Виноват, но в колонию не отправляйте: за бывшего депутата Халиуллова в суде вступились РПЦ и муфтий

В Самаре начали судить бывшего депутата и экс-главу Промышленного района Самары Минахмета Халиуллова - по версии следствия, он платил деньги главе Фонда капремонта Михаилу Архипову за то, чтобы работы компании ООО «Техстрой», которая выполняла в качестве подрядчика часть работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, оплачивались в срок и не вызывали лишних вопросов по качеству материалов и конечному результату.

Как сообщил старший помощник прокурора Советского района Самары Вусал Алиев, за время "сотрудничества", то есть с декабря 2017 по июль 2018 года от Халиуллова Архипову были переданы примерно 11,9 млн рублей. Деньги «шли» через двух посредников: Халиуллов, по имеющимся данным, откат отдавал Оганесяну, который не знал, что к чему, тот связывался с братом Михаила Архипова - Алексеем и отдавал ему наличку.

Система дала сбой в прошлом году: 31 июля сотрудниками УФСБ России по Самарской области был задержан Михаил Архипов, возглавлявший на тот момент региональный Фонд капремонта, а 20 ноября - Минахмет Халиуллов, который был депутатом и главой Промышленного района

Сегодня Минахмет Халиуллов вину полностью признал, заявил о своем раскаянии и просил рассмотреть его дело в особом порядке и в закрытом от прессы заседании - мол, как бы сведения, которые могут быть озвучены в рамках рассмотрения его дела, не помешали доказать вину братьев Архиповых - решать вопрос об их виновности скоро предстоит Ленинскому районному суду. К слову, по делу Архиповых Халиуллов проходит свидетелем.

Экс-депутат в СИЗО пробыл несколько месяцев, сейчас он под домашним арестомФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд отказал бывшему депутату и в разбирательстве за закрытыми дверями, и в возможности снизить себе меру наказания, которые дает особый порядок. Санкции ч.4 ст. 204 «Коммерческий подкуп в особо крупном размере», которые вменяются Халиуллову, предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет с крупным штрафом. При рассмотрении дела в особом порядке осужденному назначают не более двух третей от «максималки».

Защитники Халиуллова (на сегодняшнем заседании присутствовали трое из пяти) предоставили суду ряд документов, которые подтверждают, что их клиент страдает тяжелыми заболеваниями, плюс просьбы от муфтия, мусульманского сообщества и РПЦ о том, чтобы ему не назначали реальный срок.

Суд отложил вопрос о назначении реального или условного срока до вынесения приговора. На следующем заседании уголовное дело Минахмета Халиуллова должны начать рассматривать по существу с допросом свидетелей и изучением всей доказательной базы, которую смогло собрать следствие.

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