День города с "КП": Чемпионат по классикам, футбольные финты и крылья «Синей птицы»

СЕГОДНЯ 15:27 2018-09-11T15:27:56+03:00

432-летие Самары «Комсомолка» с компаниями-партнерами устроила для горожан масштабный праздник с розыгрышами и подарками на набережной у поющего фонтана

Шерстяной флешмоб и «Привет!» для радиоэфира

С самого утра праздничного воскресенья 9 сентября площадка у бассейна ЦСК ВВС на набережной была одной из самых многолюдных. Гостей встречали нарядные дамы на ходулях, ростовые куклы и зажигательный ведущий Сергей Никоноров. Праздник начался с танцевальной разминки от фитнес-центра «Грация»: заряд бодрости получили все, от мала до велика.

Праздник начался с танцевальной разминки от фитнес-центра «Грация»Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Для каждого гостя на площадке «Комсомолки» были призы и подарки. Для детей работали мастера аквагрима - котики и кошечки весело позировали перед фотокамерами. Кстати, за снимки в тематических фотозонах можно было получить ценные подарки, а фотографии, отмеченные хэштегом #деньгородасКП , тут же бесплатно распечатывал цветной инстапринтер.

Рядом со сценой работала открытая студия Радио «КП»-Самара» и каждый мог записать свое признание в любви родной Самаре, поздравление с Днем города, приветы родным и близким.

Весь день на площадке работала открытая студия Радио «КП»-Самара»Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Призы и подарки от партнеров в этот день получили победительницы конкурса на сайте kp.ru – «Велоледи Самары».

Фотографии участниц традиционного велодевичика Натальи Кожемякиной, Татьяны Павловны и Ксении Дерюгиной набрали больше всего голосов.

Наталья Кожемякина получила главный приз – сертификат в салон красоты «Назаров и Маслов» и подарочный набор от производителя натуральной косметики Natura Siberica. Такие же наборы вручили обладательницам дипломов за второе и третье места.

Фотографии участниц традиционного велодевичика Натальи Кожемякиной, Татьяны Павловны и Ксении Дерюгиной (на фото) набрали больше всего голосов и получили набор от производителя натуральной косметики Natura SibericaФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Наталья Кожемякина получила главный приз – сертификат в салон красоты «Назаров и Маслов»Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прекрасный приз достался самарчанке Веронике Гурьяновой – тур выходного дня на два лица от загородного комплекса «Циолковский» за участие в конкурсе репостов в группе «КП» в Контакте. В загородном комплексе «Циолковский»: вековой сосновый бор, СПА, рестораны, развлекательные программы на любой возраст и вкус - это далеко не полный перечень того, что ожидает двух счастливчиков, которым повезло в розыгрыше «КП».

- Я считаю себя везучим человеком, но такой замечательный приз выиграла впервые. Много слышала о «Циолковском», но бывать не доводилось. Отдыхать поеду с мужем. Очень довольна своим призом, - говорит победительница.

Вступайте в группу Комсомольская правда - Самара - KP.RU и участвуйте в наших конкурсах и акциях. Вам обязательно повезет!

Необычным и веселым развлечением на площадке «КП»-Самара» стал «шерстяной флешмоб». Взрослые и дети, бросая клубки цветных ниток, сплели гигантскую красочную паутину. Полюбоваться на это произведение искусства можно на сайте kp.ru/

Конкурсов в этот день было немало. Победители получали за них замечательные подарки –билеты в парк чудес «Галилео».

«Парк чудес Галилео» - это позновательно-развлекательный центр, где в увлекательной форме можно узнать, как работают и устроены те или иные явления.

На площадке Дом.ru было очень интересно.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Надев очки виртуальной реальности, можно было оказаться где угодно.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Настоящая магия творилась на площадке Дом.ru.

. Надев очки виртуальной реальности, можно было оказаться где угодно. Например, освободить от злостных захватчиков дружественную зеленую планету. Или, не вставая с удобного кресла, выиграть гонку «24 часа Ле-мана». Что может быть лучше и интереснее для мальчишек от 5 до 85 лет?

"Космическое" фото на память от Дом.ruФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вкусно и весело с Самарским БКК!

Площадка Самарского булочно-кондитерского комбината по традиции была одной из самых популярных. Это неудивительно: сотрудники предприятия устроили масштабную дегустацию хлебобулочных изделий. Гости могли попробовать различные виды хлеба (в том числе хлеб «Многозерновой» с семенами подсолнечника и рекомендуемый футболистами «Крыльев Советов» хлеб «Фитнес» с зерновыми добавками), ароматный пряник «Самарский» с абрикосовой начинкой, батон «Молочный»… А сфотографировавшись у фотозоны СБКК, можно было получить в подарок вкуснейшие сдобные пирожки – с малиной, курагой, яблоком и изюмом. И малышей, и их родителей от вкусного прилавка за уши было не оттянуть.

На площадке Самарского булочно-кондитерского комбината приглашали на дегустацию изделий.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Пряник «Самарский» стал для меня настоящим открытием, - делится впечатлениями Елена Алешихина. – В юности часто покупала такой. Но этот – намного нежнее, мягче.

