Соседи-сельчане затравили семью женщины, которую месяц морили голодом в Самарской области

Ольга прожила с мужем почти 10 лет Фото: Предоставлено героем публикации

Ольга С. с двумя детьми месяц провела в заточении. По ее словам, ей было даже запрещено подходить к кухне. Пока муж с аппетитом кушал пельмени да сосиски, его домочадцы мучились от голода. Сын с дочкой бегали за едой к бабушке, а их мать иссыхала на глазах. Когда ее спасли, женщина, по словам близких, весила всего 35 кг. Тем не менее, сейчас жертве приходится защищаться от нападок. Что происходит? В этом корреспонденты «КП-Самара» пытались разобраться при помощи родственников Ольги, общественников, психолога и юриста.

«Это просто дыра!»

- Ей некуда было идти: у Леши есть свое жилье где-то в Саратове, а у нее – только та квартира, что они купили на материнский капитал в селе, - рассказывает сестра потерпевшей Екатерина. - Да, в том же селе живет наша мама, но у нее нет условий для проживания с маленькими детьми. Я – в Самаре, до меня 150 км, деньги и документы муж у нее отобрал, мобильник тоже. Это село - просто дыра, из которой выбраться невозможно, люди там злые, пьют, оттуда не сбежать.

Ольга до последнего надеялась, что все наладится, а потом просто стало поздно, и она оказалась заточении, где ее цель была – выжить и защитить дочку и сына.

Ольга развелась с мужем, дети живут с мамой Фото: Предоставлено героем публикации

- Детям отец сказал что-то вроде «Если рот откроете, я и вас прибью». Поэтому они молчали и на все вопросы бабушки отвечали, что мама дома, просто лежит. Оля не выходила на связь с 13 июня, наша мама начала тревожиться, но ей Леша ничего не говорил, дети тоже молчали. Она позвонила мне, но я тогда вырваться из Самары не могла, у меня дочь в больнице лежала, а когда я была не с ней, то работала, - признает сестра.

В июне Ольга пыталась позвать на помощь: так громко кричала, что соседи вызвали полицию. Пришел участковый, но его в дом не пустили – иначе бы тот увидел, что женщина вся в синяках. Участковый взял объяснительную, в которой написано, что в семье все хорошо, и никто никого не бьет.

- В июле дети нашли Олин телефон, и пока Леша спал, она отправила мне СМС с просьбой забрать ее. Я тут же отпросилась с работы и рванула к ней, - вспоминает Екатерина. - Пока я собиралась, Леша отобрал у нее телефон, увидел переписку и снова избил ее. Когда мы привезли ее в больницу, она была в тяжелом состоянии, в ту ночь у нее остановилось сердце. Врачи спасли ее лишь чудом.

Когда Ольга попала в больницу, врачам с трудом удалось ее спасти Фото: Предоставлено героем публикации

Реальные сроки крайне редки

Уголовное дело возбудили по статье 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», сейчас следователи активно допрашивают свидетелей. Однако семье потерпевшей говорят: перспективы туманны, может, лучше на мировую пойти?

- Статья 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Есть еще статья 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы», которую можно «применить», если следователи смогут доказать, что супруг действительно закрывал жену и не давал ей свободно перемещаться по квартире и за ее пределами, - комментирует ситуацию кандидат юридических наук, председатель коллегии адвокатов «Базис» Евгений Сапов. - Но даже в этом случае нет никаких гарантий, что при вынесении обвинительного приговора суд назначит реальное лишение свободы. Полагаю, именно по этой причине правоохранительные органы могут предлагать решить дело миром и примириться.

Однако бороться за свои права и за то, чтобы привлечь агрессора к ответственности – надо, об этом говорят общественники:

В Самаре у семьи появился новый питомец - Саймон Фото: Предоставлено героем публикации

- Я бы не стала говорить о том, что обращаться в суд - бесперспективно, - считает руководитель проекта «Знание остановит гендерное насилие: поиск новых решений» Анастасия Бабичева. - Да, это сложно, потому что бремя доказывания полностью ложится на саму пострадавшую. Кроме того, на всех этапах на пострадавшую часто оказывают давление – прямо как в этой истории. Но обращаться в суд по подобным делам обязательно нужно.

