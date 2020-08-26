Пропажу патронов из вещдоков объясняют технической ошибкой: приговор офицерам ФСБ устоял в кассации

Офицерам ФСБ и посредникам, передававшим взятки, суд дал 46 лет лишения свободы Фото: Александра БУДАЕВА

Изменили обвинение, не вызвали на допрос важного свидетеля, потеряли вещдоки – адвокаты могут долго перечислять нарушения, которые, на их взгляд, допустили военные суды при вынесении приговора Сергею Гудованому, Павлу Чермашенцеву и Александру Переточкину.

Напомним, в октябре прошлого года их признали виновными в коррупции и мошенничестве. Бывших высокопоставленных ФСБШников отправили в колонию строгого режима за «крышевание» нефтяного бизнеса на сроки от 4 до 20 лет, плюс обязали возместить ущерб на 117 млн рублей предприятию, которое платило «крыше» деньги, но реальной помощи не получало.

Последний пункт вызвал особенно много пересудов. Сам факт того, что суд решил, что обманутому в своих ожиданиях взяткодателю нужно возместить ущерб, мягко говоря, кажется странным. Более того, по словам адвокатов, годовой оборот МО "ТНП" составляет полмиллиона рублей, так что откуда взялись деньги на многомиллионные взятки силовикам, остается только догадываться. А правоохранительные и надзорные органы к подобной несостыковке проявили завидное равнодушие.

Следствие считает, что ФСБшнки "крышевали" нефтяной бизнес Фото: Архив "КП"

- В деле были и другие нарушения: к примеру, из дома Гудованого, по данным следствия, была изъята ровно 1000 патронов с определенной маркировкой. 150 из них следователь не приобщил к делу в качестве вещдоков, и что с ними стало - не известно. Кроме того, значительная часть из оставшихся в деле патронов поменяла маркировку, - рассказывает адвокат Андрей Карномазов. – Когда мы обратили внимание суда на данный факт, нам сказали, что это просто следователь допустил техническую ошибку. Самого следователя при этом не спросили, как такое могло произойти..

По словам Карномазова, суд отказался вызывать на допрос директора второго предприятия, которое, по версии по версии следствия, также платило взятки ФСБшникам. А этот директор на следствии отрицал и наличие «крыши», и какую-либо связь своей фирмы с посредником, который носил деньги из точки А в точку Б.

- Но самым существенным нарушением является тот факт, что суд вышел за пределы предъявленного обвинения и изменил его в своем приговоре, - говорит Андрей Карномазов. – В частности, в обвинении говорилось: Гудованому передали взятку в «Бутик-Отель Лофт» 3 марта. На эту дату, да и на другие тоже у моего клиента было алиби – он был в другом месте. И что делает суд? Он все равно признает факт получения взятки доказанной, но пишет, что деньги передали Гудованому в период с 3 по 5 марта на территории Самары. Так любого человека можно обвинить в чем угодно.

В служебном кабинете Сергея Гудованого при обыске нашли 84 млн рублей наличкой Фото: Александра БУДАЕВА

Несмотря на все доводы адвокатов, приговор трем офицерам ФСБ устоял и в апелляционной, и в кассационной инстанции. В августе Кассационный военный суд в Новосибирске, вынес очередной отказ в удовлетворении жалоб адвокатов.

Следующая инстанция – Европейский суд по правам человека. Жалобу туда адвокаты уже отправили.

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