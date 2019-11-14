«Какой изверг мог сделать такое?»: В Самарской области на берегу озера нашли труп убитого дедушки, завернутый в плед

Ушел в гости и исчез

— Срочно! Он ушел 7 ноября и до сих пор не вернулся. Кто владеет хоть какой-то информацией — позвоните! — именно с таким обращением в конце прошлой недели обратились к людям родственники 85-летнегой Анатолия Волкова из Кинеля.

Последний раз пенсионера видели в поселке Горный. Он был одет во все темное, на голове кепка. К розыску вскоре присоединились и волонтеры «Лизы Алерт» с полицией. 12 ноября поиски завершились. Анатолия Ивановича нашли мертвым.

— Он в гости ходил — к родственнику жены Владимиру, которую схоронил несколько лет назад. Созванивался с внуком примерно в семь вечера седьмого числа, говорил, что находится там, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» знакомый погибшего Иван Игнатьев (личные данные изменены). — Через час телефон уже был отключен.

Спокойный и неконфликтный человек

Хозяина жилплощади проверяли, он подтвердил, что да — тот приходил, но потом ушел. Куда — не знает. Но, по словам местных жителей, возле дома, где гостил Волков, нашли его разбитый мобильный телефон.

Тем не менее, близкие Анатолия не опускали руки. Они боялись, что он может нуждаться в медицинской помощи, что ему стало плохо. Активисты поисковой организации выезжали в Горный, прочесывали окрестности — ничего. О более страшных последствиях старались не думать — кому мог перейти дорогу добрый и безобидный дедушка?

— Анатолий Иванович рыбалку любил, всегда просил внука его свозить порыбачить. Был довольно спокойным и неконфликтным человеком, — продолжает наш собеседник. — К дяде Вове, наверное, просто пообщаться пришел. Может, выпивали чуть-чуть.

Подозреваемый не признается

Страшная весть пришла 12 ноября. В лесопосадке около села Бобровка — в том же Кинельском районе — был обнаружен завернутый в плед труп человека. Личность установили быстро — 85-летний Анатолий Волков. На теле, которое убийца оставил неподалеку от озера Камышное, имелись ножевые ранения.

— Было принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «Убийство». За преступление задержан 60-летний мужчина, знакомый погибшего. Предварительная причина — конфликт на бытовой почте, — сообщила корреспонденту «Комсомолки» старший помощник руководителя СУ СК Самарской области Елена Шкаева.

"Комсомольская правда" выражает соболезнования родным и близким погибшегоФото: соцсети

Подозреваемым оказался тот самый Владимир. Многие улике указывают на него, однако сам он свою причастность к трагедии отрицает.

— Идет следствие. Есть задержанный, но он не признается, — отметил внук Анатолия Волкова — Евгений.

Сегодня пенсионера проводили в последний путь. Жители Кинеля и ближайших районов в социальных сетях не могут понять: какой изверг мог сделать такое? Зачем убивать безобидного пенсионера?

Сейчас расследование убийства продолжается. Следователи устанавливают все детали жуткого происшествия. «Комсомолка» следит за развитием событий.

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