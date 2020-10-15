Доигрались: два самарских школьника попали под уголовное дело из-за ставок на кибер-спорт

На момент похищения подросткам не было 18 лет Фото: соцсети

Кажется, удача отвернулась вчерашних школьников Михаила и Владимира. Из жертв они вот-вот могут превратиться в самых настоящих преступников. А виной всему – ставки на спорт.

Бедные дети

Напомним, эта история началась в 2018 году. Миша и Вова тогда учились в 11классе. Мальчишки всегда были при деньгах и рассказывали всем, что доход получают со ставок на спорт в интернете. На эту историю «купился» и Андрей Козлов. Успешный самарский бизнесмен, владелец кальянной в марте 2018 года отдал малолеткам 300 тысяч рублей. Взамен ему обещали: если ставка будет неудачной, то вернется только 300 тысяч, а если все сложится отлично, то ему отдадут весь выигрыш за вычетом «комиссии» в размере 10%.

Казалось, все идет неплохо, школьники отчитывались об успехах, обещали вот-вот 700 тысяч рублей, но когда настал час расплаты, оказалось, что денег нет. Никаких. Даже 300 тысяч рублей.

Бизнесмен возмутился, переговоры результата не приносили, тогда он решил прибегнуть к крайним методам. 26 апреля 2018 года Мишу и Вову поодиночке со школы выманили знакомые. Они сели в разные машины, которые немедленно сорвались с места и повезли их прямо к кредитору.

- Рты заклеили синей изолентой, руки сковали наручниками, нас били, угрожали оружие, обещали зарезать всю семью, а нас на кладбище закопать, если пойдем в полицию, - рассказывали потом мальчишки следователям.

Долг мальчишки отдали в тот же день. А их родители вечером написали заявления в ОВД: на момент похищения ребята были несовершеннолетними.

Уголовное дело возбудили 1 октября 2020 года Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Большие проблемы

По результатам расследования под суд отдали не только Андрея Козлова, но и тех, кто ему помогал – Кирилла Пашкова и Ованеса Матназарова, им предъявили обвинения в вымогательстве и похищении несовершеннолетних.

Те признавали, что методы, может быть, выбрали не самые «мягкие», но, по сути, занимались не вымогательством, а пытались вернуть собственные деньги. Более того, Козлов был не единственной жертвой школьников: свидетели рассказывали в суде, как «купились» на рекламу в Instagram, обещавшую хороший доход со ставок на кибер-спорт, а в итоге оказались втянуты в банальную финансовую пирамиду, в которой потеряли все деньги. И работала эта пирамида именно при активном участии Вовы и Миши.

К осени дело дошло до судебных прений, во время которых гособвинение запросило всем фигурантам реальные сроки. Перед вчерашним бизнесменом Козловым «замаячила» колония и тут случилось невероятное... По прошествии двух лет в полиции все же возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», подозреваемым пока признан только Миша, с него взяли подписку о невыезде.

- По нашим данным, потерпевших может быть около 80, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» Александр, который по делу Козлова проходил свидетелем, а по делу о мошенничестве был признан потерпевшим. – Я лично в свое время Мише отдал 320 тысяч рублей. Но «оборотка» у них могла достигать 8 млн рублей в сутки. Не знаю, сможет ли это доказать следствие.

После этого суд над Козловым, Пашковым и Матназаровым взял паузу. Как сообщил «КП-Самара» старший помощник прокурора Октябрьского района Самары Алексей Бородин, на прошлом заседании к материалам дела приобщили копию постановления о возбуждении уголовного дела в отношении одного из потерпевших

Для этого пришлось возобновить судебное следствие Следующее заседание назначено на 19 октября, в этот день, вероятно, состоятся новые судебные прения. Изменит ли гособвинение свою позицию, пока не ясно.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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