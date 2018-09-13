Убийство «Шарика», угрозы и бойня в «Ставрополе»: оперативник в отставке вспомнил тяжелые милицейские будни

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Валерий Щетинский родился 29 января 1950 года в Челябинске. Отец — военный с Украины, мама — уроженка Куйбышева, куда семья впоследствии и переехала. Закончив школу Валерий хотел поступить в авиационный институт, но не сдал экзамены и пошел на приборостроительный завод, где трудился до ухода в армию и после демобилизации — слесарем, токарем, фрезеровщиком...

О милиции молодой человек не думал, отучился историка, на предприятии неплохо получал, но волею судеб он оказался в органах, сделал успешную карьеру оперативника, занимал руководящие должности, и стал очередным героем проекта «Комсомольской правды — Самара» и регионального ГУ МВД, посвященного 100-летию уголовного розыска.

Случайная встреча на остановке и серии краж

Валерия Щетинского на службе отмечали и уважалиФото: из архива героя публикации

— Шел 1975 год. Я тогда был в звании младшего лейтенанта политсостава и меня позвали на службу в дивизию на Кряжу. Сказали чуть подождать, я ехал обратно и на остановке 128-го автобуса совершенно случайно встретил парня из уголовного розыска Николая Коваленко, — рассказывает Валерий Лукьянович. — Мы были знакомы, так как наши комсомольские отряды помогали милиции Железнодорожного района. И Коваленко мне: «Зачем тебе это надо? Пошли к нам в милицию». «Я ж не опер, как?» А он настаивал, «пошли» и все. Ну и пошли.

Заводчанин отучился в школе милиции в Саранске и начинал участковым. Его сектор — район городского кладбища, улицы Партизанская, Владимирская, Революционная, как частные, так и многоквартирные дома. Служба шла и днем, и ночью. Тяжких преступлений было немного, убийства раскрывались практически со стопроцентными показателями. Главное — грамотно общаться с людьми, получать информацию, заводить связи.

Одно из первых дел, которые раскрыл Валерий Лукьянович, серия краж. На жулика удалось выйти благодаря везению.

— Место было, которое мы называл «ямой» — улица Временная, частный сектор недалеко от городского кладбища. Я патрулировал улицы, зашел в этот дом и увидел Смывалова, который недавно освободился. Пьяный валялся, — вспоминает ветеран. — Смотрю, подпол открыт. И там ковров два десятка. Позвонил в уголовный розыск, сделали обыск, изъяли. Краж 20 тогда сразу раскрыли. Установили и других соучастников Смывалова.

Через месяц Валерий и коллеги разоблачают другого любителя чужих вещей:

— Обворовывали детские сады, школы, библиотеки. И во время ночного патрулирования патрульные задержали с поличным человека, у него в рюкзаке нашли книжки с штампами из библиотеки.

Подозреваемым оказался гражданин по фамилии Онищук. У него в квартире на проспекте Масленникова стражей порядка пыталась ввести в заблуждение мать злоумышленника.

— Проводили обыск, там было много орденов и других необычных вещей. Женщина сказала мне, что это отец-прапорщик привез, который служит в Германии. Я сначала поверил, — говорит Щетинский. — А потом увидел на полке 18 кружек. Красивые, в открытой продаже таких не было. Их к 8 марта на Горпромторге, на Гагарина,5, женщинам подарить хотели, поставили на столы, чтобы они пришли, порадовались. Подарить успели только одну — уборщице, задержавшейся на смене. А остальные ночью кто-то утащил. Посчитал — то же самое количество, сколько пропали. И говорю женщине: «Эх, подружка...» Тоже краж 20 по городу тогда удалось доказать. Люди приходили в отдел и свое хозяйство забирали.

Новый год с «фонарем» под глазом

Вскоре милиционера переводят в УгРо. У новоиспеченного инспектора опытные наставники — Тамаз Шургая, Владимир Вахнецов. Сослуживцы тоже не остаются в стороне — новичка не игнорируют, а поддерживают, дают советы. Наш собеседник отмечает соседа по кабинету и товарища — Алексея Павлова, который в дальнейшем уехал в Москву в академию, закончил ее с отличием и дослужился до заместителя начальника Главного управления УР по стране. С

Интересных историй у оперативника хватало. Однажды неизвестные обокрали ЗАГС на Революционной. Прямо в канун Нового года — 31 декабря. Позарились злодеи на праздничное — шампанское, коньяк, конфеты:

— 4 или 5 краж было ночных и ЗАГС оказался среди них. Поехал туда, зашел, посмотрел. Все как положено, следователи, кинологи на месте. Моя задача, как опера — искать. А там чуть подальше — в стороне Мориса Тореза — дома большие, где в одной квартире жил недавно освободившийся из заключения человек. Решил пойти, проверить его притончик на первом этаже. Потому что, когда такое преступление расследуешь, сразу думаешь: кому это шампанское надо? Будет нормальный человек ЗАГС подламывать? Нет, а этот как раз из колонии вышел. Да и в праздник хотелось дома быть, с близкими.

