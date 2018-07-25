2018-07-26T21:19:46+03:00
Происшествия

«Это сделал зверь!»: убийца жестоко избил и изнасиловал семилетнюю девочку

Парень, которого задержали за расправу над ребенком в Самаре, показал, как издевался над Юлей
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments25
Убить Юлю мог парень из соседнего дома, он знал ее и родных девочкиУбить Юлю мог парень из соседнего дома, он знал ее и родных девочкиФото: соцсети
Изменить размер текста:

Следователи и полицейские сегодня объявили о поимке 23-летнего молодого человека, который, по их версии, расправился с 7-летней Юлией С. Напомним, что тело ребенка обнаружили в кустах на заброшенном стадионе возле корпуса педагогического университета на улице Блюхера в Самаре в минувшую субботу утром.

Вероятного убийцу девочки искали несколько дней. За это время под подозрения силовиков успели попасть родственники малышки - ее 64-летний отец из Узбекистана, проживающий на территории РФ без регистрации, и ее старшие братья, после прогулки с одним из которых Юля пропала. Они давали неоднозначные показания, пробыли в изоляторе несколько дней, но в итоге их отпустили.

- Мальчики указывали, что папа ее ударил по голове - у нее пробит висок. Поэтому отца задерживали. Но оказалось, он был на работе. Были свидетели, которые утверждали, что дети прыгали по девочке - экспертиза показала, что у нее сломаны ребра. Плюс у нее была механическая асфиксия, множественные травмы и явные признаки изнасилования, - объясняет журналисту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией. - Опрашивали всех - и родственников, и их друзей. Но вскоре стали известны результаты потожировой экспертизы и по ним идентифицировали человека, который может быть причастен к трагедии. Отпечатки у него тоже совпали, с теми, что зафиксировали криминалисты.

Подозреваемый на месте событий показывает, как все происходило

Подозреваемый на месте событий показывает, как все происходило

Подозреваемым оказался парень из соседнего дома. По информации из регионального СУ СК, он был знаком с семьей погибшей. Убийство, считают силовики, совершено именно на улице — в районе места, где Юлю нашли. После всех издевательств, преступник постарался избежать излишнего внимания, убедился, что его никто не видит, спрятал тело погибшей и отправился домой. Чтобы его установить возможного виновника, пришлось провести большой объем работы — в частности изучить видео с камер наблюдения, проверить ранее судимых лиц, опросить народ...

Уже завтра задержанного могут отправить за решетку как минимум на ближайшие два месяца. А днем 25 июля он снова был на Блюхера, рядом с тем самым футбольным полем, где нашли изувеченную малышку.

- Там проводили следственный эксперимент. Водили его по двору, ходил, пальцем тыкал, показывал, что и где. Рядом с детской площадкой ходили. Молоденький парень, светлый, худощавый и с наколками. Я лично с ним не знаком. Но если это действительно он, то это просто не человек, такое мог сделать только зверь — жестокий и беспощадный. Правда, сейчас он таким уже не выглядит, - рассказывает «Комсомолке» местный житель.

После работы по указанному адресу, главного фигуранта этой жуткой истории снова отвезли в изолятор. Оперативные мероприятия по преступлению продолжаются.

Трагедия никого не оставила равнодушным Фото: Михаил ГОРЮНОВ

Трагедия никого не оставила равнодушнымФото: Михаил ГОРЮНОВ

Отметим, что по имеющимся сведениям, Юлия С. страдала задержкой в развитии. Она была очень доверчивой и чисто физически не могла оказать сопротивления своему обидчику. Вчера убитую похоронили. Проститься с ней пришли десятки местных жителей. Маме девочки выражали искренние соболезнования, ее отец и братья попасть на похороны не успели. В их причастность к расправе никто из родных не верит.

Возле забора, за которым нашли труп несовершеннолетней, неравнодушные горожане устроили стихийный мемориал — поставили портрет Юли, мягкие игрушки, свечки и цветы. Люди надеются - в этот раз взяли именного того, кто посмел поднять руку на несчастную, и верят, что он получит самое строгое наказание. Срок последнего сложится из того, сколько обвинений получит злодей. Сейчас его проверяют и на причастность к другим зверствам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

"Фанат ужасов, приходил на похороны Юли"

Кого арестовали за зверское изнасилование и убийство семилетней девочки? (подробности)

Изнасиловал и спрятал в кустах: в Самаре задержали подозреваемого в убийстве семилетней девочки

Молодой человек признался в том, что сделал (подробности)

«Тело нашли в зарослях»: в Самаре на стадионе убили 7-летнюю девочку

Полицейские просят родителей никуда не отпускать своих детей одних (подробности)

Квартиру опечатали: мать и братья девочки, тело которой нашли в зарослях в Самаре, могут быть причастны к убийству

Соседи говорят, что из дома найденной мертвой малышки изъяли игрушки и даже швабру (подробности)

Самарская полиция ищет очевидцев убийства 7-летней девочки

Версии преступления пока не раскрываются (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Тольятти «Форд» сбил во дворе 12-летнюю девочку
«Стратегия лидерства должна быть захватывающей». Эксперты рассказали, почему над развитием региона должно работать все общество
В Промышленном районе Самары ввели карантин по бешенству
В выходные в Самарской области ожидаются грозы и жара
В Сызрани автомобиль скорой помощи сбил насмерть мужчину
В Самаре на Ракитовском шоссе разлилось «коммунальное море» с фонтаном
Названы заграничные курорты, на которых предпочитают отдыхать самарцы
В Самаре возбудили уголовное дело о хищении у СОФЖИ 1 млн рублей
«Лента» в Самаре приглашает за покупками!
В Самаре пьяный водитель на «десятке» протаранил две машины
Волжский спасательный центр МЧС России отметил 60-летний юбилей
Идет прием заявок на музыкальный конкурс "Виват, баян!"
Самарцы засняли на видео крыс, которые едят шаурму в ларьке напротив ЦУМа
В Самаре на Молодогвардейской «Нива» провалилась под асфальт после прорыва трубы
В Сызрани Hyundai после столкновения с «семеркой» улетел в столб
«Самый крутой арт»: сборная России оценила граффити победы над Испанией в Самаре
Пляжные «Крылья» проиграли первый матч заключительного этапа чемпионата России
ХК ЦСК ВВС пополнил новый защитник
Жителям Самары напоминают, что заплатить налоги на имущество нужно до 1 декабря
Делай это игриво: жители Самары любят мужские секс-игрушки и женские возбудители
Открытый микрофон и уроки по жонглированию: как пройдут выходные на пешеходной улице Куйбышева
Уже в 2019 году могут быть выделены деньги на строительство моста через Волгу в районе Климовки
Тольяттинцам запретили купаться в Волге из-за опасных бактерий
В Самаре на Porsche с пассажирами упала металлоконструкция
В Сызрани напали на офис микрокредитной компании
Ракетка за ракетку: на ул. Осипенко самарцы сыграют в бадминтон
Билеты на Крылья Советов - Оренбург 5 августа: цена, где купить, когда старт продаж
Истребитель трамваев: Ниссан полез на рельсы без очереди и попал под маршрутку