Фабрика звезд в Сызрани: театр, где воспитали Серебрякова и выпустили на сцену школьника – Евгения Ткачука, отмечает 100 лет

СЕГОДНЯ 15:56 2018-10-09T15:56:21+03:00

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В 2018 году Сызранскому драматическому театру им. А. Толстого исполняется 100 лет. Большое празднование намечено на декабрь, но уже сейчас актеры принимают поздравления: новый сезон открылся с премьеры, а уже сегодня в Сызрани начался межрегиональный фестиваль «Время театра», гости приехали со всей страны и даже из Дании. В планах – постановка современного мюзикла «Ромео и Джульетта» в ритмах джазового концерта.

Директор Сергей Салмин и главный режиссер Олег Шахов представляют театр со 100-летней историейФото: Сергей ОСЬМАЧКИН

Здесь не Париж, нас ничем не удивишь

- Здесь не Париж, нас ничем не удивишь, - улыбается главный режиссер театра Олег Шахов. – Сюда приходят те, кто не читал классику, сюжеты узнают ее прямо на спектакле. Допустим, «Гроза» Островского. Нашей интересно, что именно случится с Катериной, а не при помощи каких эффектов ее утопит режиссер, весь столичный «изюм» тут не выстрелит.

Говорят, Гоголь и «Ревизор», которым открылся 100-й сезон, с этой сцены звучит ультрасовременно. Не только потому, что он гениален. Молодежь смотрит его, будто время действия – сегодня. Сызранцы держат режиссера и директора в тонусе. Сдают по 7-8 спектаклей в год - это конвейер. Театралов и даже тех, кто выгуливает наряды в фойе, - тут немного. Приходят школьники, студенты. К каждым каникулам звонят: «А сделайте нам новую сказочку! Мы все уже отсмотрели». К новогодним елкам репетируют «Золотого ключика», не зря юбиляр носит имя Алексея Толстого.

Звезду «Левиафана» подцепили на улице

Сызранский драматический театр стал настоящей фабрикой звезд. С его сцены актеры разлетелись по всей стране, их можно увидеть и на ТВ экране, и в столичных театрах.

- У нашего бывшего режиссера Александра Ривмана было чутье на звезд, - вспоминает директор театра Сергей Салмин. – Встретит на улице, и если почувствует актера – захватит. Так было в начале 80-х с Алексеем Серебряковым, известным по фильмам «Левиафан»,«ПираМММида», «Москва никогда не спит» . В Москве зацепил его. Парень, будучи школьником, засветился в кино, но учился в техническом вузе.

Взрослый режиссер провинциального театра взял у студента телефон, позвонил и уговорил бросить институт и из столицы переехать в Сызрань. Алексей жил в театральном общежитии, получал зарплату – 70 рублей. Хватило его на один сезон. Но 8 месяцев на сцене дали уверенность в себе. Летом Серебряков вернулся в столицу и поступил в «Щепку». Сейчас в интервью он говорит, что почти не помнит провинциальный город, «окруженный колониями всяких режимов».

В Сызрани умеют делать красивое шоу и удивлять смысламиФото: СОЦСЕТИ

Санчо из NEXTа приехал с Аллой Коровкиной

Актер Сергей Степанченко, известный как Санчо из NEXTа, после актерского факультета Дальневосточного педагогического института искусств приехал в Сызрань вместе с актрисой самарской «драмы» Аллой Коровкиной. Тут Степанченко проработал три года. Со звездой сызранской сцены, заслуженной артисткой РСФСР Лидией Дымовой они играли супругов, из-за крупного телосложения молодому актеру доставались возрастные роли.

Сызрань он помнит, даже собирается прилететь в декабре – на юбилейный вечер.

Женечка Ткачук за сутки стал грассировать

Евгения Ткачука часто можно увидеть на экране. Кадр из картины "Тихий Дон"Фото: кадр из фильма

Евгения Ткачука к себе на работу в театр привел папа, школьник выходил на сцену, когда в спектакле нужен был мальчик.

- Я уже забыла название пьесы, но помню сюжет, мальчик приезжает с родителями из Германии. Парнишку играл Женечка, - рассказывает «КП-Самара» Лидия Дымова. – Женя тогда учился в 9-м классе. И вот наш режиссер Александр Ривман говорит: «Наверное, у этого мальчика был акцент, он плохо говорил по-русски». Прошли сутки. И этот 14 летний парнишка заговорил с грассирующим «р». Я как педагог по сценической речи знаю, как это непросто. Одного таланта мало, нужна огромная работоспособность. Мы знали, что не раз услышим эту фамилию.

КСТАТИ

Это единственный в губернии театр, где создана безбарьерная среда. Все таблички дублируются шрифтом Брайля. Для колясочников предусмотрен вход с подъемником, в фойе первого этажа есть пандусы. Для слабослышащих есть ряд, оборудованный индукционной петлей. В терминале есть кнопка для слабослышащих и лупа для увеличения шрифта.

Вот так помещение театра выглядит сегодня изнутриФото: Сергей ОСЬМАЧКИН

СПРАВКА «КП»

Театр в Сызрани появился ещё в XIX веке. Тогда, в 1870-х годах, на средства купца Ивана Соболекова построили летний деревянный, театр «Эрмитаж». Туда привозили постановки известных режиссёров тех лет.

Интересно, что у Алексея Толстого, имя которого носит театр, с детства началось увлечение драматическим искусством. Он участвовал в любительских спектаклях в Сызрани. Алеша писал отчиму: «Потом были в театре, ничего, посмеялись, а пьеса глупая-преглупая…».

Своего стационарного театра до 24 октября 1918 года в городе не было. На заседании Сызранского исполкома совета народных депутатов решили открыть Рабоче-крестьянский дом с пролетарским театром. Первый театр был в «Полтиннике», так в городе называют ДК «50-летия Октября».

Первую труппу возглавил актер Глеб Ротов. 26 декабря 1918 года постановкой пьесы Александра Островского «Лес» был открыт первый сезон. К слову, сейчас поставить Островского в на сцене юбиляра – проблематично, слишком много персонажей у русского классика, а в провинциальном театре всегда нехватка кадров и очень большой репертуар.

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