Очень много в уголовном розыске приходится работать с информацией. Ее нужно анализировать и оставлять только самое важноеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дома у «старого знакомого», несмотря на ранее время суток, проходила настоящая вечеринка, при участии человек 20-ти. И все атрибуты новогоднего торжества, исчезнувшие из дворца бракосочетаний, на столе — спиртное, сладости:

— Бутылки валяются, конфеты. И он, небольшой такой выходит, со сковородой, пьяный: «Ты че, мент!?» Размахивается, я его оттолкнул, он упал и нос разбил. Встает другой — большой, мне как дал сбоку, аж все заплыло. Я швабру в углу схватил, отбивался. И уйти нельзя, потому что попрыгают все в окна, а потом хозяин скажет — «я спал пьяный, они с этим шампанским сами пришли. Не докажешь!»

Опер прикрыл дверь и попросил жителя соседней квартиры бежать в ЗАГС, звать милицию — мобильников тогда в наличии не имелось, позвонить не вариант. Завершилось все благополучно, за исключением того, что Новый год Щетинский встречал с «фонарем» под глазом.

Убийство у пивнушки

Занимался Валерий Лукьянович и тяжкими преступлениями, отвечал за раскрытие убийств и изнасилований. Происходило разное, иногда сложное и нелогичное.

— В «Ямах» на Партизанской была пивнушка — «Рица». Открывалась в 11 и толпа туда уже рвалась с похмелья, — описывает еще одно дело ветеран. — Стояла очередь, конфликтовали на входе, кто-то выбежал с пивом и увидел, что метров в 20-ти от входа в кустах — труп мужчины с ножевым ранением. Тоже был в очереди. Никто ничего не видел.

Силовики вышли на человека по кличке «Кыла». От «доброжелателей» поступила оперативная информация, что он причастен. Его женщина по кличке «прапорщица», которая раньше работала в колонии, а потом спилась — заявила, что ничего не знает: «Ночью пришел пьяный с ножом в крови, я испугалась, что меня зарежет, налила ему. Он уснул, а я нож на шифоньер закинула».

— Мы обрадовались, вещдок, как никак. Изъяли нож — физико-техническую экспертизу провели, нож подходит по объему раны. Кровь на нем — человеческая. Друг, который у «Кыла» в квартире жил. подтвердил: «Да, он пришел и сказал, что убил человека у пивнушки». Все сходилось, — замечает опер. «Кыла» и «прапорщице»по хвалился, что человека зарезал. Она сообщила об этом. Решили брать и выложили перед «Кылой» все улики — свидетельства соседа и возлюбленной, поход в «Рицу» в тот день, подходящий ножик с отпечатками и человеческой кровью... Задержанный «колется». Но во время следственного эксперимента у одного из руководителей возникают сомнения — место убийство, на которое показал «Кыла», метров на 10 отходит от того, где тело нашли:

— Шло к суду, он сидел. Все официально, никто никаких иголок под ногти не загонял, добровольно сам показал. Потом мы получили информацию оперативную, что с погибшим мужиком вступили в конфликт мальчишки из очереди и его зарезали. Есть конкретные фамилии. Поехали на адрес, нашли рубашку, спрятанную в сарае, вся в крови. И нашли другие доказательства, что это они совершили убийства.

«Кылу» стали спрашивать: «Ты что, дурак? Зачем на себя взял?» А тот, трижды уже сидевший, лишь качал головой: «А куда мне деваться? Вы же перечислили все доказательства! С такими, что светит? Признался, чтобы не расстреляли!»

— Вот, что опасно для себя в первую очередь. То, что ты можешь невольно ошибиться и подвести человека к расстрелу, — вздыхает Валерий Лукьянович. — Все складывалось тому, что «Кыла» совершил преступление, он сознался, без всякого насилия. А оказалось, перед «прапорщицей» и на каждом углу хвалился, как узнал, что его подозревают. Блатной! Ножом — а «Кыла», наверное, убивал раньше — порезал кого-то в ногу. Точно таким же, каким убили. А друг его сдал, потому что хотел квартиру себе оставить.

