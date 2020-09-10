«Ужасное зрелище!»: женщина погибла после ДТП с участием двух автомобилисток в центре Самары

На месте происшествия работали правоохранители ФОТО: ДТП Самара Фото: соцсети

Утром в четверг, 10 сентября, Самару потрясло страшное ДТП. Прямо в центре города, на улице Венцека, из-за аварии с участием «Митсубиси» и «Лады Калины» погибла 70-летняя женщина, стоявшая на тротуаре.

Все случилось примерно в 9-45. Ничего не предвещало беды. Участок, на котором произошла авария, считается спокойным, и подобное здесь — редкость. Но в этот день все сложилось наихудшим образом.

Последствия ДТП пугают. Одна из машин после столкновения полетела в прохожих.

— Люди стояли на светофоре, шли по своим делам. За рулем этих автомобилей находились две девушки. Они, видимо, не определились, кто должен ехать первым, и устроили аварию, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» местный житель Олег Иванов (личные данные изменены).

— Это была иномарка, она ехала на большой скорости. Жертв могло быть больше, но в итоге она задела женщину, которая отлетела в столб, — продолжает Олег.

Пострадать могли и другие пешеходы Фото: соцсети

Удар получился такой силы, что потерпевшая лишилась руки. Она потеряла много крови и скончалась на месте событий. Очевидцы были шокированы и старались как можно скорее вызвать скорую. Помочь самостоятельно никто не рисковал.

- Лицо у нее тоже оказалось сильно обезображено. Полиция и скорая приехали очень быстро, но и они ничем не могли помочь. Женщина умерла. Медики просто стояли и смотрели на нее, не в силах что-либо поделать. Рука ее так и лежала в стороне ничем не накрытая. Ужасное зрелище! - отмечает Иванов.

Сейчас в обстоятельствах трагедии разбираются сотрудники ГИБДД. Полицейские уже установили предварительную картину происшествия.

— 28-летняя девушка, управлявшая «Калиной», ехала в сторону улицы Ленинградской, при повороте налево нарушила правила проезда перекрестков, не уступив дорогу «Митсубиси», за рулем которой находилась 39-летняя местная жительница, — комментируют в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Иномарка по инерции продолжила движение и допустила наезд на пешехода. Сейчас правоохранители опрашивают свидетелей произошедшего и изучают камеры наружного наблюдения. По факту ДТП проводится проверка. Не исключено, что по ее итогам будет возбуждено уголовное дело.

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