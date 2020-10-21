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Происшествия

В Самаре мужчина расчленил соседа и раскидал части его тела по мусоркам

Останки были спрятаны в пакеты и матрас, сейчас правоохранители продолжают их поиски, а подозреваемый задержан и дает признательные показания
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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Алексея убили еще 27 июля, его останки ищут до сих пор

Алексея убили еще 27 июля, его останки ищут до сих пор

Фото: соцсети

Одинокий мужчина

Поиски 36-летнего Алексея Тюзина — 22 октября ему могло исполниться 37 — закончились для правоохранителей раскрытием очередного жуткого преступления. Как выяснили оперативники и следователи на днях, пропавший убит, а труп его изуродован и упрятан.

— Леша перестал выходить на связь в августе. Телефоны отключены. 23 числа полиция приняла заявление о розыске от его бывшей девушки. Они недавно расстались. До этого казалось, что его никто не искал, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» знакомая мужчины Татьяна Семенова (личные данные изменены).

По словам Татьяны, Алексей — одинокий человек. Жил один в квартире в трехэтажном доме на Садовом проезде, иногда выпивал, имел проблемы с поиском работы. Мужчина как-то попался на краже, и из-за этого с близкими у него в последнее время отношения не очень ладились. Знакомые делятся, что после исчезновения Тюзина никто из родных не бил тревогу, сестра его и вовсе отдыхала в Крыму.

Признаться вынудили улики

Розыск продвигался тяжело, хотя странности были с самого начала. Так, в его жилище остался включенным свет. Вероятно, что далеко идти он не собирался. Силовики провели опросы возможных свидетелей, но сперва не получили никаких зацепок. Тем не менее ситуация находилась на контроле, а в СК, куда направили материал проверки, 15 октября возбудили уголовное дело по статье «Убийство». А вскоре открылись страшные подробности.

— Из свидетельских показаний стало известно, что Тюзин общался с 31-летним Алексеем С., который жил с супругой в соседней квартире. Ходил к ним в гости, они выпивали. С. тоже судим — кража, побои, угрозы убийством, причинение вреда здоровью — целый набор, — рассказал «Комсомолке» источник, знакомый с ситуацией.

К товарищу пропавшего нагрянули с обыском и нашли там возможные доказательства — кровь на полу, в матерчатой сумке, другие следы. Под тяжестью улик Алексей дал признательные показания.

Не хотел возвращаться в тюрьму

— Он заявил, что еще 27 июля тезка пришел к нему в гости. Посиделки не задались, они поругались. Подозреваемый стал бить потерпевшего металлическим прутом по голове, травмы оказались смертельными, — объяснили сыщики.

Снова за решетку злодей не хотел и решил надежно упрятать тело. Он пилой и ножом расчленил тело своей жертвы и упаковал части в пакеты и надувной матрас. После все это сложил в сумку и разнес по мусорным контейнерам. Орудие расправы и то, что использовалось для сокрытия, уголовник тоже выкинул.

Сейчас поиски останков Алексея Тюзина и расследование продолжаются. Подозреваемый задержан, с ним работают следователи. «Комсомольская правда» будет следить за развитием событий.

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