Избиение младенцев по-красноярски: "Енисей" разгромил "Крылья Советов"

"Крылья" проигрывают. Еще минус три очка

Матч шестого тура ФНЛ "Крылья Советов" и их фанаты хотели бы поскорее забыть. Но сделать это быстро не получится. Игра Енисей - Крылья Советов 30 августа закончилась со счетом 3:1, и то красноярцы гостей еще пожалели. Самарцы последние 20 минут играли в меньшинстве, промахивались мимо ворот с 11 метров и, казалось, уже не разбирали, где свои, а где чужие.

Началось все еще на шестой минуте. Саная прикатил красивый мяч Галимову, Александр недолго думая отправил его в дальний угол. У кромки поля Осинькин только руками развел. После этого где-то минут 20 казалось, что самарцы собрались и вот-вот забьют. Сарвели несколько раз подбирался максимально близко к Опарину, Витюгов бил в центр штрафной. Но все было безрезультатно.

На 29 минуте разрыв увеличил Саная, получивший мяч с углового от Ломакина, а на 36 минуте его почти недосягаемым сделал тот же Галимов, который вновь получил мяч от Санаи.

Казалось бы, Крыльям нужно собраться и попытаться хоть немного сократить позорное отставание, но складывалось впечатление, что сделать этого самарцы просто не могут. Команда разобраноо бегала по поля, практически по одиночке, игроки не демнстрировали умения найти друг друга на поле, никаких заготовленных связок тоже не было видно. На перерыв уходили под свист с трибун и со счетом 3:0.

Во втором тайме тренер выпустил на поле Зиньковского, чуть позже вышел Голенков. Игра оживилась, "Крылья" пытались добраться до ворот соперника. Но опять не хватало слаженности. Складывалось впечатление, будто в команде есть еще три подкоманды, которые делают каждая свое. На 70 минуте Карпов схватил второй горчичник и отправился на скамейку, "Крылья" остались в меньшинстве. Енисей немного отдал гостям инициативу, но это ен особенно помогло. Голенков несколько раз пытался найти слабые места в обороне соперника, опасно подбирался к Опарину, но рядом неизменно оказывались игроки соперника и не оказывалось своих. В конце игры "Крылья" насели на ворота соперника, бомбардируя их мячами которые в основном летели мимо

На 79 минуте Зиньковский смог немного сократить отставание. Мяч отскочил прямо ему в ноги от Сергеева и Антон не растерялся, поразив левый нижний угол ворот Опарина.

С таким счетом игра и закончилась: 3:1, 5:6 по желтым карточкам. И три очка остаются в "Красноярске". А "Крылья" опускаются на 12 место. Впереди встреча с Нижним Новгородом на родном стадионе 5 сентября и не слишком радужные ожидания болельщиков от этого матча.

30 августа также состоится игра Балтика - Акрон в 21.00 по самарскому времени. Следим за ней вместе.