2018-08-28T00:10:39+03:00
Конкурсы и тесты

Велодевичник 2018 в Самаре: выбираем самую красивую леди на велосипеде

Конкурс "КП-Самара" - выбери самую очаровательную участницу велодевичника 2018 в Самаре
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Выбирайте самых красивых участниц велодевичника - 2018Выбирайте самых красивых участниц велодевичника - 2018Фото: Екатерина АНАНЬЕВА
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Фотограф "Комсомольской правды - Самара" отлично поработал на велодевичнике - 2018 в Самаре. Скорее ищите себя на фотографиях в нашем конкурсе и зовите друзей голосовать за себя.Самые очаровательные велоледи получат полезные и приятные призы от "КП-Самара" и наших партнеров. А фотография абсолютной победительницы еще и украсит страницы газеты "Комсомольская правда".

Что нужно сделать, чтобы выиграть?

1. Найти свое фото на страничке конкурса ниже.

2. Рассказать друзьям о нашем конкурсе.

3. Ждать результата.

Выбирайте самыех красивых велодевушек, слово за вами, уважаемые читатели. Читайте также, как проходил велодевичник 2018 в Самаре.

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