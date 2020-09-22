Воспитатели, раздававшие тумаки и подзатыльники самарским сиротам, требуют премий и 500 тысяч рублей

В июле в интернет выложили видео, на котором видно, как странно "следят" за детьми воспитатели в этой самой беседке Фото: Александра БУДАЕВА

Два бывших воспитателя и санитарка из дома ребенка «Солнышко» подали в суд, требуя справедливости: мол, уволили незаконно, не выплатили премий, «зажали» отпускные и часть зарплаты. Корреспонденты «КП-Самара» побывали на процессе, несмотря на шумные протесты со стороны адвокатов. Рассказываем, в чем значимость этого дела.

С чего все началось

В ночь с 1 на 2 июля в интернете появилось видео из беседки, расположенной на территории дома ребенка «Солнышко» в Самаре. Напомним, на нем видно, как воспитатель грубо вытряхивает маленького ребенка из коляски, а потом дает по лбу другому.

Уже утром 2 июля разразился скандал. Воспитателей отстранили от работы, для разбирательства была сознана специальная комиссия, куда вошли в том числе органы опеки и представители общественности. На следующий день воспитателей уволили, а в региональном Следственном комитете вскоре возбудили уголовное дело по ст. 156 УК РФ.

Все официальные лица, задействованные в разбирательстве, в один голос заявляли: подобное поведение и такое обращение с маленькими беззащитными сиротами просто недопустимо. Претензии адресовали не только воспитателю Елене М., которая была «героиней» видео, но и ее коллеге Людмиле Ш., которая сидела в той же беседке, но, вместо того чтобы помочь детям, уткнулась в телефон. Чуть менее суровое наказание настигло санитарку Татьяну Р.: она также была в тот день в беседке, но занималась ребенком - ее временно отстранили от работы и лишили премий. Но сейчас женщина уже восстановлена в должности.

На видео видно: воспитатель"выкидывает" ребенка из коляски Фото: принтскрин видео.

Жаждут справедливости

В сентябре все трое подали в суд иск к дому ребенка «Солнышко». Двое экс-воспитателей требуют признать приказ об их увольнении незаконным, восстановить в должности, а также выплатить им зарплаты за вынужденные дни прогула (70 тысяч рублей), невыплаченные премии (30 тысяч рублей), компенсации за неиспользованный отпуск (15 тысяч), а еще по 500 тысяч рублей каждой в качестве компенсации морального вреда. Санитарка требует отменить вынесенный ей выговор, выплатить ей зарплату за те дни, когда она по решению руководства дома ребенка была отстранена от работы (22 тысячи рублей) и моральный вред (50 тысяч).

Елена и Людмила были уволены с формулировкой «за совершение аморального поступка, не совместимого с дальнейшей работой», и в доме ребенка настаивают на том, что это справедливо:

- Мы подняли видеозаписи с камер наблюдения и выяснили, что это был не единичный случай, - заявила сегодня, 22 сентября, в суде представитель дома ребенка «Солнышко» Елена Суркина. – Елена М. раздавала подзатыльники деткам, которые спокойно кушали и вели себя хорошо, не плакали и не капризничали. Я считаю, что таких людей нельзя подпускать к детям, а восстановление таких сотрудников в должности неприемлемо и может быть опасно для жизни и здоровья детей.

Судебное разбирательство обещает быть долгим и весьма эмоциональным Фото: Александра БУДАЕВА

В чем сложность

Судебное разбирательство обещает быть долгим и очень эмоциональным, потому что тесно переплетается с уголовным делом, и часть материалов, доказывающих проступки воспитателей, находятся у следователей.

Уже сегодня адвокаты требовали сначала удалить из зала прессу (это «трудовой спор, и он не касается общественности»), а потом требовали сменить прокурора, которая перед началом заседания якобы 15 минут провела в кабинете судьи. Ни одно из ходатайств не было удовлетворено: трудовые споры так же открыты для широкого освещения, как и большинство судебных процессов у нас в стране.

В ближайшее время суд намерен просмотреть скандальные видеозаписи. Как сумеют адвокаты объяснить поведение бывших воспитателей и обосновать незаконность их отстранения от работы и увольнения, пока не ясно.

В доме ребенка "Солнышко" воспитываются детки, которые остались без попечения родителей и нуждаются в реабилитации Фото: Александра БУДАЕВА

ОФИЦИАЛЬНО:

«Прокуратура выскажется в самом конце»

Елена Никитина, помощник прокурора Октябрьского района Самары:

- По запросу суда стороной ответчика представлены документы, подтверждающие факт увольнения сотрудниц, которые будут исследованы в ходе рассмотрения дела по существу. С учетом исследованных доказательств по делу, мнения участников сторон прокуратурой района будет дано заключение о наличии оснований для удовлетворения искового заявления либо отказа в удовлетворении исковых требований.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ:

«Расследование окончено»

Елена Шкаева, старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по Самарской области:

- Расследование дела на завершающей стадии, двум воспитателям предъявлено обвинение по ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», они от дачи показаний отказались. Другие воспитатели и руководство о них ничего плохого не сказали, утверждали, что инцидент на видео для них был шоком и неожиданностью. Других фактов насилия в ходе следствия не установлено. По делу также проведены судебно-медицинские экспертизы в отношении детей, к которым применялось насилие, отраженное на видео. Лицо, которое вело видеосъемку, также установлено.

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