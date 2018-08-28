Велодевичник 2018 в Самаре: выбираем самую красивую леди на велосипеде

СЕГОДНЯ 06:00 2018-08-28T00:10:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Фотограф "Комсомольской правды - Самара" отлично поработал на велодевичнике - 2018 в Самаре. Скорее ищите себя на фотографиях в нашем конкурсе и зовите друзей голосовать за себя.Самые очаровательные велоледи получат полезные и приятные призы от "КП-Самара" и наших партнеров. А фотография абсолютной победительницы еще и украсит страницы газеты "Комсомольская правда".

Что нужно сделать, чтобы выиграть?

1. Найти свое фото на страничке конкурса ниже.

2. Рассказать друзьям о нашем конкурсе.

3. Ждать результата.

Выбирайте самыех красивых велодевушек, слово за вами, уважаемые читатели. Читайте также, как проходил велодевичник 2018 в Самаре.