Щетинский работал в УВД города, Кировском, Октябрьском районах. Последний и вовсе возглавлял, поднимал там показатели раскрываемости. Положительная динамика наблюдалась исключительно за счет хорошего коллектива и взаимоотношений внутри него. Команда играет ключевую роль.

«Пивная мафия», угрозы после смерти «Шарика» и убийства коллег

Убийство Радика Ягутяно - тяжелое воспоминание для ветерана. Вместе с ним они работали над деломФото: из архива героя публикации

Должности, которые занимал наш собеседник, напрямую связаны с опасностью. Доходило до того, что супруга видела его по телевизору на местах страшных событий и советовала уволиться, но муж был непреклонен — «очень интересная работа, даже в отпусках скучно становилось. Затягивает!» Такие темы затрагивались особенно после угроз, которые в адрес полковника, особенно в суровые 90-е годы, конечно, поступали. Более того, перед ним были реальные и пугающие примеры.

— Я работал начальником отделения по раскрытию тяжких преступлений в Куйбышеве, где как раз зарождалась мафия, — делится милиционер. — И в 1988 году застрелили Фарида Шарафутдиного — «Шарик». «Пивная мафия». Шло распределение пива на пивнушки в центре и на Безымянке. «Шарик» на пивзавод затискал своего человека и, конечно, пиво больше получали в центре, где все «Шарика» было. На Безымянке обиделись, пытались разобраться. А кончилось тем, что Шарафутдинов выходил из фабрики-кухни на Коммунистической — у него тогда родился ребенок, шел с детским питанием — и ему выстрелили в затылок из малокалиберной винтовки.

Дело громкое, погиб «пивной король». Валерий занимался делом от МВД, от прокуратуры — Радик Ягутян:

— Нам отдельный кабинет дали, освободили от всего — это мафия, надо заниматься. И начались звонки с угрозами. И домой, и на работу. Кто звонил — не знаю, знаю — не скажу. И мне, и Ягутяну поступали звонки. Говорили, чтобы мы не лезли. Он, как-то неосторожно, что ли, относился. Радик жил в Тольятти, в Хрящевке. Каждый день ездил на машине сюда. Как-то мне говорит, что когда едет из Самары, «машины стоят и перемигиваются на всем протяжении, просматривают мой маршрут». Я говорю — «может бросишь ездить, давай тебе тут снимем жилье «. Отказался. В пятницу разговор был, а в понедельник его застрелили. Выезжал из дома на трассу, какая-то машина в бок ударила, подошел человек и его с водителем расстрелял.

Рассказчик полагает, что это не связано с делом, которым они занимались с погибшим:

— Параллельно он был начальником отдела от областной прокуратуры в Тольятти. Говорят, что-то под «АвтоВАЗ» накопал, обещал на совещании арестовать кого-то в понедельник...Разговоры были такие, я не могу утверждать наверняка. Сам я в свою очередь страховался — нормальная реакция, человек хочет жить. От охраны отказался, но пистолет всегда в кармане, оглядывался, смотрел по сторонам, проезжал на машине — осматривался. Потом все это успокоилось...Мы исходили из того, что те, кто грозят — они не стреляли. Те, кто стреляют — делают все потихонечку. А дело «Шарика», насколько я помню, раскрыли. ФСБ подключились — они и занимались.

Руки в крови

Убийц Ягутяна, по одной из оперативных версий, нашли «закопанными». Также как и некоторых из тех, кто расстрелял известного тольяттинского борца с преступностью — Дмитрия Огородникова в 2000-м. От таких эпизодов на работе у стражей порядка остается осадок.

— Версия сразу была — связано с его работой. И не единичный случай в Тольятти в те годы. Конечно, мы к таким делам относились по особенному. Милиция занимается всеми преступлениями, но, сами представьте, если убили твоего товарища или руководителя? Завтра могут убить тебя. День и ночь работали, пытались сделать все, чтобы раскрыть. Предпочтений между людьми нет, но все равно. С тем же Ягутяном мы сидели в одном кабинете, ездили в командировки.. — Валерий Лукьянович сетует на годы. — Тяжелое время. Помню, в ресторане «Дети лейтенанта Шмидта», на одноименном спуске, бандита по прозвищу Або подстрелили. Он получил пулю, лежал в больнице. Я приехал — «рассказывай!» А он мне: «Да ладно, уже закопанные давно, ничего не найдешь». Открытым текстом! Такие были девяностые годы. Я знаю некоторых бандитов тех времен, руки в крови, которые сейчас бизнесмены. И говорят, что не занимаются «этими делами». Хотя, если уже попробовал и вдруг снова столкнулся с проблемой?

