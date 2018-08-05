Крылья Советов - Оренбург 5 августа: прямая онлайн-трансляция матча второго тура РПЛ на Самара Арене

СЕГОДНЯ 08:22 2018-08-05T08:55:12+03:00

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Мачт Крылья Советов - Оренбург 5 августа пройдет на Самара Арене, начало игры в 17.30 (+1 мск). На поле самарский клуб выйдет в статусе фаворита, но доказывать превосходство придетс в игре. Букмекеры отдают предпочтение самарцам скорее всего только потому, что они играют дома, с серьезной поддержкой трибун.

Игру первого тура в РПЛ "Оренбург" проиграл "Спартаку", но выглядел неплохо: один шальной мяч на пятой минуте и потом отлчиная работа защиты "горожан", которую придетс вскрывать уже "Крыльям".

Команда Андрея Тихонова отстояла нулевую ничью с ЦСКА, подрастерявшими перед игрой своих звещл и от этого немного несыгранными. Между играми "Крыльям" купили еще одного вратаря, но не решили проблему с опорниками. В нападении тренер, скорее всего, будет экспериментировать с Соболевым и Канунниковым. В защите еще раз посмотрим на новичков Полуяхтова и Чичерина. Наш прогноз - сухая победа "Крыльев".

Статистика игр Крылья Советов - Оренбург

Между собой команды встречались восемь раз. Три победы у "Крыльев", две - у "Оренбурга". Об команды в этом сезоне вышли из ФНЛ в Премье-лигу, причем "Оренбург" стал чемпионом ФНЛ. И впрошлом сезоне "КС" не смогли справиться с соперником: проигрыш в гостях и ничья дома.

Прямая онлайн-трансляция Крылья Советов - Оренбург 5 августа 2018

Прямая онлайн-трансляция Крылья Советов - Оренбург начнется 5 августа 2018 в 17.30 (+1 мск)