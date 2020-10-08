«Папа закрывался на кухне и ел, вкусно пахло сосисками»: дети рассказали, как их с мамой морили голодом целый месяц

Сейчас дети с мамой перебрались в Самару и привыкают к новой и спокойной жизни Фото: Предоставлено героем публикации

В Самарской области полиция возбудила уголовное дело по факту семейного насилия в одном из сел. По предварительным данным, на протяжении целого месяца Алексей держал взаперти жену Ольгу, регулярно бил ее и морил голодом. Когда в июле она смогла позвать на помощь сестру, то весила 35 кг и не могла подняться без посторонней помощи. О жизни женщины вдали от мужа и некоторых странностях расследования «КП-Самара» рассказала ее сестра Екатерина.

Живого места не было

Ольга и Алексей были вместе почти 10 лет, у них двое детей и свой дом в одном из сел Самарской области. Глава семьи потерял работу, начал выпивать, становился все агрессивнее, начал поднимать руку на жену. А когда она заикнулась о возможном разводе, он предпринял жесткие меры: отобрал у нее мобильник, банковские карты, деньги, запретил даже подходить к кухне.

- Дети говорят, что он не кормил их с мамой на протяжении месяца. При этом папа сам кушать не забывал, ни в чем себе не отказывал и даже друзей в гости звал. В это время в доме вкусно пахло пельменями, сосисками, а он закрывался на кухне и ел, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» Екатерина. – Дети сбегали к бабушке и кушали у нее, пару раз удалось пронести маме упаковку «Доширака», пока отец не видел. Когда она попала в больницу, врачи диагностировали у нее истощение первой степени. Ну не может взрослая женщина весить 35 кг!

Женщина попала в больницу вся в синяках Фото: Предоставлено героем публикации

В июле Ольга смогла отправить сестре короткое СМС, та примчалась к ней на помощь со своим мужем и подругой Ольги Анастасией, вместе они смогли вызволить пленницу и поднять шумиху.

Странности расследования

Уголовное дело в полиции Жигулевска в итоге возбудили по ч.1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», по нему уже провели две экспертизы, которые зафиксировали побои и закрытый перелом ребра. Сейчас следователи активно допрашивают свидетелей.

- В деле появилась некая соседка, которая семью знать не знала, зато теперь рассказывает, что за день до нашего приезда видела, как Ольга в компании каких-то мужиков «бухала» на берегу Волги. Интересно, как бы она туда дошла, если ее на тот момент ноги уже не держали? - возмущена Екатерина. – Мы просим привлечь ее к ответственности за дачу ложных показаний.

По словам женщины, сейчас складывается ощущение, будто следователь гораздо больше интересуется, когда, с кем и сколько выпивала потерпевшая, вместо того чтобы выяснять, как и при каких обстоятельствах она получала травмы и синяки.

Врачи и эксперты пришли в ужас, увидев, в каком состоянии женщина Фото: Предоставлено героем публикации

- Мы столкнулись и с другими серьезными нарушениями: допрос несовершеннолетнего начали в то время, как в комнате не было его законного представителя. Плюс показания детей записываются некорректно, - говорит Екатерина. – К примеру, Олина дочка говорит: «Папа взял железный тазик и стукнул им маму по голове». А потом я беру бумагу и вижу: «Папа взял пластмассовую чашку и кинул ею в маму». Мне кажется, разница очевидна. Или ребенок говорит: «Когда папа сломал маме ребро, она ночью плакала, не могла лежать и просила ей вызвать скорую помощь. А он сказал, что само пройдет». На это следователь говорит: «А откуда ты узнала, что сломано ребро? Ты вообще знаешь, где ребра находятся?» Да, девочке 7 лет, она умная, рассудительная и, конечно, знает, где находятся ребра, и может показать, где болело у ее мамы.

По словам Екатерины, вчера следователь и вовсе начал уговаривать ее сестру пойти на мировое с бывшем мужем: мол, зачем вам все это нужно, все равно все закончится ничем. Семья возмущена таким подходом к работе и намерена жаловаться на сотрудников полиции, куда только можно.

Массовая травля

1 октября Ольга и Алексей официально развелись. Женщина с детьми живет в Самаре. Они снимают квартиру, Ольга ходит на консультации к психологу, в ближайшее время на подобные приемы начнут водить и сына с дочкой.

- В родном селе у нас осталась мама, и ей пришлось столкнуться с настоящей травлей, - рассказывает Екатерина. - Олю называют «засушенной мумией» и смеются над ней. Маме даже спокойно в магазин сходить не дают – ей постоянно говорят, что мы твари и затеяли все это из-за денег. Вот только о каких деньгах идет речь? Леша нигде не работает, его дети пошли в школу, а он ни копейки на сборы не дал.

Сейчас женщина пытается вернуться к нормальной жизни Фото: Предоставлено героем публикации

По словам женщины, отец семейства и его адвокаты не пытались связаться с семьей вплоть до прошедшей недели.

- Это был вечер пятницы, Леша позвонил Оле, судя по голосу, он был нетрезв, - передает слова своей сестры Екатерина. - Он попросил поговорить с детьми, Оля разрешила – он же все-таки отец. Так наш «папаша» за пару минут разговора умудрился обматерить и довести до слез и сына, и дочь.

После всего произошедшего, по некоторым данным, органы опеки вышли в суд с ходатайством об ограничении Алексея в родительских правах. По предварительной информации, решение уже вынесено, но Ольга и ее дети никаких уведомлений пока не получили.

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