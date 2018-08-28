Велодевичник 2018 в Самаре: выбираем самую красивую леди на велосипеде
Фотограф "Комсомольской правды - Самара" отлично поработал на велодевичнике - 2018 в Самаре. Скорее ищите себя на фотографиях в нашем конкурсе и зовите друзей голосовать за себя.Самые очаровательные велоледи получат полезные и приятные призы от "КП-Самара" и наших партнеров. А фотография абсолютной победительницы еще и украсит страницы газеты "Комсомольская правда".
Что нужно сделать, чтобы выиграть?
1. Найти свое фото на страничке конкурса ниже.
2. Рассказать друзьям о нашем конкурсе.
3. Ждать результата.
Выбирайте самыех красивых велодевушек, слово за вами, уважаемые читатели. Читайте также, как проходил велодевичник 2018 в Самаре.