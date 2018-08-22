Отдала "ребенка" на страшную смерть! Хозяева сгоревших в зоогостинице собак ищут виновных в гибели любимцев

СЕГОДНЯ 17:55 2018-08-22T18:19:59+03:00

При пожаре сгорели личные вещи Марии и Светланы и животные, спасти удалось только 5 собак Фото: соцсети

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В ГУ МЧС Самарской области продолжают выяснять, почему 20 августа загорелся дом, последние несколько лет служивший зоогостиницей «ForDogs» в небольшом селе Жигули. Пока эксперты ведомства не определили причину пожара, в котором погибли собаки, кошки, лошади. Идет проверка.

Хозяева животных в шоке, я их понимаю

Владельцы приюта — сестры Мария и Светлана Калинины — не только работали там, но и жили. Зимой и летом. Они остались без крыши над головой, ночуют у родственников в Самаре. А Светлана еще и попала в больницу с ожогами, полученными в то роковое утро. Как быть дальше — не знают, до сих пор пребывают в шоке. Мысли отстроить дом заново есть, но нет понимания, как это сделать.

Мария стесняется просить, но говорит, что финансовая помощь им сейчас необходимаФото: соцсети

Девушки, уже длительное время занимающиеся с животными, просят прощения у всех, кто доверил им своего питомца на передержку, а еще просят о помощи. Кто-то считает это возмутительным, но есть и те, кто уже откликнулся — люди передали погорельцам одежду и вещи.

— Да, люди привезли что-то, помогли. Очень им благодарны. Мы пытаемся понять, какие вещи у нас есть, а каких не хватает. — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» Мария Калинина. — Стыдно говорить, но в такой ситуации нам в основном нужна помощь с финансами, потому что физически здесь мало, чем можно помочь. Нужно разобрать завалы, вывезти все на свалку, а для этого нужны экскаваторы, техника, на машине ведь всего не увезешь — необходимо привлекать специалистов.

Последние дни Мария все время проводит в разъездах — полиция, больница, администрация, МЧС...Сгорели животные, их нужно утилизировать, а на это нужны соответствующие документы:

— Для нас погибшие животные были близкие существа, но для всех посторонних людей, которые в селе проживают — это биологический мусор. Соседи недовольны. Нужно срочно убирать, а у нас инстанции.

Сталкиваться приходится и с возмущениями владельцев погибших собачек. Негатив есть у всех:

— Хозяева в шоке, я их понимаю. Банально аналогию провести — ребенка привел в детский сад, что-то случилось, малыш травмировался. Естественно, у вас будет море негодования, будете искать крайнего — тоже самое происходит здесь.

Дома сами по себе не горят!

Вечером до трагедии хозяину Братишки писали - с песиком все хорошоФото: Соцсети

Владельцы сгоревших четырехлапых не скрывают эмоций. Обвиняют сестер-хозяек.

— Дома сами по себе не горят! Зачем вы занимаетесь передержкой, если, как выяснилось, не можете обеспечить безопасность животных? негодует Андрей, потерявший в огне «Братишку» — Для нас он был полноценным членом семьи, а теперь пепел!

— Нам даже не позвонили и не сказали. Фред был наш младший сынок. Узнали 2 часа назад, сами позвонили... Пока не верю...Завтра возвращаемся домой, а его больше нет, — пишет в социальных сетях Екатерина Коренкова.

Оксана Бородина в отпуск уехала отдыхать на Кипр, терьера Дуську забрали родители, а вот 5-летнего лабрадора Гретту решили отдать в гостиницу.

— Я отдала ребенка на страшную смерть. — плачет Оксана. — Мой муж охотник, лабрадоры подружейные собаки. Ее брали на охоту, но я была против — у меня воспитывались барыни!

