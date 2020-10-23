Плед, грязь и кровь. Что выдало обвиняемого в зверском убийстве 85-летнего дедушки под Самарой

Родные Анатолия Волкова до последнего надеялись найти его живым Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Главный подозреваемый ушел в несознанку

Близятся к финалу судебные разбирательства по убийству 85-летнего Анатолия Волкова. По версии следствия, с полуслепым пенсионером разделался 60-летний Владимир Малышев. Он зарезал его в своем доме в Кинеле, а потом выбросил тело в лесу около села Бобровка.

— Изверг, просто изверг! Он всегда такой был и раньше попадался на нападении на людей, но выходил сухим из воды. Просто опасный человек, — рассказали «КП-Самара» родственники погибшего.

Напомним, что мужчину нашли не сразу. 7 ноября 2019 года Анатолий Иванович со знакомыми, среди которых был и Малышев, перевозил оградки, а потом бесследно исчез. Последний раз его видели именно в доме у Владимира.

Труп отыскали лишь спустя 5 дней. 12 ноября на него наткнулись охотничьи собаки. Убитого завернули в плед и оставили рядом с озером Камышное. Подозреваемый к тому моменту у оперативников уже имелся. Малышева задержали и вскоре ему предъявили обвинения. Сам он ушел в несознанку, заявляя, что не знает, кто и зачем так зверски лишил жизни Волкова.

На стол к служителям Фемиды дело попало летом. Рассматривали его присяжные заседатели в количестве 6 человек. Фигурант не изменил своей позиции и уверял их, что не совершал вменяемого ему преступления.

Три железных доказательства

Но доказательства говорят об обратном. Как сообщила журналистку «Комсомолки» прокурор отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Самарской области Наталия Рагуля, участвующая в процессе, на причастность обвиняемого указывают сразу несколько фактов.

— Грязь на колесах и подкрылках его автомобиля. Она совпала с грунтом, изъятым с места обнаружения трупа, — поделилась гособвинитель.

Еще одна улика плед. Как оказалось, на его фоне в 2015 году позировала с электроприбором на видео бывшая сожительница злоумышленника. Она сидела на диване, застеленном этим покрывалом. Эксперты установили тождество.

— Третье важное доказательство — в багажном отделении «Газели» подсудимого, на пороге его дома между входной дверью и комнатами, в песке во дворе обнаружены следы крови, совпадающей по характеристикам с потерпевшим, — отметила Наталия.

Адвокаты Владимира пытались опровергнуть все эти доводы, но, видимо, безрезультатно. 22 октября, накануне, присяжные вынесли единогласный вердикт — виновен.

Прения, на которых стороны озвучат свои позиции по наказанию для Малышева, состоятся 5 ноября. Вскоре после этого служители Фемиды огласят приговор. «Комсомольская правда» будет следить за развитием событий.

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