Сказка скромного паренька из Тольятти: Денис Гурьянов вывел «Даллас» в финал Кубка Стэнли впервые за 20 лет

Это первый полноценный сезон для Гурьянова в НХЛ и сразу финал Кубка Стэнли. Фото: nhl.com.

История хоккеиста Дениса Гурьянова похожа на сюжет для фильма. Он вырос в Тольятти 90-х. В то время за городом закрепилась слава чуть ли не самого криминального места страны. А хоккей стал для Тольятти отдушиной. Тем более, что «Лада» гремела на всю страну и шумела в Европе.

Пожалуй, только в таком месте мог появиться хоккеист, который впервые за 20 лет выведет «Даллас Старз» в финал Кубка Стэнли. Гурьянов забил в овертайме пятого матча против «Вегас Голден Найтс». До этого он не мог отличиться семь игр подряд. Серия прервалась в самый лучший момент.

Овертайм, любое взятие ворот закончит игру, «Вегас» остался в меньшинстве. «Даллас» атакует, возня на «пятаке», Денис Гурьянов появляется словно из ниоткуда и проталкивает шайбу в ворота!

А ведь этого Гурьянова и этого финала у «Далласа» могло бы и не быть. Парень чуть не распрощался со «звездами», а то и со всем НХЛ.

От никому не нужного пацана до Угрозы

Денис Гурьянов уехал за океан в 2016 году. Три года ему понадобилось, чтобы доказать, что он достоин играть в Национальной хоккейной лиге. Все это время тренеры мариновали его в фарм-клубе «Далласа» «Техас Старз» в АХЛ. Чтобы вы знали – Американская хоккейная лига (дивизионом ниже НХЛ) порой бывает очень жестокой для молодых игроков. Тем более тех, кто прилетел в чужую страну и вынужден привыкать к чужой культуре. Многих она ломает. Но только не Гурьянова.

Профессиональную карьеру Денис начал в родном Тольятти. Фото: ХК «Лада».

Три года в АХЛ – серьезный срок для молодого игрока. Многие сдаются и улетают обратно. Денис остался и пахал.

Некогда один из самых перспективных хоккеистов России, игрок юниорской, а после и молодежной сборной страны – в США Гурьянову пришлось доказывать, что он не зря оказался в «Далласе». Денису давали шанс проявить себя в НХЛ, но тут же снова отправляли в АХЛ. И ему снова приходилось работать и ждать своего шанса. И он его дождался.

Перед началом сезона 2019/2020 тренеры «Старз» поверили в российского форварда и дали ему шанс. Эксперты прогнозировали, что 10 очков в сезоне – это потолок для Гурьянова. В регулярном чемпионате Денис набрал 29 очков (20 голов и девять передач), а в плей-офф – 17 очков (девять голов и восемь передач), а еще оформил первый российский покер в истории плей-офф НХЛ.

В НХЛ Гурьянов получил прозвище Угроза.

Гурьянов сотворил историю

Денис феерил в плей-офф, однако в какой-то момент показалось, что весь запал 23-летнего хоккеиста кончился. Гурьянов выдохся. Серия с «Вегасом» складывалась для россиянина не лучшим образом. В четырех матчах он не то что не забивал, даже не набрал ни одного очка. Однако в «Старз» нашлись другие герои, тоже русские – Радулов и Худобин, и «звезды» победили в трех играх. Это помогло Гурьянову остаться в своей тарелке.

- Я бы не сказал, что у меня в этой серии была какая-то недосказанность, - приводит слова Дениса Гурьянова официальный сайт НХЛ. - Просто у нас хорошая команда, и где-то чуть-чуть не везло. Где-то, может, я думал слишком много. На самом деле, даже не знаю, что тут сказать. Но очень рад, что мы сегодня победили. Рад, что забил. И рад, что будем играть в финале Кубка Стэнли.

В пятом матче серии «Даллас» проигрывал в третьем периоде две шайбы, однако смог переломить ход встречи. Большая заслуга в этом вратаря Антона Худобина, который отразил 34 броска по своим воротам из 36. А в овертайме на авансцену вышел Гурьянов. Денис выплеснул все напряжение, которое скопилось в «Далласе» по ходу встречи. Он забил и впервые за 20 лет вывел «Старз» в финал Кубка Стэнли.

А потом пришел на пресс-конференцию и вел себя так скромно, будто не он только что сотворил историю.

- Какие чувства после гола? Хорошие. Мы ведь победили и вышли в финал Кубка Стэнли. Я сейчас не думаю о себе. Когда ты сидишь в раздевалке перед матчем, то размышляешь не о том, сколько у тебя голов или передач в статистике. А о том, как ты сыграешь и принесешь пользу команде. Каждый матч для меня - это новый опыт. Я стараюсь показывать свой лучший хоккей, - цитирует Гурьянова сайт nhl.com.

Денис Гурьянов стал третьей звездой матча с «Вегасом», пятым в истории НХЛ новичком, который забросил шайбу в овертайме, отправившую его команду в финал Кубка Стэнли. И первым в истории лиги новичком, который набрал 8+ очков в решающих матчах Кубка Стэнли.

- Растет парень, растет, - отметил обозреватель «Матч ТВ» и постоянный автор nhl.com Павел Лысенков. - Вот уже дорос до того, что выводит свою команду в финал Кубка Стэнли. Причем остается таким же скромным и порядочным, как и в беззаботном тольяттинском детстве. Как и в том разговоре с Брагиным [в то время главным тренером молодежной сборной России], когда ему сказали: «Денис, сделаешь?» И тогда Гурьянов ответил: «Сделаю. Обещаю».

Но история Дениса Гурьянова еще не закончилась. Впереди битва за Кубок Стэнли. Да и вообще – Денису только 23 года. Он еще пошумит в НХЛ.

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