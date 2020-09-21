Последние новости про коронавирус в Самарской области на 21 сентября: ужесточение масочного режима в транспорте

Транспорт не тронется, если кто-то из пассажиров не будет в маске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области с начала сентября ежедневно фиксируют как минимум по 100 новых заболевших коронавирусом. Регион уже несколько дней входит в десятку антирейтинга по суточному приросту больных. Однако пока в губернии не планируют вводить жесткие меры. Изменения коснулись только масочного режима. Рассказываем последние новости про коронавирус в Самарской области на 21 сентября 2020 года.

Статистика заболеваемости коронавирусом на 21 сентября 2020 года

На утро 21 сентября в регионе выявили 144 человека с COVID-19. Выздоровели еще 47 пациентов. Количество смертельных случаев не изменилось. Что касается общих цифр, то всего в губернии коронавирус нашли у 10644 жителей. Выздоровели около 80% из них — 8257 человек. Скончались, к сожалению, 172 человека. В большинстве случаев это пожилые люди с сопутствующими заболеваниями: проблемы с сердцем, лишний вес, онкология, проблемы с ЖКТ.

Без маски - никуда

Несмотря на то что статистика неутешительная, пока в Самарской области никакие новые ограничения вводить не планируют. Однако самарцам вновь напоминают о необходимости соблюдения масочного режима в транспорте, в общественных местах. Тем, кто не будет надевать средства защиты в автобусах, трамваях, троллейбусах, власти пригрозили высадкой из салона. Самых отчаянных и несогласных ждут внушительные штрафы. Об ужесточении масочного режима в транспорте Самары стало известно в конце прошлой недели. Пока, правда, количество пассажиров в масках в транспорте не сильно увеличилось.

По словам министра здравоохранения региона Армена Беняна, то, что многие самарцы еще не заразились коронавирусом, это либо везение, либо элементарное соблюдение всех правил. Носить маски и соблюдать дистанцию все еще нужно. Тем, кто все-таких подхватил COVID-19, по-прежнему необходимо соблюдать самоизоляцию дома.

Вакцина от COVID-19

Кроме того, в регионе сейчас велик риск заболеть не только ковидом, но и обычной простудой. Самарцев призывают позаботиться о своем здоровье и сделать прививку от гриппа и ОРВИ. В этом году в области планируют привить около 2 млн человек. К слову, жители губернии уже скоро смогут сделать прививку и от COVID-19. В регион завезли первую партию, но она не очень большая. Пока массовой вакцинации не будет, в первую очередь прививки сделают медикам.

Отметим, что никаких новых ограничений в Самарской области из-за коронавируса вводить не собираются. По словам губернатора Дмитрия Азарова, сейчас власти будут жестче контролировать только те, что еще действуют.

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