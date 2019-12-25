"Он же женщину от изнасилования спас!": адвокаты подсудимого по делу о коррупции в ФСБ просят смягчить ему приговор

ГЕРОИ СРЕДИ НАС

24 и 25 декабря Центральный военный суд рассматривал апелляционные жалобы трех бывших высокопоставленных офицеров ФСБ из Самары и Москвы, которых несколько месяцев назад признали виновными по весьма тяжким статьям – взяточничество, посредничество во взяточничестве, мошенничество и незаконный оборот оружия.

Их адвокаты один за другим негодовали: приговоры неоправданно жестокие, необоснованно суровые и вообще непонятно, почему за одни и те преступления одному подсудимому назначили 5 лет, а другому – 7. Каждый защитник пытался представить своего подопечного в самом лучшем свете.

Алексей Пашкевич, например, вообще оказался героем:

- В мае этого года он спас женщину от изнасилования, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» адвокат Пашкевича Сергей Давидян. – Около часа ночи он услышал крики из соседнего парка (он содержался под домашним арестом в двухэтажном жилом доме на 116 км), выпрыгнул, в чем был, из окна и побежал ей на помощь.

Задержан ли был в итоге преступник, история умалчивает, но, по словам Давидяна, к уголовному делу Пашкевича приложены благодарности от несостоявшейся жертвы изнасилования и общественности.

День, когда сотрудники ФСБ заявились на незаконную нефтебазу в Похвистнево, стал началом конца "взаимодействия" высоких покровителей и коммерческих структурФото: Кадры оперативной съемки

ВЕРНИТЕ ОРДЕН!

Алексей Пашкевич в октябре получил 7 лет колонии общего режима за то, что вместе с Сергеем Булатовым выступил посредником в передаче взяток от компании ООО "ТНП" двум полковникам регионального ФСБ - Сергею Гудованому и Павлу Чермашенцеву. Представители конторы заявили, что за годы сотрудничества отдали ФСБшникам 117 млн рублей за покровительство и даже не постеснялись предъявить им гражданский иск. Следствие при этом не стало возбуждать уголовное дело на сотрудников компании, которые долгие годы давали взятки сотрудникам правоохранительных органов.

Вторым эпизодом громкого дела стало «крышевание» незаконной нефтебазы «Лагуна» в Похвистнево, в чем, по версии следствия, были замешаны Сергей Гудованый и столичный гость - полковник ФСБ России Александр Переточкин. Переточкин в итоге был приговорен к 10 годам колонии строгого режима, Павел Чермашенцев - к 4-м, а Сергей Гудованый получил больше всех - 20 лет колонии строгого режима, плюс его по решению суда лишили звания полковника ФСБ и воинских наград, самой почетной из которых был Орден Мужества за участие в Чеченской войне.

- Орден Мужества – это память о тех, с кем мы рисковали жизнями, с кем мы выживали, это слишком жестоко отбирать его, - пытался убедить сегодня коллегию судей Сергей Гудованый. – Я 33 года отдал службе, лишать меня звания и наград – равнозначно лишению меня средств к существованию, ведь у меня даже пенсии не будет. На какие средства мне тогда растить сына и возмещать ущерб потерпевшим?

К слову, часть ущерба ООО "ТНП" будет погашаться за счет 80 с лишним миллионов рублей, которые были обнаружены при обыске у Сергея Гудованого – офицер признавал, что львиная доля этих денег получены незаконно, но настаивал, что 14 млн рублей представляют собой семейные накопления. Суд в это не поверил.

Более 80 млн рублей было изъято при обыске у Сергея ГудованогоФото: кадр с оперативного видео

ДОКАЗАТЕЛЬСТВ МАЛОВАТО?

Сегодня, прося суд о снисхождении, снижении наказания и даже об оправдании ФСБшников и их сообщников по некоторым эпизодам, адвокаты ссылались на то, что суд первой инстанции не учел многие смягчающие обстоятельства (больных родственников, прошлые заслуги, сотрудничество со следствием и др.) и положил в основу приговора сомнительные доказательства. В частности, речь идет о признании, которое Александр Переточкин сделал вскоре после задержания – потом он от него оказался, заявив, что просто не хотел попасть с СИЗО, поэтому сделал вид, что готов к сотрудничеству со следствием.

Адвокат Андрей Карномазов обратил внимание коллегии судей на несостыковки и ошибки, которые были выявлены во время судебных заседаний, но почему-то не повлияли на приговор: к примеру, биллинг телефона Сергея Гудованого показал, что в тот момент, когда он должен был получать взятку в аэропорту «Курумоч», он находился в Самаре, а изучение результатов баллистической экспертизы выявило, что в доме у полковника ФСБ были изъяты одни боеприпасы, а на исследование привезли другие.

Как отнесется коллегия судей к таким заявлениям, пока не ясно, однако, ожидается, что вердикт по делу трех бывших офицеров ФСБ огласят до Нового года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/737037" frameborder="0"></iframe> В Самаре огласили приговор полковникам ФСБ.Александра БУДАЕВА

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Самаре высокопоставленных офицеров ФСБ отправили за решетку на 34 года

Дольше всех на зоне по решению суда может задержаться Сергей Гудованый – его осудили сразу по трем статьям (подробности)

В Самарской области ФСБшники задержали членов группировки, которая украла нефть на 400 млн рублей

С начала года они украли 18,5 тысяч тонн топлива (подробности)

«Крышевали» нефтебазы: полковников из ФСБ арестовали на два месяца за взятку в 2,5 млн рублей

Дома у борцов с коррупцией нашли 81 миллион рублей и оружие, но мужчины утверждают: деньги принадлежат родственникам (подробности)