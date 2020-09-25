Свежие новости о «Крыльях Советов» на 25 сентября 2020: самарцы готовятся к испытанию, а экс-тренер возглавил иностранный клуб

Последние пять игр «Крылья» выиграли с общим счетом 17:0. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов», кажется, преодолели кризис и начали подниматься в турнирной таблице ФНЛ. Сейчас самарцы одной ногой в заветной зоне, которая дает право на повышение в классе в конце сезона. Почему одной ногой? Потому что подопечные Игоря Осинькина делят 2-4 места со «Спартаком-2» и «Нижним Новгородом». У трех команд по 22 очка. Итак, «КП-Самара» рассказывает о свежих новостях из жизни «Крыльев Советов» на 25 сентября 2020.

Разнесли «Динамо-Брянск»

До заветной зоны, дающей прямую путевку в Российскую премьер-лигу, «КС» поднялись благодаря разгромной победе над брянским «Динамо». В ворота «партизан» влетели семь мячей. Постарались Роман Ежов, Владислав Сарвели, Максим Витюгов, Егор Голенков и Иван Сергеев, который записал на свой счет хет-трик. Эта победа стала самой крупной в новейшей истории «Крыльев Советов» и пятой подряд в ФНЛ.

Однако уже в следующем туре набравшую ход самарскую машину ожидает серьезное испытание – выезд в Нижнекамск к местному «Нефтехимику». Команда из Татарстана наступает на пятки группе «КС», «Спартак-2», «Нижний Новгород» и не прочь отобрать очки у одного из лидеров.

Встреча пройдет в воскресенье, 27 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по самарскому времени (18:00 по московскому).

Скандальный судья

Рассудит поединок «Крыльев» и «Нефтехимика» Василий Казарцев. Его сослали в ФНЛ после скандала на матче «Спартака» и «Сочи». Тогда он поставил два пенальти в ворота красно-белых, которые вызвали бурные обсуждения. Позже экспертно-судейская комиссия признает назначение одного из 11-метровых ошибкой.

Помогать Казарцеву в игре «КС» будут Владислав Назаров и Андрей Гурбанов. Инспектор встречи – Александр Гончар, делегат – Филипп Яковлев.

Чернов может не сыграть с «Нефтехимиком»

Не обошлось и без потерь. К тем игрокам «Крыльев», кто сейчас в лазарете, добавился центральный защитник Никита Чернов. Пока не известно, сможет ли он принять участие в матче с «Нефтехимиком». После игры с командой «Динамо-Брянск» наставник «КС» Игорь Осинькин сказал следующее о травме Чернова:

- У него очень большая гематома, соперник сильно ударил в голень, можно сказать, проткнул. Очень большая опухоль. Сможет ли он играть в следующей игре? Я не знаю. Будем смотреть на динамику, как она пойдет, как будет заживать рана и гематома. Надеюсь, все будет хорошо. Более свежей информации пока нет.

Тарханов переехал в Болгарию

Немного отвлечемся от «Крыльев» сегодняшних и вернемся к «Крыльям» вчерашним. Бывший главный тренер самарской команды Александр Тархаров покинул пост наставника «Енисея». Из Красноярска специалист переезжает в Болгарию, где будет работать с софийской «Славией». Клуб уже объявил о том, что официально представит Тарханова в качестве нового главного тренера как раз в пятницу, 25 сентября. Российскому специалисту предстоит вытаскивать «Славию» со дна: после шести туров софийский клуб идет на предпоследнем месте в чемпионате Болгарии с одним набранным очком.