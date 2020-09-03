«Буду и дальше разоблачать коррупционеров»: самарский блогер Олег Иванец вышел по УДО и собирается писать книгу

Олег Иванец вышел на свободу и собирается писать книгу о своих злоключениях Фото: Александра БУДАЕВА

На свободу вышел последний из фигурантов громкого дела о шантаже – блогер Олег Иванец. В 2016 году его и двух других самарских блогеров Дмитрия Бегуна и Наталью Умярову признали виновными в вымогательстве 3 миллионов рублей у местного коммерсанта - директора ООО "Современные медицинские технологии" Сергея Шатило. Умярову приговорили к 5 годам колонии общего режима, в декабре 2018 года суд удовлетворил ее ходатайство об условно-досрочном освобождении. Бегуну дали 6 лет колонии строгого режима, он вышел на свободу по УДО годом позже, в декабре 2019. Иванцу, который единственный так и не признал вины, суд вынес самое суровое наказание – 7 лет строгого режима. Но 11 августа 2020 года освободился и он. Тоже по УДО.

Дело блогеров

- По делу блогеров у нас ни у кого нет друг к другу никаких претензий, я готов общаться со своими подельниками, - заявил сегодня Олег Иванец. – Я не могу их винить – их задерживали, когда в машинах были дети, они дали иные показания, чем я. Но нас подставили, а меня посадил тот человек, который и слил когда-то мне материалы проверки ООО «СМТ».

По словам Иванца, в полиции ему предложили поучаствовать в операции против тогдашнего губернатора Николая Меркушкина и разоблачить коррупционные схемы в сфере медицины, которые процветали в то время. Иванец документы проверил, посчитал их подлинными и выложил в сеть. Но вместо благодарности от правоохранительных органов получил «поездку» в колонию строгого режима в Башкирии.

Блогеры Дмитрий Бегун (слева), Наталья Умярова (Миронова) и Олег Иванец в 2016 году были признаны виновными в вымогательстве Фото: Александра БУДАЕВА

По версии следствия, после того, как "результаты" налоговых и полицейских проверок в отношении ООО «СМТ» появились на сайте Олега Иванца как раз и начались переговоры между блогерами и Сергеем Шатило, по фирме которого больно ударила эта публикация. Следствие считает, что блогеры за удаление уже опубликованных данных и дальнейшее молчание на эту тему просили 3 млн рублей. Подсудимые во время громкого процесса утверждали, что собирались заключить с ООО «СМТ» договор информационного сопровождения и провести целую PR-кампанию, вот только деньги взяли, а документы подписать не успели. Иванец же вообще факт каких-либо переговоров и договоренностей отрицал.

- Вот пообещал Бегун вопрос этот решить. А как бы он его со мной-то решал? – рассуждал сегодня Олег Иванец. – Не знаю. Он мог приехать напоить меня, удалить это все, дать денег. Не знаю, каков был план. Суд написал, что у него была возможность удалить данные с моего сайта. Но это не так.

Одним из доказательств сговора блогеров стала их переписка. Но, по словам Иванца, ему удалось добиться признания со стороны судов, что e-mail, с которого отвечали от его имени, ему не принадлежал. Блогер считает, что вместо него переписку вели сами полицейские. Но российские суды, по его словам, не посчитали этот факт достаточным основанием для пересмотра этого уголовного дела.

Суд положил в основу обвинительного приговора в том числе переписку между блогерами.

После приговора блогеры пытались обратиться в Европейский суд по правам человека, но их жалобу отклонили. Адвокаты считают это верхом несправедливости:

- Это дело изначально было политическим, это была «возня» между кланом Меркушкина и теми, кто его хотел сместить, - считает адвокат Андрей Соколов. – На нас оказывалось беспрецедентное давление, от меня требовали сливать информацию, а когда в интернет попали записи допросов подозреваемых, ко мне пришли с обыском. Кстати, уголовное дело по поводу разглашения материалов следствия возбудили, но виноватых так и не нашли.

Кому все это выгодно? Олег Иванец на этот вопрос отвечает так:

- Все те люди, которые помогали мне и кое-кому еще в проведении этой операции, это очень большие люди. Когда я открываю сейчас новостные каналы, я вижу их рядом с господином Азаровым.

Союз журналистов Самарской области просил суд освободить Иванца по УДО и свою пресс-конференцию блогер провел именно тут Фото: Александра БУДАЕВА

Жизнь в заключении

В колонии Олег Иванец читал книги и прочел их, по его собственному признанию, столько, сколько и за 15 лет до этого, наверное, не осилил. А еще работал на швейном производстве – по его словам, даже стал лучшим обрезчиком за 2017 год. Обрезал он торчащие нитки на одежде, которую шили в колонии.

Доступа к интернету и информации у него практически не было, так что несколько лет блогер прожил почти в полном в вакууме, новости о делах самарских «долетали» до него с большим опозданием и достаточно редко.

Тишину и «покой» нарушили 5 судебных исков: герои его публикаций пытались взыскать с него деньги за то, что он всенародно опорочил и обесчестил их чистые и ничем до этого не запятнанные имена.

В частности, по решению суда 70 тысяч рублей Олег Иванец теперь должен выплатить бывшему самарскому депутату – Минахмету Халиуллову. Народный избранник пожаловался суду, что лишился сна после несправедливых обвинений блогера, правда, позже сам попал под суд по обвинению в коммерческом подкупе и получил 4 года условно.

Бывший депутат Минахмет Халиуллов в апреле 2020 года признан виновным в совершении коммерческого подкупа в особо крупном размере Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Я собираюсь обжаловать судебные решения, потому что не имел реальной возможности защищать себя в то время, - заявил Олег Иванец. – А Халиуллову я переводил по 25 рублей в месяц, чтобы меня не закрывали в штрафной изолятор. Я уже знал, что он тогда в СИЗО сидел, и переводил ему стоимость половины пачки сигарет.

Планы на будущее

Условно-досрочное освобождение предполагает ряд ограничений и обязательств. В частности, Иванец в течение месяца должен предоставить справку о том, что устроился на работу. Плюс он не имеет права после 22.00 выходить из дома. Но самое главное – ему не запретили писать и публиковать результаты своих расследований.

- Со мной, конечно, провели профилактическую беседу до того, как отпустить меня на свободу. Даже спросили, когда ждать моего возвращения, - усмехается Олег Иванец. – Но прямого запрета продолжать свою деятельность нет. Я, может быть, даже книгу напишу про дело блогеров. Только вот публиковать всю 100%-ную правду? Не знаю. Но просто так я не остановлюсь, у меня сейчас четкий настрой продолжить именно ту деятельность, которой я занимался до задержания.

Слева направо: первый зампредседателя Союза журналистов Самарской области Олег Лукьянов, блогер Олег Иванец, адвокат Андрей Соколов

Благо, материалов накопилось более, чем достаточно. По словам Иванца, все то время, что он сидел в заключении, его источники продолжали «сливать» ему документы, факты, информацию. А в местах лишения свободы он познакомился со многими некогда высокопоставленными и уважаемыми людьми, которые также жаждут рассказать миру правду и рупором избрали самарского блогера.

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