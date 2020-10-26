«Больным малышам жалость не нужна»: мать-одиночка бросила хорошую работу, чтобы помогать детям-инвалидам

Находить подход к тяжело больным детям Ольге Мельниковой помогают интуиция и опыт Фото: Предоставлено героем публикации

Ольга Мельникова по образованию биолог, но всю жизнь проработала менеджером. Нелюбимую работу она бросила два года назад и теперь посвящает себя уходу за инвалидами. Ее подопечные – дети с тяжелейшими заболеваниями. Как найти общий язык с ребенком, который не может выразить своих чувств, и что чувствуют родители, которые неожиданно получили передышку, корреспонденты «КП-Самара» узнали из первых уст.

Решение, которое изменило все

- Из менеджеров я ушла, потому что не видела смысла в этой работе. Все думала: «Зачем я сижу и трачу время своей жизни?», - рассказывает Ольга Мельникова. - Я искала работу, которая бы приносила мне внутреннее удовлетворение и пользу людям, чтобы я понимала, что делаю хорошее, доброе дело. Задумалась: что я умею? У меня растут два чудесных сына - наверное, я умею воспитывать детей.

Так и случилось, что два года назад женщина разместила резюме на должность няни. Почти сразу раздался звонок: женщина из Москвы сказала, что ей понравилась фотографии Ольги. Сама Ольга говорит, что это далеко не лучшее ее фото, тем более что она запечатлена там в специальном «воротнике» от шейного хондроза. Однако будущий работодатель на том конце провода заявила: глаза у вас добрые, уверена, вы нам подойдете.

Когда Ольге предложили работать с детьми-инвалидами, она испугалась: там и навыки, и образование специальное нужно, да и подход особый. Но ее успокоили: за детьми есть, кому присматривать, а вам нужно только с ними погулять, это должно быть несложно. Так Ольга Мельникова познакомилась с исполнительным директором благотворительного фонда «ЕВИТА» Ольгой Шелест, которая как раз и искала няню для своих подопечных.

Обычные дети

- Меня часто спрашивают: «Тебе не страшно? Тебе их жалко?» Нет и нет, - говорит Ольга Мельникова. – Это же дети, пусть и с некоторыми особенностями, и я отношусь к ним как к обычным детям, веду себя с ними, как со всеми вокруг – дружелюбно, мягко, уважительно. Я им сочувствую, но не жалею их. Когда-то давно я прочитала, что жалость к другим – это род высокомерия, как будто ты чувствуешь, что ты лучше других. Эта мысль засела у меня в голове, мне кажется, так оно и есть. Больным детям нужна не жалость, а общение, внимание, забота.

Летом 2018 года по инициативе благотворительного фонда «ЕВИТА» Ольга Мельникова впервые оказалась в Самарском пансионате для детей-инвалидов. Поговорила с главным врачом, воспитателями, нянечками, они отвели женщину в палату, чтобы она познакомилась с будущими подопечными. Там были детки в возрасте от 7 до 12 лет, все – с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями.

- У меня двое сыновей – 10 и 18 лет, они, конечно, расспрашивали, где и кем я теперь работаю. Когда я рассказала про больных деток, у которых нет мамы, младший был поражен: как нет мамы? А кто за ними ухаживает? Я рассказывала, - вспоминает Ольга Мельникова. – Сейчас они уже привыкли к моей работе, вопросов стало гораздо меньше.

В детском доме Ольга Мельникова проработала где-то полгода, потом стало слишком холодно для прогулок. К тому моменту она подружилась с мальчиком по имени Рафшан. И позже приходила к нему в гости – поиграть в ладошки, послушать вместе музыку, а под Новый год они подбрасывали в воздух серпантин и смотрели, как он переливается, искрится, сверкает. Мальчишка был счастлив, потому что большую часть своего времени такие дети проводят в палатах и в гости к ним почти никто не приходит.

К сожалению, коронавирус сильно ударил по подопечным интерната: учреждение закрыли для посетителей. И детям теперь остается только гадать, почему друзья перестали к ним приезжать.

Эта фотография помогла Ольге Мельниковой стать няней Фото: Предоставлено героем публикации

Передышка для родителей

Сейчас Ольга Мельникова работает няней в семьях, где живут тяжелобольные детишки. Первой ее подопечной стала Саша Ступаченко, у 3-летней малышки врачи диагностировали тяжелое поражение головного мозга. С необходимыми лекарствами, расходниками и специальным питанием ей помогает благотворительный фонд «ЕВИТА». Эта же организация направила к ним няню.

- В первый раз мама ушла ненадолго: нужно было справки собрать, документы какие-то оформить – как это сделать с больным ребенком? Никак. Когда есть я, родители получают передышку. Многие уже забыли, что можно еще и поехать куда-то, чтобы отдохнуть – на природу, по магазинам, в кино, наконец. Когда в семье растет особенный ребенок, вся жизнь сосредотачивается на нем. Я на время освобождаю их от забот, и люди прямо «расцветают», - рассказывает Ольга Мельникова.

Со временем она познакомилась и с другими подопечными фонда «ЕВИТА», к каждому нашла свой подход, родители могут подсказать, что любит ребенок, но как завоевать его доверие, няне обычно подсказывает ее интуиция:

- Не все дети могут выразить свои чувства голосом, у некоторых эмоции читаются только в глазах, постепенно к этому привыкаешь. Но все дети - и больные, и здоровые - любят дурачиться, - когда Ольга Мельникова говорит о своих подопечных, ее голос теплеет.

Опыт воспитания своих сыновей подсказывает няне, как вести себя с чужими детьми. К примеру, один из ее подопечных – Степа, понял: когда приходит Ольга, мама уходит. И поэтому начал цепляться за маму, едва услышав голос няни. Но она быстро придумала, как отвлечь его: в доме были организованы поиски кошки Сони, и пока мальчик увлеченно обследовал шкафы, темные уголки и труднодоступные местечки в квартире, его мама спокойно отлучилась по делам.

- Я люблю свою работу, это именно то, чего я хотела, - признается Ольга Мельникова. – Правда, я мечтала работать дома, но не уточнила – что у себя дома. Высшие силы исполнили мое желание. Поэтому работаю дома, но не у себя. Такая вот ирония судьбы.

Помочь подопечным фонда «ЕВИТА», вы можете несколькими способами:

- через платежную систему Яндекс на сайте фонда bfevita.ru;

- с помощью «Сбербанк Онлайн»;

- по СМС, для этого достаточно отправить сообщение на короткий номер 3443 следующего формата: ЕВИТА — пробел — сумма, например, ЕВИТА 500. Принимаются платежи от операторов МегаФон, Билайн, Теле2, МТС. Если оператор попросит подтверждение оплаты, подтвердите, это бесплатно;

- через QR-код.

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