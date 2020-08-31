Дело не в вакцине. Врачи рассказали, чем болен тольяттинский мальчик с застывшей ухмылкой на лице

У Артема Нуфера нашли сразу несколько параличей Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Неутешительный диагноз

Шестилетнему Артему Нуферу из Тольятти не позавидуешь. Мальчик испытывает серьезные проблемы со здоровьем — лицо застыло в ухмылке, не может нормально передвигаться, с мышцами не все ладно. Его родные уверены: осложнения наступили после вакцинации от полиомиелита. Медики придерживаются иного мнения.

Мама Артема Елена добилась того, чтобы делом заинтересовался Следственный комитет РФ. Кроме того, после онлайн-приема у председателя комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Морозова, была созвана расширенная комиссия по установлению точного диагноза. Вердикт был вынесен лишь на днях.

— Постинфекционные осложнения в виде остаточных явлений паралича Бэлла и пареза мышц плечевого пояса, а также укорочение левой ноги на 0,5 см и дизартрия — паралич левой стороны языка, - сообщили медики.

Также они подчеркнули, что предстоит провести еще ряд высокотехнологичных исследований, чтобы разобраться, с какой инфекцией встретился Артем на фоне вакцинации. Сделать это возможно только за границей.

Придется просить помощи у людей

Позиция докторов не вызвала восторга у семьи ребенка. Лечение за границей дорогое, да и, по мнению близких мальчика, не взяты во внимание исследование других специалистов.

— Не было взято во внимание мнение врачей из Израиля, которые поставили диагноз ВАПП. Ребенок болен, со слов матери, и они не могут принимать мои слова во внимание, а парезы и параличи — да кто ж его знает, когда и отчего развились, — делится Елена Нуфер с корреспондентом «КП-Самара». — Проблемы с дыханием, двигательные нарушения были полностью проигнорированы, такое чувство, что увидели только то, что хотели.

Последние 4 года мальчику постоянно приходится иметь дело с врачами Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Женщина отмечает, что в последние 4 года — когда у ее сына начались трудности — их семья не живет, а существует:

— Мы продали все, что возможно, и на что проводить высокотехнологичные исследования в Германии, я не знаю. Придется просить помощи у людей, как только выставят счет на обследование.

«Как мать может что-то не заметить?»

Наша собеседница возмущена тем, что ей никто не может сказать, какую именно инфекцию перенес Артем. Более того, ее и саму косвенно обвинили в его состоянии.

— Он имел первую группу здоровья и после вакцинации стал инвалидом без инвалидности. Мне говорят, что я, возможно, не замечала, что сын болен. Что спина, возможно, такая с рождения, — продолжает Елена. — Как мать может чего-то не заметить? Ребенок заболел, у него появился стойкий паралич лица и изменения в мышцах шеи и спины. А они этого даже не связывают между собой. Я против вакцинации и того, чтобы на наших детях испытывали биологическое оружие.

По словам жительницы автограда, точный диагноз не могли поставить в том числе и из-за того, что у ее сына вовремя не взяли биоматериал:

- Речь идет о спинномозговой жидкости, которую не взяли в первые дни заболевания. Но разве я должна была это делать? Я не специалист в этом вопросе!

Мама Артема Нуфера намерена продолжать бороться за диагноз сына. Добавим, что разбирательства следственных органов по этой ситуации также продолжаются. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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