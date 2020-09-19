«Кажется, что это сон»: в Самаре нашли загадочного исчезнувшего Германа Симонова

Близкие молодого человека не могут поверить в случившиеся Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Полиция, волонтеры, родственники и просто добровольцы с 6 сентября искали 21-летнего Германа Симонова из Самары. Молодой человек уехал на велосипеде из дома бабушки в селе Белозерки и пропал. Без следа и зацепки, как будто растворился. Почти две недели люди прочесывали лес, ближайшие населенные пункты, расклеивали ориентировки, изучали записи с камер наблюдения. К поискам даже подключились военные и вертолет. Родные надеялись, что Герман жив, но 19 сентября все надежды рухнули. В лесу в окрестностях села Белозерки нашли тело пропавшего молодого человека.

Поиски закончены

- Всех благодарю. Спасибо всем кто искал, сочувствовал, сопереживал. Германа больше нет. Пишу, и мне кажется, что это сон. Прошу тишины, - обратилась к участникам поиска мама Германа, Гульнара Симонова.

Поиск все эти две неделе не останавливали ни на день. В социальных сетях создали группу, посвященную Герману. Мама Германа все это время наделась услышать звонок от сына. В социальных сетях она ежедневно обращалась за помощью и вела подробный отчет о розыске юноши. Судя по последней геолокации телефона, Молодой человек двигался в направлении Белозерки - Красный Яр - поселок Мирный - поселок Береза - Царевщина Большая/Малая, район Сокского карьера. Из дома он уехал на темно-коричневом велосипеде Stern. собирался с друзьями поиграть в футбол, но на стадион не приехал.

Тело юноши нашли в лесу

Накануне участники поисков прочесали леса близь поселка Мирный, осмотрели местность с вертолета. Вот и 19 сентября волонтеры, родные и неравнодушные местные жители отправились на очередные поиски, на этот раз в район посёлка Курумоч. А Герман все это время был в окрестностях села Белозерки.

Расследование продолжается

По словам знакомых, Германа был весьма замкнутым и спокойным человеком. В авантюрах замечен никогда не был.

Что стало причиной смерти Германа, выяснят правоохранители

К ситуации уже подключились следователи. По факту исчезновения Германа Симонова Красноярским межрайонным следственным отделом было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Сейчас правоохранители изучают круг общения Германа и другие важные моменты. Расследование уголовного дела продолжается. Правоохранителям предстоит выяснить все детали случившегося. Сред версий рассматривается и суицид.

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