Гретту воспитывали, как настоящую барышню. Хозяйка верит, что сейчас она на облачках

О случившемся женщина узнала в социальных сетях. Журналисту «Комсомольской правды» она признается — винит только себя:

— Не усмотрела, не вникла, доверилась! Ездила, смотрела территорию, здание, все вызвало сомнение. В дом меня не пустили. С соседями у Марии были конфликты, я слышала, что она из-за них переехала из Большой Рязани в Жигули. Я виновата, с этой болью и трагедией жить! Смотреть в глаза старым родителям, детям! Единственное, что могу сказать, при таком количестве животных — о чем я не знала — полноценного ухода за нашими животными не могло быть! Тем более правильного реагирования в экстренной ситуации. И я, и Мария — люди безответственные! Нам и близко к животным подходить нельзя! Горе, которое передать нельзя.

500 рублей в сутки

Собак брали на передержку в гостиницу за деньги — 500 рублей в сутки. В случае необходимости с хозяевами питомцев заключали письменные договор. Но просили о нем не все. Некоторые это место хвалят, довольны тем, как обошлись с их любимцами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/665431" frameborder="0"></iframe> Пожар в зоогостинице под Тольятти унес жизни десятков животных.

— Собака довольна, видно, что тоже отдохнула, она обожает природу. И мы тоже остались довольны, так первый раз оставляли собаку с чужим, — отмечает Мария Хамзина.

— Маша, искренне благодарю тебя за замечательные результаты нашего с Трезором обучения! Самое главное, конечно то, что я научилась вести себя правильно — так, чтобы мой пес меня понимал, чего я от него требую, — хвалит хозяйку Елена Пашкина

Но, к сожалению, есть и другие случаи.

— 30 июля мы оставили своего хаски Буча на передержку. Увы, отдых прошел неудачно. 10 августа нам отдали собаку с температурой 40 градусов. 13 августа ветеринары подтвердили диагноз — парагрипп, инкубационный период которого 21 день. Буч кашляет до сих пор, — говорит Татьяна П. (имя изменено).

Мария А. оставляла своего питомца в ForDogs в новогодние праздники 2016/2017. По той же, кстати, цене.

— 500 рублей в сутки, 2-3 прогулки в день. У нас, увы, вышло неудачно. Собака наелась опилок , в огромном количестве, 3 дня выхаживали, — делится своей историей жительница соседнего Тольятти.

По закону животные расцениваются как вещь

Пожарные продолжают разбираться в причинах трагедии и разбирать завалыФото: соцсети

Трагедия в Жигулях ситуация сложная со многих точек зрения. Дело в том, что на законодательном уровне деятельность таких зоогостиниц, по сути, никак не регламентирована. И рассчитывать на что-то хозяева погибших животных вряд ли могут. Правда, есть нюансы.

— Если факт передачи животного на содержанию в эту гостиницу как-то подтвердить, то, соответственно, можно привлечь к ответственности хозяина передержки. В том числе и выплаты компенсаций возможны. — объясняет адвокат АБ «FORTIS» Сергей Хальченко. — Надо смотреть договора, оформлялись они официально или нет. Но по закону животное у нас расценивается как вещь, которая иногда бывает передана на временно хранение. И риск утраты, гибели несет временный владелец.

По мнению юриста, документировать передачу питомца нужно, в том числе и по причине внезапных ЧП.

— Порой нет других вариантов, кроме как передать собаку или кошку в питомник или гостиницу. Что касается пожаров, я думаю, это случай единичный. Но ведь они могут оказать после передержки больными или покусанными другими собаками. Этот факт нужно оформлять. Нужно правильно заключать договора, фиксировать условия передачи животных, — считает Сергей.

В то же время Хальченко подчеркивает — хозяевам сгоревшего дома тоже нужно наводить справку. Если ситуация для них критичная, есть повод на что-то рассчитывать:

— Погорельцам, которые теряют единственное жилое помещение, которым негде жить, государство обязано предоставить временное жилье. Это может быть как гостиница, так и квартира. В этой ситуации, я так понимаю, владельцы потеряли не только приют, но и сами остались без жилья.

В администрации села в курсе трагедии. Сейчас местные власти решают, какое участие они могу в ней принять, как помочь пострадавшим.

Если кто-то желает помочь Марии и Светлане, перевести деньги можно на карту:

5336 6900 2980 1786 Мария Дмитриевна

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