В День рождения города Самарский БКК, не так давно отметивший свой 30-летний юбилей, приготовил подарки горожанам.

- День города – главный праздник Самары, – уверен первый заместитель генерального директора Самарского булочно-кондитерского комбината Владимир Ерошин. – Такое событие мы пропустить не могли. Мы постарались продемонстрировать нашу новую продукцию, а также подготовили для наших любимых покупателей и читателей «Комсомолки» немало сюрпризов.

А сфотографировавшись у фотозоны СБКК, можно было получить в подарок вкуснейшие сдобные пирожкиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Веселые состязания начались с чемпионата по игре в классики. Он проходил в двух возрастных категориях, до 12 лет и старше. Дети могли познакомиться с несправедливо забытым развлечением советских времен, а взрослые – вспомнить свое беззаботное прошлое. Пять самых быстрых участников в каждой группе получили подарки от БКК - сувенирные пряники с видами Самары и карты на скидки в фирменной торговой сети. Победители финального этапа получили возможность приобрести заказной торт со скидкой 25% за 1 место, 10% - за 2 место и 5% - за 3 место.

- Я никогда раньше не играл в классики, но мне не было сложно: я давно занимаюсь танцами. Прыгать – это легко, - признается один их победителей в младшей возрастной категории Денис Сазонов. – Интересный конкурс. Будем играть в классики с друзьями.

Впрочем, на этом подарки от Самарского булочно-кондитерского комбината не закончились. Представитель клуба «Крылья Советов» Данила Соколов провел для детей и взрослых мастер-класс по владению мячом. После этого свои силы испытали все желающие. Победителем в конкурсе стал Стас Дроздецкий, сумевший 44 раза отбить мяч.

Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" проводил на праздничной площадке соревнования и конкурсы.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Я очень люблю футбол, занимаюсь уже 7 лет: играю в отрадненском «Нефтянике», - рассказал триумфатор. – Приз дали замечательный: мяч с автографами игроков «Крыльев Советов». Я болею за самарскую команду. Надеюсь, этот трофей принесет мне удачу.

Такие же яркие и ценные мячи получили и участники футбольной эстафеты. А проигравшие утешились вкусными подарками. На празднике был объявлен конкурс фотографий – победитель, набравший наибольшее количество «лайков» в соцсетях, получит сертификат на покупку торта в фирменных магазинах Самарского БКК.

В стоматологи пойду, пусть меня научат!

Как ухаживать за полостью рта с самого юного возраста узнали маленькие посетители площадки клиники «Альфа-Центр Здоровья». Начинающие «стоматологи» с увлечением из массы для лепки лепили «зубы» и лечили их практически настоящими сверлами. А как увлекательно почувствовать себя ортопедом и поставить «пациенту» брекеты! Каждому малышу на память вручался буклет с инструкцией как правильно чистить зубы, и что делать, чтобы сохранить их здоровыми на долгие годы, а так же памятные сувениры. Ребята и взрослые могли поучаствовать в соревнованиях по владению обручем «Поделись энергией». Борьба была не шуточной – на помощь самому маленькому участнику пришла его мама, составив серьезную конкуренцию победительнице Елене, которая мастерски справилась с заданием и получила приз от компании. Кроме того на асфальте на площадке Альфа-Центра Здоровье дети рисовали большую картину на тему счастья, здоровья и семьи.

На площадке Альфа-Центра Здоровье можно было сфотографироваться с большим плюшевым мишкойФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Альфа-Центр Здоровья – современная многопрофильная клиника. Это квалифицированные врачи всех специальностей для взрослых и детей, обслуживание в клинике и на дому, диагностика на современном оборудовании, стоматология для всех возрастов. До конца сентября в клинике действуют скидки 30-40% на стоматологические комплексы «под ключ»!

Начинающие «стоматологи» с увлечением из массы для лепки лепили «зубы» и лечили их практически настоящими сверлами.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Каждому малышу на память вручался буклет с инструкцией как правильно чистить зубы, и что делать, чтобы сохранить их здоровыми на долгие годы, а так же памятные сувениры.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заполнил анкету – получил пиццу

Немало сюрпризов гостям праздника приготовила и сеть пиццерий «Папа Джонс». Завлекал посетителей кусочек аппетитной пиццы «Мистер Слайс» - с плюшевой вкусняшкой охотно фотографировались и дети, и взрослые. Чтобы получить кусочек бесплатного угощения, достаточно было заполнить анкету. На празднике было съедено 800 порций «Пепперони»! А еще сеть пиццерий разыграла среди горожан несколько сертификатов на пиццы. Чтобы получить подарок, нужно было ответить на ряд простых и не очень вопросов. Например, на сколько кусочков режется большая пицца «Папа Джонс»? В каком штате и в каком году был открыт первый ресторан сети?