Щетинский уверен - раскрыть преступление можно только благодаря настойчивости и слаженной работе в коллективеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ответа на вопрос выше нет, как и на некоторые другие ситуации:

— Терпеть не могу фильмы, где генералы и полковники — все предатели, половина на мафию работают. Бывают моменты, что милиционер неправ. Но, бывает, что вообще ничего не поймешь и не сделаешь. На «Керамике» в свое время банда Марчелло девчонок с улицы таскала, в бассейне изгалялись над ними. Опера обозлились, поехали туда раскрывать и вгорячах Марчелло рожу разбили. Возбуждают дела, Марчелло на свободе, а оперов судят. Я лично ходил к прокурору области, моему знакомому, спрашивал: «Почему Марчелло на свободе? Заведите дело!» Он был не против, но и все на этом. Да, опера виноваты, по другому, может, надо было тогда. Но и Марчелло должен был получить свои 5-7 лет. Я не знаю, что там и как — но дело темное, Марчелло «крыли» по серьезному.

Еще один момент, который возмущает полковника — взятки. Он расстраивается, когда видит в газетах или по телевизору как какой-нибудь полицейский на этом попадается.

— Раньше опера взятки не брали. А с кого брать? Убили человека! Ты задержал убийцу. Принесли тебе мешок денег, ну как взять? — не понимает Валерий Лукьянович. — Предлагали, на моих знакомых выходили. Я гнал. Говорил: «еще раз — общаться не будем». Во -вторых, не очень-то операм и предлагают, потому что знают, что могут попасться. Предлагают чаще всего другим, кто может повлиять на ход расследования. Но стойкие не берут, а те, кто с гнильцой — конечно.

Страшный пожар в 1999 году

Пожар в ГУВД в 1999 году шокировал всю страну

Начальником управления уголовного розыска в ГУВД Самарской области Валерий становится в 1998 году. 10 февраля 1999 он едва не лишается жизни на рабочем месте в страшном пожаре.

— Было около 6-ти вечера, я находился у себя в кабинете. Начальник отдела, полковник Сергей Стрюков забежал и сказал, что дым по главной лестнице идет, — возвращает нас в тот страшный вечер оперативник. — Я вышел — белый дым, но все спокойно ходят. Карпухов Михаил, мой зам, дал команду, чтобы людей вывели. Он молодец, быстро всех проводил на улицу. Я вернулся к себе, позвонил дежурному по области: «Слушай, дым идет белый по лестнице». Он сказал, что на втором этаже кабинет задымился внутри, мужики двери ломают, сейчас затушат, там делать нечего. Минут 7-10 проходит и выйти я уже не могу — черный дым и пламя в коридоре. Вернулся, закрыл обе двери. Хотел позвонить, уже на пульте лампочки мигают, связи нет. С потолка огонь капает. Пиджак загорелся, я его сбросил, пистолет снял...

Ситуация становилась критичнее с каждой минутой. Глава УР схватил вентилятор и разбил окно, порезавшись при этом. Но прыгать высоко, да и снизу кричат, что не нужно этого делать. Печальные примеры перед глазами — на асфальте уже лежали мертвые.

— С одной стороны пламя, а с другой кричат. И разбиться не хочется, и сгореть, — качает головой полковник милиции в отставке. — Карпухов и водитель наш где-то нашли пожарную лестницу. А она не открывается. Поймали пожарного, открыл — а она только до третьего этажа! Пожарный побежал куда-то и приволок еще одну лестницу — штурмовую. Поднялся, подал мне и я по ней спустился. Таким образом меня спасли.

Времени подумать о том, что был на волоске от гибели, у Щетинского не оставалось. Он сам принялся помогать другим покинуть полыхающее здание. С его управления погибли 4 человека — те, кто после эвакуации решили вернуться за оружием и закрыть сейфы.

Версий о причинах трагедии много. Экс-руководитель УУР думает, что это не криминал:

— Уверен, никакого поджога не было. Много старых досок там, на полу, на стенах. Обиты гранкой, а внутри пыль, оставшаяся от опилок. Я, когда на окне стоял, обратил внимание — в стенах, как в печке было, аж гудело! Что случилось? Не знаю. Говорят, в том кабинете, откуда началось, девчонки курили. Ксерокс до этого дымился у них. Пузырьки какие-то, для волос вроде, в урне нашли. Я предполагаю, что просто что-то прогорело и там тлело, а когда взломали дверь — пыхнуло.

Балаковские забойщики

Эпицентр кровавой бойни - «Ставрополь»

Девяностые кончились, но кровавый период продолжался. Бандиты делили территорию, в Самарскую область приезжали поживиться преступники с других регионов. Иногда последствия их действий становились просто ужасающими.

