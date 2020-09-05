Появились фото из квартиры, где самарец убил отца и отрезал голову матери

Нож, которым самарец зарезал своих родителей / Фото: СУ СК по Самарской области

Следователи опубликовали фотографии из квартиры на улице Ново-Садовой в Самаре, где в конце августа была зверски убита пожилая супружеская пара. 85-летнего мужчину изрезали ножом, а его 72-летней жене отрезали голову. Обвинение в убийстве предъявили их 40-летнему сыну.

- По версии следствия, убийство произошло в период с 25 по 31 августа. Подозреваемый на почве личных неприязненных отношений не менее 10 раз ударил ножом отца, примерно столько же мать, а затем отчленил ей голову. Потерпевшие скончались на месте, - рассказали в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

После совершения преступления мужчина сбежал. Нашли его через несколько дней в Санкт-Петербурге. 4 сентября подозреваемого доставили в Самару, где ему предъявили обвинение в убийстве родителей. Свою вину мужчина признал. Сегодня, 5 сентября, суд должен был избрать меру пресечения.

Следователи показали, каким ножом самарец убил родных. Он напоминает мачете. В квартире в одной из комнат на полу стоят несколько бутылок из-под спиртного, а в другом помещении под окном и на полу видны потеки крови.

Тела несчастных пролежали в закрытой квартире несколько дней / Фото: СУ СК по Самарской области

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