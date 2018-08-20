Сборную России на чемпионате мира по плаванию среди военнослужащих лишили золотой медали из-за надписи на шапочке

СЕГОДНЯ 12:47 2018-08-20T13:09:17+03:00

Во второй день ЧМ по плаванию среди военнослужащих разыграли 10 комплектов медалей. Фото: пресс-служба ЦСКА Самара

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+6 медалей в копилку команды

Пловцы вооруженных сил России пополнили копилку команды еще шестью медалями. В воскресенье, 19 августа, в Самаре в бассейне ЦСК ВВС прошли соревнования второго дня чемпионата мира по плаванию Международного совета военного спорта (CISM). На этот раз медальный урожай россиян оказался скромнее, чем в первый день, всего одно «золото», три «серебра» и две «бронзы».

Единственную награду высшей пробы вооруженным силам России принесла сержант Дарья Устинова. Дистанцию 50 метров на спине она преодолела за 29,05 секунды, опередив соперницу из Китая всего на одну сотую секунды. Бронзовая медаль досталась Бразилии. Еще одна наша спортсменка, пробившаяся в финал, прапорщик Александра Папуша стала шестой.

Для Устиновой это уже второе «золото» чемпионата мира CISM в Самаре. Первое она выиграла на дистанции 200 метров на спине в первый день соревнований.

- Вчера все было предсказуемо, а сегодня я просто очень рада, что мне удалось выиграть, - призналась Дарья после заплыва. – По итогам квалификации я не была первой, просто проплыла на хорошее время, как и все девочки. «Полтинник» - непредсказуемая дистанция, никогда не знаешь наверняка, что ты выиграешь. Когда мы финишнули, на табло не сразу было понятно, кто выиграл. Я уже подумала, что проиграла, но потом увидела, что все же я первая, и плюс это всего одна сотая. Это еще радостнее.

Не важно, кто победил: спортсмены поздравляют друг друга после заплыва. Фото: пресс-служба ЦСКА Самара

Три «серебра» в копилку нашей команды принесли сержант Дмитрий Горбунов, прапорщик Виктория Андреева и рядовой Даниил Пахомов.

На дистанции 400 метров комплексным плаванием не было равных бразильцу Брандону Крузу, который установил рекорд чемпионатов мира среди военнослужащих, показав результат 4 минуты и 14,20 секунды. Дмитрий Горбунов отстал от него на 10 секунд и финишировал вторым, обогнав соперника из Южной Кореи. Своим результатом наш спортсмен остался доволен.

- По секундам получилось достаточно неплохо. Приятно, что я попал в призеры. Вдвойне приятно, что этот военный чемпионат мира проходит в России. Дома всегда хочется выступить лучше, чтобы порадовать всех своим результатом. Рад, что принес сборной «серебро», - поделился впечатлениями сержант Дмитрий Горбунов.

Дмитрий Горбунов (слева) на награждении. Фото: пресс-служба ЦСКА Самара

В финал на дистанции 200 метров комплексом пробились сразу четыре представительницы Китая, две из которых боролись за медали. Обеих обставила Виктория Андреева. Россиянка финишировала второй с результатом 2 минуты и 15,36 секунды, проиграв только Наталии де Алмейде Сикьере из Бразилии.

Сразу две медали завоевали россияне на дистанции 200 метров баттерфляем среди мужчин. Рядовые Даниил Пахомов и Петр Жихарев финишировали вторым и третьим соответственно. «Золото» снова уехало в Бразилию: лучший результат показал Леонардо Гомеш де Деуш.

Второй день принес в копилку нашей сборной 6 медалей. Фото: пресс-служба ЦСКА Самара

Рядовой Мария Темникова на своей коронной дистанции 200 метров брасом стала лишь третьей. В прошлом году Темникова проплыла дистанцию с мировым рекордом CISM и добыла для вооруженных сил РФ золотую медаль. На этот раз соперницы из Бразилии и Франции были быстрее. После заплыва Мария была категорична:

- Считаю, что очень плохо проплыла, - заявила она. – На этой дистанции стоит мой рекорд, очень хотелось улучшить его, но не получилось. Надеюсь, что смогу реабилитироваться в следующих своих стартах. Я еще плыву «сотню» брассом и комбинированную эстафету в последний день турнира.

Чуть-чуть до медали не хватило нашим мужчинам. В эстафете 4х200 метров вольным стилем Петр Жихарев, Сергей Большаков, Евгений Куликов и Даниил Пахомов финишировали четвертными, отстав от Китая на 4,02 секунды. Серебряные медали достались сборной Бразилии, золотые – сборной Польши.

У военнослужащих со всего мира есть еще два дня, чтобы доказать, что они лучшие в плавании. Фото: пресс-служба ЦСКА Самара

За уверенную победу в эстафете – дисквалификация

В этот день копилка сборной могла пополниться еще одной медалью высшей пробы, но «золото» России так и не дали.

В комбинированной эстафете 4х100 метров наша команда пришла на корпус быстрее всех, но после заплыва на подиум поднялись другие команды. Судьи нашли нарушение у сборной России. На шапочке одного из наших спортсменов был логотип или название одного из партнеров Международной федерации плавания.

- На данном турнире запрещено использование шапочек, в которых спортсмены выступают на турнирах под эгидой Международной федерации плавания (FINA). На шапочке был указан партнер FINA. На прошедшем недавно чемпионате Европы тоже было запрещено стартовать в подобных шапочках, - объяснил главный судья чемпионата мира CISM Мансур Бикмурзин.

Из-за дисквалификации в эстафете сборная вооруженных сил Российской Федерации откатилась на второе место в общекомандном медальном зачете. У наших спортсменов 6 золотых медалей, 7 серебряных и 3 бронзовых. Лидирует Бразилия: 7 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовые награды. Согласно олимпийским правилам, в зачете в первую очередь учитывают количество золотых медалей. Таким образом, если бы не шапочка, россияне после двух соревновательных дней делили бы первое место с бразильцами.

Все остальные соперники пока серьезно отстают – у идущей на третьем месте Германии 2 «золота», 2 «серебра» и 2 «бронзы».

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