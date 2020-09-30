Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Под Самарой при загадочных обстоятельствах бесследно исчезла уборщица

Полина Алексеева не выходит на связь уже три недели, по словам очевидцев, ее видели в такси с двумя неизвестными мужчинами
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)
Полину Алексееву не могут найти уже больше 20 дней, ее родные бьют тревогу

Полину Алексееву не могут найти уже больше 20 дней, ее родные бьют тревогу

Фото: СОЦСЕТИ

С мужем ругались, но не серьезно

В странном исчезновении человека разбираются самарские волонтеры отряда «ЛизаАлерт». Утром 8 сентября 31-летняя Полина Алексеева вышла из дома в селе Городцовка, пошла на остановку и вскоре перестала выходить на связь со своими близкими. Они бьют тревогу, но уже три недели нет никаких результатов.

— Полина собиралась на работу — в Красный Яр. Она уборщица на медицинском складе. Ездит туда всегда на «Газельке», — рассказала корреспонденту «КП-Самара» родственница семьи пропавшей Анна Заирова.

До пункта назначения Полина не доехала. Что случилось — непонятно. Она ни с кем не выходила на связь, никого ни о чем не предупреждала, ее практически никто не видел.

— Какая-то женщина сказала, что видела ее утром. Якобы она садилась в такси и с ней были двое парней, но правда ли это, трудно сказать. Может быть, она ошиблась. Куда они уехали, я не знаю, — продолжает Анна.

В Городцовке Алексеева жила с мужем. Вместе они пять лет, детей нет. Как признаются родственники, иногда в паре были конфликты, но ничем серьезным они никогда не заканчивались. Так надолго женщина пропадает впервые.

Версий немного

— Однажды ее не было дома четыре дня. Но она вернулась тогда. Сказала, что была у бабули, но сейчас бабуля умерла, — отмечает наша собеседница.

Раньше женщина никогда не пропадала на столь длительный срок

Раньше женщина никогда не пропадала на столь длительный срок

Фото: соцсети

Версий о том, где Полина, у ее близких немного. Они не исключают, что очередная ссора с возлюбленным привела к тому, что Алексеева убежала. Но прошел 21 день, она бы уже дала о себе знать.

По словам Анны, в полиции заявление не приняли. В ГУ МВД России по региону также подтвердили, что у них таких материалов сейчас нет. Активисты ДПСО «ЛизаАлерт» просят всех, кто знает, где находится Полина, обращаться по телефонам: 7-996-744-78-67, 8-(800)-700-54-52 или 112.

Добавим, что совсем недавно в Красноярском районе закончился страшной трагедией розыск еще одного загадочного пропавшего местного жителя. 6 сентября 21-летний Герман Симонов уехал на велосипеде из дома в Белозерках и словно испарился. 19 числа его нашли мертвым в лесу. Основная версия — суицид.

В случае с Полиной Алексеевой ее родственники надеются на более счастливый исход. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Кажется, что это сон»: в Самаре нашли загадочного исчезнувшего Германа Симонова

Его искали даже с вертолета, а тело юноши все это время было в соседнем лесу (подробности)

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ

Рекомендуемые