Один из фигурантов "дела блогеров" Дмитрий Бегун выходит на свободу, получив в колонии две новые профессии

Сегодня Новокуйбышевский городской суд рассмотрел ходатайство об условно-досрочном освобождении скандального блогера Дмитрия Бегуна.

Напомним, в 2015 году его приговорили к 6 годам лишения свободы за вымогательство денег у директора ООО "Современные медицинские технологии" Сергея Шатило. К слову, сам Шатило сейчас тоже в местах лишения свободы за участие в картельном сговоре. Поэтому в заседании участия он не принимал, но отправил в суд письмо, в котором заявил, что против освобождения Бегуна не возражает, претензий к нему не имеет и вообще искренне верит, что тот осознал свои ошибки и исправился.

О том же говорят и представители колонии: на счету Дмитрия Бегуна уже 11 поощрений, ни одного взыскания, он получил 2 профессии (оператор швейного оборудования и слесарь-ремонтник промышленного оборудования) и с ноября 2016 года добросовестно работает на швейном производстве.

В суде также озвучили, что 13 декабря 2017 года Дмитрий Бегун заключил брак с матерью своих детей - Людмилой Тимофеевой и даже нашел себе работу. В течение недели после освобождения его готовы принять на должность менеджера по связям с общественностью в ООО "Консультант".

Прокурор против освобождения Бегуна не возражал, и суд удовлетворил его ходатайство.

- Тут были практически идеальные условия для того, чтобы удовлетворить ходатайство об УДО: потерпевший не против, семейные связи не нарушены, работа обеспечена, - считает адвокат Бегуна Андрей Соколов.

У сторон есть 10 дней на обжалование решения суда. Если никто его не обжалует, то решение вступит в законную силу и блогер Дмитрий Бегун выйдет на свободу.

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