Милан – Рома 31 августа 2018: прогноз на матч 3 тура чемпионата Италии по футболу

СЕГОДНЯ 15:40 2018-08-29T15:49:18+03:00

Прогноз на матч 3 тура Серии А (чемпионата Италии по футболу) Милан – Рома. Игра пройдет 31 августа в 21:30 по московскому времени

Изменить размер текста: A A

Прогноз на матч: «Милан» - «Рома» 31 августа 2018 на стадионе «Сан-Сиро» в Милане – 2:2 (результативная ничья).

3 тур Серии А начнется супер-матчем в Милане. На «Сан-Сиро» встретятся «Милан» и «Рома». Обе команды в этом сезоне будут бороться за попадание в Лигу чемпионов. И если «Рома» уже давно и упорно бьется с «Ювентусом» и «Наполи» за первые строчки турнирной таблицы, то «Милан» в последние несколько лет растерял былое величие. В прошлом году «россонери» финишировали на 6 месте в Серии А.

Боссы «Милана» сделали выводы и укрепили команду. В межсезонье красно-черные футболки примерили Диего Лаксальт, Саму Кастильехо, Иван Стринич. Цементировать место рамке в «Милан» привезли опытного голкипера Пепе Рейну. Но главной трансфертной бомбой стал приезд в стан красно-черных нападающего «Ювентсуса» Гонсало Игуаина. Из ощутимых потерь – Никола Калинич и Леонардо Бонуччи. Первый ушел в мадридский «Атлетико», второй вернулся в «Ювентус».

Старт сезона «Милан» все-таки смазал. Ведя в счете в матче с «Наполи» два мяча, подопечные Гаттузо пропустили три и проиграли 2:3.

Пока это единственный матч в сезоне у «Милана». Игру первого тура «россонери» пропустили. Они должны были играть с командой «Дженоа», но матч перенесли из-за трагедии с мостом в Генуе.

«Рома» в последние годы выглядит куда лучше «Милана». В прошлом сезоне римляне во главе с Эусебио Ди Франческо заняли 3 место в Серии А и остановились в шаге от финала Лиги чемпионов, выбив из сетки грозную «Барселону». После этого в межсезонье «Рома» потеряла Наингголана, Стротмана и Алиссона. Усилили римлян шведский голкипер Ольсен из «Копенгагена», полузащитники Нзонзи из «Севильи», Джастин Клюйверт из «Аякса» и Пасторе из «ПСЖ».

Новый сезон подопечные Ди Франческо начали довольно мощно, переиграв «Торино» и вырвав ничью у «Аталанты», проигрывая два мяча (3:3).

Обе команды в этом сезоне много забивают и практикуют атакующий футбол. В прошлом году команды в играх друг с другом в Серии А победили по одному разу. Причем из Рима три очка увез «Милан», а из Милана – «Рома». В этой игре, скорее всего, команды разойдутся миром. Болельщиков ждет результативная ничья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Расписание матчей 3 тура чемпионата Италии по футболу сезона 2018-2019: дерби двух столиц «Милан» - «Рома»

«Комсомолка» публикует расписание матчей 3 тура Серии А (чемпионата Италии по футболу) сезона 2018-2019 (подробности)