21 ноября 2000 года в тольяттинской гостинице «Ставрополь» горничная находит в номере 318 трупы троих коммерсантов из Тюмени. В соседнем 314 милиция обнаруживает еще два тела — жители Караганды. Все пятеро убиты, с огнестрельными ранениями головы.

Через несколько часов в городе происходит очередное разбойное нападение. Местный житель Виктор Черноморец помогал товарищем из Безенчука купить в Автограде новую малолитражку. Возле одной из фирм к ним в салон подсел незнакомец и под угрозой пистолета приказал проехать в лес рядом с санаторием «Прилесье». Чуть позже он потребовал остановиться, отдать ему деньги с ключами от машины. И выстрелил Черноморцу в висок. Налетчик хотел сбежать, но пассажиры попытались его остановить, даже сломали глушитель на оружии. Но вскоре ретировалась — из авто, что все это время была «на хвосте», выбежал вооруженный соучастник грабителя и подоспел к нему на помощь. В итоге злодеи скрылись, а раненый скончался в больнице.

О расследовании убийств в Тольятти докладывали президенту

Разбирательства находились на контроле у президента Владимира Путина. Естественно, что искать тех, кто устроил бойню, предстояло и УУР, возглавляемое Валерием Щетинским.

— Сложное преступление. Обычно в этой гостинице останавливаются приезжие, желающие купить машину в Тольятти. Все, как правило, с деньгами. Днем очередь на ресепшенне была, преступники постояли, послушали, посмотрели, кто в какой номер пойдет. Зашли за ними и постреляли. Взяли — точно помню — фотоаппарат, куртку светло-коричневую и всего порядка 100 тысяч рублей. Так получилось, что попали на людей, которые сначала поехали в фирмы за автомобилями, деньги отдали и только потом пришли в гостиницу оформляться.

Информации у милиции было много, опера привозили ее из командировок в другие города. Удалось установить, что орудовали три человека из Балаково.

В тольяттинской гостинице милиционеры стали свидетелями жуткого зрелища

Убийство одного из налетчиков помогла оперативникам выйти на след убийц

— Они своего подельника застрелили по дороге, — продолжает Щетинский. — Не поделили эти сто тысяч. Эксперты подтвердили — пуля выпущена из пистолета, который использовали в гостинице. Мы всю оперативную информацию собрали, я ребят послал в Балаково — задерживать. И взяли их, один подозреваемый был в той самой куртке, снятой с убитого.

Выяснилось, что задержанные — члены балаковской ОПГ, спортсмены-дзюдоисты. Организатор — Эдуард Алексеев — получил 24 года лишения свободы, а его сообщник — Сергей Кирсанов, обвиненный в совершении убийств — сел на пожизненный срок.

Опытный руководитель настаивает, лично никто дела не раскрывает. Всегда работает группа и только в тесном взаимодействии удается выйти на нужный след. В том числе и с другими правоохранительными структурами, например, с УИС.

Рыбалка, виноград и профессиональный праздник

С 2001 по 2003 Валерий Щетинский занимал должность заместителя начальника криминальной милиции областного ГУВД, а потом ушел на пенсию. Ну, не совсем — сегодня он директор по безопасности в одной из городских компаний.

Все свободное время Валерий Лукьянович посвящает семье — у него трое детей, жена, внуки и даже правнуки. Плюс, у оперативника есть несколько увлечений для души.

5 октября полковник милиции в отставке планирует встретиться с боевыми товарищами и вспомнить прошлые временаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

— Я люблю рыбалку, летнюю. Зимнюю даже не пробовал. Ну нет, один раз пробовал, потом долго с похмелья болел, — шутит мужчина. — Прийти, «накваситься» — не понимаю этого. А вот пойти и нормально порыбачить! А еще, сейчас я занимаюсь виноградом, выращиваю у себя на участке в Рождествено. В Анапе, в Сочи купил. Растет, плодоносит. Раздаю друзьям и сами пользуемся.

Юбилей уголовного розыска — для Валерия Щетинского большое событие. Повод вспомнить былое:

— Профессиональный праздник, как у военных . Мы собираемся, вспоминаем, как было тяжело, как мы сражались, как ездили в Чечню, как дружили. Хорошие наставники, хорошие коллеги. Это была опасная работа, которая сплачивает людей!

Управление уголовного розыска в 2002 году. Хорошая команда, которая добивалась результатовФото: из архива героя публикации

Очередной рассказ об оперативниках Самарской области выйдет на «КП-Самара» совсем скоро. Не пропустите!

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