А еще сеть пиццерий разыграла среди горожан несколько сертификатов на пиццы.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Я и в прошлом году выиграл пиццу, и в этом, - доволен один их счастливчиков Захар Волков. – Специально готовился, искал информацию в интернете, так как очень люблю это блюдо. По сертификату можно получить любую пиццу в любом из пяти ресторанов «Папа Джонс».

Кстати, в «Папа Джонс» всегда действует большое количество акций. Узнать о них можно на сайте сети.

Сеть пиццерий «Папа Джонс» приготовила для гостей праздника сюрпризыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Чтобы получить кусочек бесплатного угощения, достаточно было заполнить анкету.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самым активным – вкусные лимонады

Одним из партнеров праздника выступил Ундоровский завод минеральной воды «Волжанка». 9 сентября самарцы получили в подарок около 400 больших бутылок вкусных напитков: «Традиции Саянъ», «Расторопша с шиповником», «Расторопша с черникой», «Черешня», «Мохито», разнообразного освежающего холодного чая «Волжанка Ice Tea» и насыщенного, знакомого многим вкуса «Традиции Байкала».

- С удовольствием попробовал «Расторопшу с шиповником», - говорит один из участников конкурсов от «КП»-Самара Евгений Берестин. – Бодрящий, богатый вкус, натуральный состав - то, что нужно для любителей здорового и активного образа жизни!

Гости Дня рождения Самары с удовольствием пробовали новые безалкогольные напитки от Ундорского завода минеральной воды "Волжанка"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Безалкогольный напиток «Расторопша с шиповником» разработан на предприятии «Волжанка» на основе натуральных экстрактов плодов и растений. Фирменный освежающий и вкусный напиток производится с 80-х годов прошлого века по оригинальной рецептуре и заслуженно является особой гордостью коллектива предприятия. Другой интересный и вкусный напиток бренда «Волжанка» – «Расторопша с черникой» - содержит в своем составе не менее 5% сока северных ягод. Ну а бодрящие пузырьки знакомого многим поколениям россиян традиционного вкуса напитка «Традиции Байкала» подарили горожанам отличное настроение в праздничный день

Оптимальное сочетание цены и качества

Посетителям площадки «КП»-Самара» выпала уникальная возможность одними из первых оценить внешние данные НОВОЙ LADA GRANTA: и мужчины, и женщины с удовольствием тестировали комфортный просторный салон, а потом обращались за консультацией о технических характеристиках к специалисту компании САМАРА-АВТО.

- НОВАЯ LADA GRANTA представлена в четырех разновидностях: в день города мы демонстрируем кузов седан, - рассказывает представитель компании САМАРА- АВТО Дмитрий Вечканов. – Машина оснащена японской четырехступенчатой автоматической коробкой передач. Это одно из многих выгодных предложений для самарцев от нашей компании.

Посетителям площадки «КП»-Самара» выпала уникальная возможность одними из первых оценить внешние данные НОВОЙ LADA GRANTAФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кстати, открытие официального дилерского центра САМАРА- АВТО состоится 20 сентября по адресу: Южное шоссе, 10 «А», в 19.00. В программе: выступление группы «Шнурки», розыгрыш ценных призов и, конечно, презентация новых моделей LADA. По приглашениям на мероприятия, которые можно было получить на площадке «КП», все посетители мероприятия получат гарантированный подарок.

Любимые песни о главном

Какой же праздник без музыки и танцев? Весь день самарцев радовали лучшие творческие коллективы и артисты: любимый всеми народный детский музыкально-хореографический театр «ИСКОРКИ», кавер-группа «Пинта кофе», покорившая слушателей исполнением отечественных и зарубежных хитов. Овации самых маленьких посетителей праздника заслужило шоу мыльных пузырей Надежды Яковлевой. Не меньше радости доставило выступление баллон-шоу – самые активные юные зрители получили фигурные шары в подарок. Кульминацией концертной программы стало выступление экс-солиста группы «Синяя птица» Александра Дроздова.

Кавер-группа «Пинта кофе» поднимала настроение гостям праздникаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Я рад приветствовать вас в родном городе! – обратился к зрителям легендарный певец. - Простите меня, что перебрался в столицу, но родился-то я здесь. В паспорте у меня написано: место рождения – город Куйбышев. Поэтому, я счастлив поздравить любимую Самару с ее днем, а всем вам пожелать здоровья и счастья!

Исполнив любимые песни, Дроздов еще долго общался с публикой, раздавал автографы, фотографировался.

- Это музыка нашей молодости. Как мы гордились тогда, что у нас в Куйбышеве есть такой певец! Спасибо «Комсомолке» за чудесный подарок ко дню города, - поблагодарила организаторов Валентина Сизова.

Кульминацией концертной программы стало выступление экс-солиста группы «Синяя птица» Александра ДроздоваФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Надежность в круглосуточном режиме

Организаторы и партнеры площадки «КП» выражают благодарность за безопасный отдых сотрудникам ООО ЧОП «Волга-Безопасность 2».

Смотрите больше фото с празднования Дня города.

Радиопрограмма "День Самары с "КП" слушайте на 98,2 fm