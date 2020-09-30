Полину Алексееву не могут найти уже больше 20 дней, ее родные бьют тревогу Фото: СОЦСЕТИ

С мужем ругались, но не серьезно

В странном исчезновении человека разбираются самарские волонтеры отряда «ЛизаАлерт». Утром 8 сентября 31-летняя Полина Алексеева вышла из дома в селе Городцовка, пошла на остановку и вскоре перестала выходить на связь со своими близкими. Они бьют тревогу, но уже три недели нет никаких результатов.

— Полина собиралась на работу — в Красный Яр. Она уборщица на медицинском складе. Ездит туда всегда на «Газельке», — рассказала корреспонденту «КП-Самара» родственница семьи пропавшей Анна Заирова.

До пункта назначения Полина не доехала. Что случилось — непонятно. Она ни с кем не выходила на связь, никого ни о чем не предупреждала, ее практически никто не видел.

— Какая-то женщина сказала, что видела ее утром. Якобы она садилась в такси и с ней были двое парней, но правда ли это, трудно сказать. Может быть, она ошиблась. Куда они уехали, я не знаю, — продолжает Анна.

В Городцовке Алексеева жила с мужем. Вместе они пять лет, детей нет. Как признаются родственники, иногда в паре были конфликты, но ничем серьезным они никогда не заканчивались. Так надолго женщина пропадает впервые.

Версий немного

— Однажды ее не было дома четыре дня. Но она вернулась тогда. Сказала, что была у бабули, но сейчас бабуля умерла, — отмечает наша собеседница.

Раньше женщина никогда не пропадала на столь длительный срок Фото: соцсети

Версий о том, где Полина, у ее близких немного. Они не исключают, что очередная ссора с возлюбленным привела к тому, что Алексеева убежала. Но прошел 21 день, она бы уже дала о себе знать.

По словам Анны, в полиции заявление не приняли. В ГУ МВД России по региону также подтвердили, что у них таких материалов сейчас нет. Активисты ДПСО «ЛизаАлерт» просят всех, кто знает, где находится Полина, обращаться по телефонам: 7-996-744-78-67, 8-(800)-700-54-52 или 112.

Добавим, что совсем недавно в Красноярском районе закончился страшной трагедией розыск еще одного загадочного пропавшего местного жителя. 6 сентября 21-летний Герман Симонов уехал на велосипеде из дома в Белозерках и словно испарился. 19 числа его нашли мертвым в лесу. Основная версия — суицид.

В случае с Полиной Алексеевой ее родственники надеются на более счастливый исход. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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