Практика показывает, что за первое дело о семейном насилии действительно может закончиться «несерьезным» приговором, может быть, даже административным наказанием. Но второй подобный факт обязательно повлечет уголовное преследование. Поэтому сам факт привлечения внимания общественности и правоохранительных органов к ситуации в семье может стать сдерживающим фактором для агрессора.

- Кроме того, с психологической точки зрения наихудший вариант - это пойти на мировую, потому что такой исход даст автору насилия уверенность в своей полной безнаказанности и с очень большой долей вероятности усугубит ситуацию, - уверена Анастасия Бабичева. - Моя рекомендация пострадавшей в этой ситуации - не поддаваться давлению и обязательно довести дело до обвинительного приговора. Если нужна юридическая или психологическая помощь в этом процессе, наш проект готов прийти на помощь.

Экспертиза зафиксировала следы возможного домашнего насилия Фото: Предоставлено героем публикации

«Сама виновата?»

- Ситуация с домашним насилием достаточно сложная и в психологическом, и в юридическом плане, поскольку в семейную жизнь приходится вмешиваться посторонним людям. Кроме того, окружающие часто склонны выбирать позицию невмешательства («милые бранятся – только тешатся»), считая, что супруги все равно помирятся. К слову, такое часто бывает, - рассказывает доцент кафедры философии СамГМУ, психолог Нина Ковалюнас. – Второй вариант, когда женщина проявляет выдержку и решает, что с нее хватит, бывает, что против нее «срабатывают» стереотипы массовой психологии: «дыма без огня не бывает», «сама виновата», «бьет, значит любит». Все это нужно пережить стойко: со временем эмоции осуждающих сойдут на нет.

Пока что в родном селе Ольги кипят нешуточные страсти. С 1 октября она и Алексей официально в разводе. Женщина с детьми живет Самаре, в родном селе осталась ее мать, которая жалуется на травлю: даже соседи считают, что Ольга сама виновата. Мол, обвиняет мужа в том, что он пил и бил ее, а сама-то тоже не без греха, да и кто не селе не выпивает?

- Это называется виктимблейминг, или обвинение жертвы, - объясняет Анастасия Бабичева. – По сути это защитная реакция психики человека, который увидел что-то вопиюще несправедливое, опасное, болезненное (как, например, в этой истории), ему стало тревожно, человек ощутил собственное бессилие и беззащитность, испугался, что подобное может произойти и с ним. Чтобы «успокоить» себя, чтобы защититься от всех этих острых негативных переживаний, человек выбирает позицию «она сама виновата, поэтому с ней это случилось, но я не такая (не такой), поэтому со мной этого не произойдет».

Ольга начала новую жизнь с детьми в другом городе Фото: Предоставлено героем публикации

Есть и другие возможные причины: столкнувшись с домашним насилием, человек вспоминает похожую ситуацию из собственной жизни, которую очень бы хотелось забыть. Боль и страх возникают вновь, от них хочется избавиться, как можно скорее, и человек из жертвы сам становится своего рода агрессором – выбирая позицию обвинения.

- Кроме того, возможно, жители села могут разделять некоторые опасные ложные стереотипы относительно насилия, например, о том, что его можно «заслужить», или что это приемлемая «воспитательная мера», либо что насилие - частное дело каждого, - говорит Анастасия Бабичева. - Поэтому действия семьи, которая вынесла ситуацию за пределы порога своего дома, привлекла внимание общественности и пытается оказать сопротивление, вызывают такую агрессивную реакцию. Условно, разделяя насильственные ценности, жители села могут воспринимать действия семьи, направленные против насилия, как действия, направленные лично против них - порочащие их, угрожающие им.

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