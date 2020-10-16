Куда пойти в выходные в Самаре 17 и 18 октября: подробная программа на уикенд

Рассказываем, куда пойти в выходные в Самаре 17 и 18 октября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики обещают нам, что последние теплые деньки осени будут как раз в выходные 17 и 18 октября. Даже, если погода испортится - не беда! Мы подскажем вам, как интересно и с пользой провести эти дни отдыха. Смотрите программу самарского уикенда.

ПИШЕМ ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ 2020

Тотальная проверка грамотности, которая каждый год собирает сотни человек в аудиториях Самары, в 2020-м году все же состоится. Она пройдет 17 октября для большинства участников в онлайн-формате. Как обычно Тотальный диктант смогут написать только на закрытых площадках, например, студенты некоторых вузов. Остальным можно бесплатно получить фирменные бланки и ручки в пунктах диктанта и написать его дома под диктовку, которую будут транслировать по интернету на официальном сайте Тотального диктанта.

Где получить ручки и бланки, можно посмотреть в этой статье.

КОГДА: 17 октября, 15.00 по самарскому времени.

MODERN.ISME В МУЗЕЕ МОДЕРНА

Музей Модерна запускает новый цикл занятий для молодых людей от 14 до 18 лет, посвященный художественным практикам и знакомству с музейной средой города. Занятия будут проходить по воскресеньям.

Modern.isme станет лабораторией творческой молодежи, школьников старших классов. В рамках лаборатории будут изучаться внутренняя жизнь музея, особенности выставочного экспонирования, а также вопросы, связанные с историей самарского искусства.

На занятиях начинающих искусствоведов ждут:

- открытые лекции и встречи с сотрудниками музеев, кураторами и арт-критиками;

- знакомство с музеями города и историей Самарского края;

- занятия с приглашенными самарскими художниками, направленные на развитие художественных навыков;

- изучение городской среды и практики взаимодействия с ней (пешеходные экскурсии, пленэрные занятия, прогулки с путевыми заметками);

- групповое посещение выставок и мероприятий на культурных площадках города и дальнейшее их обсуждение.

Итогом занятий будет совместная организация выставки и мероприятия в Музее Модерна.

Записаться на занятия и получить информацию можно по телефону 8-846-333-24-98.

КОГДА: Каждое воскресенье с 16.00 до 18.00.

ГДЕ: Самарский Музей Модерна, ул. Фрунзе, 159.

В музее Модерна стартует новый проект.

СЕМЕЙНЫЙ ДЕНЬ В ДЕТСКОЙ КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕЕ

В субботу, 17 октября, в Детскую картинную галерею можно прийти всей семьей. Здесь составили интересную и познавательную программу для тех, кто стремится к творчеству.

С 12.00 до 13.00 пройдет мастер-класс по городецкой росписи и лекция «Цветочные символы в народном искусстве» (6+). Для группы до 10 человек, запись по телефону 332-43-98.

Цена мастер-класса – 200 руб., сюда входит дощечка под роспись. Сопровождающему взрослому нужно будет приобрести входной билет в музей за 100-150 руб.

С 14.30 будет бесплатная экскурсия по музею (0+) (оплачивается только входной билет). На экскурсии можно будет увидеть выставку "Эксклюзивная кукла особняка Клодта. Сезон 2020.", три коллекции костюмной куклы Ольги Бакановой: «Русская сказка», «Арт Деко: стиль и вариации», «Венецианский карнавал» - а также особенный мир картин и керамики воспитанников Студий Детской картинной галереи.

Стоимость билетов: 150 руб. - взрослый, 100 руб. - студенты и пенсионеры, 70 руб. - школьники, малыши до 7 лет - бесплатно.

С 15.30 до 17.00 вновь приглашают на мастер-класс «Городецкая роспись. Розан» и лекция «цветочные символы в народном искусстве» (6+)

В течение всего дня (с 9.00 до 17.30) двери музея будут открыты для тех, кто захочет посмотреть его экспозицию

Стоимость билетов: 150 руб. - взрослый, 100 руб. - студенты и пенсионеры, 70 руб. - школьники, малыши до 7 лет - бесплатно. Экскурсия: 200 руб.

ГДЕ: Самарская детская галерея, ул. Куйбышева, 139.

КОГДА: 17 октября, с 12.00.

Детская галерея приглашает на семейный день.

ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ЛИТЕРАТУРНОМ МУЗЕЕ

В субботу ребят приглашают на «Нескучные чтения» (6+). В музее будут читать книгу Я. Ривэ «Почему бы и нет». Это удивительная история про необычных детей. После пройдет творческое занятие, на котором ребята смастерят что-то очень необычное. Участие по записи.

ГДЕ: Самарский литературный музей-усадьба Алексея Толстого, ул. Фрунзе, 155.

КОГДА: 17 октября, 12.00.

Цена билетов: 150 руб.

Интерактивное занятие «Три урока в старой школе» (7+) приглашает совершить путешествие в прошлое. Современные школьники узнают, как учился Алеша Толстой и его сверстники, какими были учебники, дневники и другие ученические принадлежности в позапрошлом веке. А также что такое промокашка, перочистка и непроливайка, и для чего были нужны розги. А легко ли писать гусиным пером, ребята убедятся сами, когда будете решать задачу и пример из старинного учебника. Не забудьте записаться по телефону 332-11-22

ГДЕ: Самарский литературный музей-усадьба Алексея Толстого, ул. Фрунзе, 155.

КОГДА: 18 октября, 12.00.

Цена билетов: 150 руб.

Музей-усадьба Алексея Толстого. Фото: СОЦСЕТИ

ОРГАННЫЕ КОНЦЕРТЫ В КИРХЕ

В осенний темный вечер самарцев приглашают послушать барочную музыку в исполнении одного из ведущих органистов России на механическом необарочном органе и в храмовой акустике. За пультом инструмента будет лауреат международных конкурсов доцент МГК им. П.И.Чайковского Алексей Шевченко.

В субботу, в 18.00 можно будет послушать И.С.Бах Гольдберг-вариации, в воскресенье в 17.00 - Musica Veneziana.

Количество мест ограничено в связи с требованием соблюдения социальной дистанции. Забронировать место можно по телефонам: 332-15-66, 8-905-301-00-92, 8-960-833-35-34.

ГДЕ: Самарская лютеранская кирха, ул. Куйбышева, 115/117.

КОГДА:

17 октября, 18.30.

18 октября,17.00.

Цена билетов: 400 руб. и 250 руб. (школьникам, студентам и пенсионерам).