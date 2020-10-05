Искусственный интеллект заменит судью? В Самаре обсудили будущее судебной системы

Настанет ли день, когда коридоры в судах опустеют, и все будут участвовать в процессе со смартфонов или компьютеров? Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Год назад в Самаре открылся Шестой кассационный суд общей юрисдикции, который рассматривает жалобы жителей 9 субъектов России.

- Четно говоря, когда все это задумывалось, мы думали про то, что будет 20-25 тысяч жалоб, - признался председатель Шестого кассационного суда общей юрисдикции Александр Ефанов. - Но за год мы получили 54 тысячи кассационных жалоб. Время показало, что эта реформа – одна из самых удачных и востребованных.

Закон не предусматривает ограничений по срокам обращения с кассационной жалобой, даже если решение предыдущей инстанции было вынесено много лет назад. Отсюда и такой вал обращений. Только по уголовным делам на одного судью приходится по 60 жалоб в месяц.

Руководители Шестого кассационного суда рассказали об итогах первого года работы Фото: Александра БУДАЕВА

Во время пандемии коронавируса примерно 10% дел рассматривали без участия сторон, 30% дел - в режиме видеоконференцсвязи, некоторые просто отложили до «лучших времен». Режим самоизоляции показал, что внедрение технологий значительно облегчает жизнь всем участникам процесса. К тому же делает ее безопаснее.

Один из залов заседаний в Шестом кассационном суде оборудован веб-камерой. С ее помощью можно организовать судебное заседание через сайт госуслуг или ГАС «Правосудие» и подключиться к нему можно даже со смартфона. Всего в таком заседании могут участвовать до 60 подключений одновременно.

А вот видеотрансляций заседаний в интернете в ближайшее время ждать не стоит:

Судьи уверены: без них правосудие будет уже другим Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- Есть такое понятие, как защита персональных данных, - пояснил свою позицию Александр Ефанов. - Честно говоря, я не так много встречал людей, которые согласились бы на видеотрансляцию. Никто не хочет, чтобы его жизнь афишировали. И мы прислушиваемся к мнению участников процесса. Суд должен быть консервативным, мы все-таки не театр, не шоу. Если вы посмотрите на США, то там не то что видеосъемка запрещена, но и аудиозапись, и фотографирование. Можно делать только письменные записи и зарисовки.

Искусственный интеллект, по мнению Ефанова, настоящего судью также никогда не заменит. Да, он уже приходит на помощь людям, к примеру при фиксации нарушений на дорогах и рассылке «писем счастья». Возможно, часть дел когда-нибудь и отдадут искусственному интеллекту на откуп. Но это будет уже не судебное разбирательство в привычном виде.

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