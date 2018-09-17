Конкурс "Мой любимый учитель" - 2018 в Самаре: подари своему педагогу отличный отдых

СЕГОДНЯ 09:10 2018-09-17T09:37:45+03:00

Объявляем конкурс в Самаре "Мой любимый учитель": расскажи о своем преподавателе, зови одноклассников голосовать и мы подарим победителю поездку в санаторий

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В преддверии Дня учителя "Комсомольская правда - Самара" объявляет о начале нового конкурса. Если вы хотите сказать "спасибо" учителю, который сделал из вас человека, или вовсю трудится прямо сейчас, воспитывая из вашего ребенка гениального математика или журналиста, это ваш шанс.

В конкурсе "Мой любимый учитель" - 2018 мы ждем фотографии педагогов из Самары и Самарской области, с небольшим рассказом о них. Прислать фото может сам учитель, либо же дети или родители. Конкурс продлится до 5 октября. В этот день мы объявим имена победителей и пригласим их на награждение. Подарок для победителя: путевка в санаторий "Циолковвский". Призеры получат также подарки от "КП-Самара" и партнеров конкурса.

Как участвовать:

1. Прикреприть фото учителя с небольшим рассказом о нем на странице конкурса и ли прислать на почту olga.afanasyeva@phkp.ru

2. Голосовать. Голосование продлится до 9.00 5 октября.

3. Следить за результатами.

"Положение о конкурсе" размещено на сайте kp.ru.