«Это сделал зверь!»: убийца жестоко избил и изнасиловал семилетнюю девочку

25 Июль 20:38 2018-07-26T21:19:46+03:00

Убить Юлю мог парень из соседнего дома, он знал ее и родных девочки Фото: соцсети

Парень, которого задержали за расправу над ребенком в Самаре, показал, как издевался над Юлей

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Следователи и полицейские сегодня объявили о поимке 23-летнего молодого человека, который, по их версии, расправился с 7-летней Юлией С. Напомним, что тело ребенка обнаружили в кустах на заброшенном стадионе возле корпуса педагогического университета на улице Блюхера в Самаре в минувшую субботу утром.

Вероятного убийцу девочки искали несколько дней. За это время под подозрения силовиков успели попасть родственники малышки - ее 64-летний отец из Узбекистана, проживающий на территории РФ без регистрации, и ее старшие братья, после прогулки с одним из которых Юля пропала. Они давали неоднозначные показания, пробыли в изоляторе несколько дней, но в итоге их отпустили.

- Мальчики указывали, что папа ее ударил по голове - у нее пробит висок. Поэтому отца задерживали. Но оказалось, он был на работе. Были свидетели, которые утверждали, что дети прыгали по девочке - экспертиза показала, что у нее сломаны ребра. Плюс у нее была механическая асфиксия, множественные травмы и явные признаки изнасилования, - объясняет журналисту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией. - Опрашивали всех - и родственников, и их друзей. Но вскоре стали известны результаты потожировой экспертизы и по ним идентифицировали человека, который может быть причастен к трагедии. Отпечатки у него тоже совпали, с теми, что зафиксировали криминалисты.

Подозреваемый на месте событий показывает, как все происходило

Подозреваемым оказался парень из соседнего дома. По информации из регионального СУ СК, он был знаком с семьей погибшей. Убийство, считают силовики, совершено именно на улице — в районе места, где Юлю нашли. После всех издевательств, преступник постарался избежать излишнего внимания, убедился, что его никто не видит, спрятал тело погибшей и отправился домой. Чтобы его установить возможного виновника, пришлось провести большой объем работы — в частности изучить видео с камер наблюдения, проверить ранее судимых лиц, опросить народ...

Уже завтра задержанного могут отправить за решетку как минимум на ближайшие два месяца. А днем 25 июля он снова был на Блюхера, рядом с тем самым футбольным полем, где нашли изувеченную малышку.

- Там проводили следственный эксперимент. Водили его по двору, ходил, пальцем тыкал, показывал, что и где. Рядом с детской площадкой ходили. Молоденький парень, светлый, худощавый и с наколками. Я лично с ним не знаком. Но если это действительно он, то это просто не человек, такое мог сделать только зверь — жестокий и беспощадный. Правда, сейчас он таким уже не выглядит, - рассказывает «Комсомолке» местный житель.

После работы по указанному адресу, главного фигуранта этой жуткой истории снова отвезли в изолятор. Оперативные мероприятия по преступлению продолжаются.

Трагедия никого не оставила равнодушнымФото: Михаил ГОРЮНОВ

Отметим, что по имеющимся сведениям, Юлия С. страдала задержкой в развитии. Она была очень доверчивой и чисто физически не могла оказать сопротивления своему обидчику. Вчера убитую похоронили. Проститься с ней пришли десятки местных жителей. Маме девочки выражали искренние соболезнования, ее отец и братья попасть на похороны не успели. В их причастность к расправе никто из родных не верит.

Возле забора, за которым нашли труп несовершеннолетней, неравнодушные горожане устроили стихийный мемориал — поставили портрет Юли, мягкие игрушки, свечки и цветы. Люди надеются - в этот раз взяли именного того, кто посмел поднять руку на несчастную, и верят, что он получит самое строгое наказание. Срок последнего сложится из того, сколько обвинений получит злодей. Сейчас его проверяют и на причастность к другим зверствам.

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