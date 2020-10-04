Иван Сергеев забил очередной мяч за "Крылья Советов" Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» в рамках 13 тура ОЛИМП-ФНЛ принимали владикавказскую «Аланию». Команды имели перед очным поединком одинаковое количество очков и каждая стремилась завоевать три очка, чтобы оторваться от соперника.

«Крылья» больше атаковали с первых минут, но тотальным преимуществом не владели. Гости выглядели достойно.

Первый момент на 19 минуте возник у Ивана Сергеева. Он продавил защитника, вышел на ударную позицию, пытался перебросить вратаря, но не смог этого сделать.

А на 23 минуте хозяева открыли счет. Зиньковский получил мяч от Сарвели, находясь перед штрафной площадью, и красивым дальним ударом отправил круглого в сетку. Голкипер даже не среагировал.

Рисунок игры после этого не поменялся. «Крылья» больше атаковали, а подопечные Спартака Гогниева никак не могли довести дело до удара.

На 40 минуте отрыв «КС» увеличился. Защитник зелено-бело-синих вынес мяч от своей штрафной площади, Сергеев убежал один на один с Солдатенко и спокойно пробил мимо вратаря.

Уже в добавленное к тайму время «Алания» забила, но за секунду до этого был поднят флажок бокового судьи.

Вторая половина началась с атак коллектива Игоря Осинькина. Два момента было у Сарвели, но в завершающей стадии Владиславу не везло. С дальней дистанции опять пристреливался Зиньковский, но Солдатенко справился.

У владикавказцев получалось мало. Бить у них в основном получалось с дальней дистанции. Опасными и точными удары не получались.

Ближе к финальному свистку игра окончательно успокоилась. Моментов практически не возникало.

В итоге «Крылья Советов» спокойно довели встречу до победы и получили важные три очка. Именно на столько они теперь отстают от идущего первым «Оренбурга», который в очередной раз сыграл вничью — с «Велесом» их матч закончился со счетом 1-1.

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