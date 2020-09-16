«Глотаю слезы, видя, как она пьет горсть таблеток»: самарчанка молчит о страшном диагнозе дочери

Арина не знает своего диагноза и верит, что скоро все будет хорошо Фото: Предоставлено героем публикации

Арине 5 лет, она активная, веселая девочка, любит играть в догонялки с младшим братом Тимофеем и смешить годовалую сестренку Милану. Еще пару месяцев назад семья Аркадьевых наслаждалась безоблачным счастьем. А с августа на них обрушилась череда испытаний.

Сначала главу семьи Артема Аркадьева свалил инсульт. А когда спустя две недели его выписали домой, то… посоветовали собирать документы для оформления инвалидности. Теперь 32-летний мужчина с трудом ходит и почти ничего не видит.

В сентябре их настигла новая беда: на сей раз под угрозой оказалась жизнь старшей дочки Арины.

Девочка чувствовала себя отлично и ни на что не жаловалась Фото: Предоставлено героем публикации

- Она обычный ребенок: бегает, прыгает, хохочет. В последние пару месяцев стала быстрее уставать, на теле маленькие синячки появлялись. Честно говоря, никто не придал этому значения – это же дети, они играют, дерутся, падают, - признается мама девочки Елена Аркадьева.

В сентябре женщина заметила, что малышка бледнее обычного. Пошли сдавать кровь, тем более, что вскоре собирались делать прививку манту.

- Анализы на руки мы так и не получили – их просто потеряли, - негодует Елена Аркадьева. – Я бегала по кабинетам, пыталась узнать, как теперь быть, и мне сказали, что у нас понижен гемоглобин – якобы в каком-то журнале у них это было записано.

Еще недавно жизнь малышки была безоблачно счастливой Фото: Предоставлено героем публикации

Ребенок пропил курс таблеток и снова сдал кровь. На сей раз, не прошло и суток, как в квартиру к семье Аркадьевых пришла врач: показатели гемоглобина и тромбоцитов были настолько низкими, что медлить было нельзя. Девочку сразу отправили в онкологическое отделение детской больницы.

- 12 сентября у нее взяли пункцию, которая показала, что у нее поражено 95% костного мозга, диагноз – острый лимфобластныи лейкоз, - Елена Аркадьева до сих пор не может поверить в реальность происходящего. – Я с трудом держусь, чтобы не плакать при ней. Арина не понимает что с ней, я говорю: это колючий вирусок внутри тебя, мы его выгоним, только будь сильной. И она всеми силами старается.

Девочке уже начали курс химиотерапии, в день она пьет по 13 разных таблеток, а на этой неделе должны прийти результаты второй пункции, которые уточнят подтип лейкоза и покажут, насколько хорошо он поддается лечению. В лучшем случае малышке предстоит 3 года регулярной химиотерапии. О худшем сценарии в семье стараются и не думать.

Мама и дочка стараются быть храбрыми и сильными, чтобы вместе справиться с бедой Фото: Предоставлено героем публикации

Сейчас Арине постоянно нужно переливание крови. Родители просят всех, кто может помочь, сдавать кровь в Самарской станции переливании крови на ул.Ново-Садовой, 156. У девочки вторая положительная группа, но медики согласны принимать любую. Родители просят сохранять и отдавать маме штрих-коды, которые выдают донорам.

Тем временем семья подыскивает клинику, в которой девочке смогут спасти жизнь. Вот только дадут ли малышке квоту на лечение, скажем в Национальном медицинском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, - пока не ясно.

Связаться с Еленой Аркадьевой можно по телефону +7-927-704-84-94. К этому же номеру привязаны карты Сбербанка и банка ВТБ, любая перечисленная сумма очень поможет семье.

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