей. Днем Эльмиру правда стало лучше. Казалось, опасность миновала. Но вечером опять поднялась температура, мальчик бился в судорогах, изо рта пошла пена. Как «долетели» до больницы, его папа и мама уже и не помнят. Сына с рук сразу забрали, три часа врачи пытались вернуть его к жизни. Утром Аббасовых отправили в Самару, где малыш впал в кому.

- Ему сделали КТ, МРТ, 7 раз брали пункцию спинного мозга и в итоге поставили диагноз: «герпетический менингоэнцефалит». Но откуда взялась инфекция, если я абсолютно здорова, никто объяснить не смог, - вспоминает Татьяна Аббасова. – Потом мне сказали: у него поражение мозга размером с куриное яйцо, жить ему осталось три дня. После чего перевели нас в другую больницу- умирать.

Родители не намерены опускать руки и продолжают заниматься с малышом Фото: Предоставлено героем публикации

На удивление всем вокруг

Прогнозы не оправдались: на девятый день Эльмир вышел из комы, но это был уже другой ребенок: он ничего не видел, не слышал, почти не реагировал на окружающий мир, А еще от боли сжимал зубки так, что не мог ничего кушать. Лечение результата не приносило: пораженная область в мозгу увеличивалась, более того, появились новые очаги.

- Врачи опустили руки, сказали, что он уже никогда не оправится, - даже через год вспоминать те страшные дни мама ребенка без слез не может. – Но мы с ним начали с самого начала. Сначала я кормила его из шприца, чтобы ему не вставляли зонд. Потом при помощи упражнений, которые нам посоветовал логопед, удалось вернуть сосательный рефлекс. У него начали шевелиться пальчики, потом он научился кушать с ложечки. В августе прошлого года вернулся слух, в октябре – зрение. После реабилитации он научился держать головку, сейчас он узнает всех своих родных, пытается общаться с нами.

Родители долго «рылись» в интернете, читали медицинские сайты, искали детей с похожими диагнозами. И нашли: в Омске ребенок после курса реабилитации и вливания пуповинной крови не просто почувствовал себя лучше, но пытается говорить.

Мама и папа надеются, что однажды Эльмир поправится Фото: предоставлено героем публикации.

Сейчас Эльмир с мамой и папой проходят тот же курс реабилитации. После первого занятия мальчик неожиданно сам перевернулся. Как у него это получилось, не понял никто. Осмотрев маленького пациента, медики подсчитали, что ему нужно сделать шесть систем с пуповинной кровью, каждая стоит по 96 тысяч рублей. Таких денег у семьи нет. Татьяна Аббасова – в декрете, ее муж, Елшад Аббасов 16 лет отработал в охранно-конвойной службе изолятора временного содержания и недавно вышел на пенсию, новое место работы он еще не нашел. В семье при этом растут пятеро детей, старшей дочери, Лейле – 17 лет.

Помочь семье можно, перечислив деньги на карту, привязанную к номеру телефона Татьяны Аббасовой: 89379932727.

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