Здоровых все больше, болеют бессимптомно: все о коронавирусе в Самарской области на эту минуту

Врачи все еще продолжают бороться с инфекцией Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Выздоравливает больше человек, чем заболевают - такая приятная тенденция сложилась в регионе к этому дню. Рассказываем все самые интересные последние новости про коронавирус в Самарской области на 24 сентября 2020 года.

Только цифры

111 человек заболели коронавирусом в Самарской области за последние сутки. Ниже 100 эта цифра не опускалась с 9 сентября. Почти каждый день область находится в топ-12 лидеров по росту заболеваемости в стране. Но есть и хорошая новость: только за последние сутки выздоровели 167 человек. Всего поправились 8547 человек. 2275 человек по-прежнему находятся под наблюдением врачей дома или в больницах.

Появилась карта распространения коронавируса в районах Самарской области. Осталось два города, где число заболевших не перевалило за сотню: это Октябрьск и Отрадный. А самые безопасные районы - Камышлинский, Алексеевский, Елховский и Большеглушицкий.

Умерли в регионе 177 человек - два человека за последние сутки.

Больницы продолжают работу

Стало известно, что ковидный госпиталь в больнице Середавина в Самаре закрывать не будут. Здесь продолжат лечить людей с пневмонией, коронавирусом, помогать в реанимации больных с дыхательной недостаточностью. Также не будут закрывать ковид-госпиталь в Тольятти. Все это связано с тем, что число больных в регионе не уменьшается, а значит, им нужна помощь. Кроме того, пока еще непонятно, как скажется на росте заболеваемости осенняя пора.

Что еще интересного?

- в общественном транспорте могут оштрафовать пассажиров без масок,

- жестче стал контроль за соблюдением масочного режима в магазинах,

- некоторые классы закрыли на карантин,

- продолжается вакцинация от гриппа.