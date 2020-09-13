Егор Голенков забил спустя несколько секунд после появления на поле Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» 13 сентября принимали на «Самара Арене» гостей из Томска. Волжане были явным фаворитом встречи, но игра получилась весьма напряженной.

Игорь Осинькин снова прибегнул к ротации состава. В ворота вернулся Фролов. В атакующей линии вышли Ежов, Сергеев и Сарвели, справа в обороне — Полуяхтов, в центре поля Витюгов.

«Крылья» больше атаковали, но моментов создавали немного. Красиво в дальний угол бил Зиньковский, но бывший голкипер хозяев Денис Вавилин отбил мяч. Сарвели мог отличиться на 27 минуте, но, оказавшись прямо перед воротами, пробил мимо.

Гости атаковали мало и в основном уповали на дальней удары. Но круглый дважды летел выше, а в третий раз Фролов оказался на месте после несильного выстрела Шалаева.

Первый тайм закончился нулевой ничьей. Второй начался с атак «Томи». Визнович пробил с линии штрафной, но Фролов отбил мяч. Следом последовал дальний удар от Казанкова — мимо ворот.

«КС» вскоре вернули инициативу. Из-за пределов штрафной выстреливал Зиньковский, но Вавилин сыграл надежно. Давление зелено-бело-синих продолжилось, и на 59 минуте оно воплотилось в результат. Сергеев точно пробил головой после подачи левого защитника Горшкова, оказавшегося на правом фланге. 1-0!

Киреенко вскоре мог сравнять счет, но его удар с левой бровки прошел чуть выше ворот. А дальше вновь забили «Крылья». Егор Голенков вышел на замену на 67 минуте и спустя несколько секунд забил гол, точно пробив головой после подачи с углового. 2-0!

Из похожей позиции мог отличиться на 84 минуте Ежов, но он пробил не очень сильно. Отличиться под занавес матча мог и Зиньковский, но его удар с левой из выгодной позиции также блокировал Вавилин.

Поединок так и закончился со счетом 2-0. «Томь» снова не смогла забить, а «Крылья Советов» одержали третью победу подряд и стремятся занять место, которое по итогам сезона позволит им вернуться в элиту.

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