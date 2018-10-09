"Он бил Динку на глазах у детей": самарчанка заступилась за собаку.... и теперь должна заплатить 3 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 17:00 2018-10-09T17:58:00+03:00

Динку во дворе на Мехзаводе любили, сейчас дети скучают по ней Фото: соцсети

Елена Айхлер в сердцах некрасиво высказалась в адрес обидчика дворовой псины, а он сразу обратился в полицию

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Самарчанка заступилась за бездомного пса... и теперь должна заплатить немаленький штраф. Обидчик собаки уверяет, что женщина оскорбила его в социальной сети, написав бранное слово. Но соседи утверждают: мужчина вел себя некрасиво, он первый напал на собаку с побоями.

Динку очень любили дети

Собака Дина появилась во дворе дома на Мехзаводе, где живет Елена Айхлер, в декабре прошлого года. Кутенка нашли на улице соседи, собачку выхаживали все вместе: покупали корм, приобрели поводоки ошейник. В конце мая собака родила и спрятала щеночка в подвал. Айхлер решила взять малюток под свою опеку — кормила их, искала хозяина, возила в ветеринарные клиники. Малышей очень любили дети.

Но эта ситуация нравилась не всем. Утром 4 июля в домофон Елене позвонил мастер управляющей компании Руслан С. По словам женщины, он на повышенных тонах потребовал убрать животных, а в обратном случае грозился засунуть их в мешок и выкинуть в мусорный бак.

Собака получила сильный удар по глазуФото: соцсети

Елена пыталась успокоить мужчину, договорились, что вечером за щенками приедут новые хозяева, а маму стерилизиуют - и она сможет жить во дворе на законных условиях. Но все пошло нетак.

На следующий день Елена собиралась пойти на встречу жильцов. К нй подбежали плачущие ребята: "Дину избили!"

— Оказалось, он пришел во двор за полчаса до собрание и пнул Динку по морде, — вспоминает Елена. — Разбил ей сосуды в носу. Из-за этого собака стала задыхаться и мы сразу повезли ее в клинику. У собаки диагностировали кровоизлияние в мозг и поэтому стерилизовали ее не в тот день, а только 13 июля.

Бить - бил, но попрошу не оскорблять!

На эмоциях зоозащитница в одном из пабликов социальной сети негативно высказалась в адрес Сулейманова. Он воспринял это как личное оскорбление и написал заявление в Мировой суд Красноглинского района. Там встали на сторону Руслана, а дела об издевательстве над Диной заводить не стали.

— То, что он ее бил — он и на суде не отрицал. Говорил, что защищался. Хотя Дина все время на привязи сидела, она даже тронуть никого не могла, - рассказывает корреспонденту «Комсомолки» Елена.

Самарчанка уверена, мужчина хотел убить собаку. Но привлечь его к ответственности не получается — недостаточно свидетелей. Как сообщил правозащитник Юрий Николаев, который поддерживал Елену Айхлер в этой ситуации, есть и другие сложности:

— После суда Руслан обещал выплатить за нее половину суммы, но, насколько мне известно, этого не произошло. Лена создавала петицию, чтобы наказать его. Власти никак не реагируют, хотя я и к ним в том числе обращался. Но тут ведь главное — это судьба Динки, а не разборки между людьми. На днях встретимся с Еленой, обсудим, как дальше быть. Собака до сих пор в ветклинике. Лена боится рассказывать соседям, в какой именно. Боится, что информация уйдет, и Руслан найдет собаку и убьет. Сейчас думаем, что дальше делать: привезти обратно собаку во двор, на радость детворе, и, таким образом, подвергнуть ее жизнь опасности, или стопроцентно постараться сохранить ее в безопасности.

Штраф за «чмо» и надежды на справедливость

Юрий добавил, что в злополучном дворе на Мехзаводе образовалось два лагеря. Большинство за Елену и Динку, другие против наличия собаки во дворе. И иногда они выражают свои чувства чересчур сильно.

Елена надеется, что виновного привлекут к ответственностиФото: соцсети

— В этой истории было еще два суда, где уже Лена судилась с соседкой. Та орала на весь двор — «Айхлер — чмо!» и оскорбляла ее. А потом все отрицала. Два дня судились, и Лена выиграла суд, — объясняет Николаев. — Ту девушку приговорили к штрафу в 1000 рублей, но этого не хватит даже на корм Динке. Лена известная личность у себя на районе, кто-то просто завидует ее известности. Женщин же не поймешь. Причем, девушка, которая орала на нее — учительница в школе. Я не совсем понимаю, как так: ты учишь детей, которые живут в этом дворе, и орешь на всю улицу матом. Вот такие учителя бывают.

Сама Елена отмечает, что обидчица давно ее «невзлюбила»:

— Она с Русланом познакомилась на том собрании по благоустройству двора и сразу стала его защищать. Сказала при всех, что если я не уберу собаку, то на утро она мне ее труп под дверь принесет.

Сейчас в этой истории наметилось небольшое затишье. Елена Айхлер не оставляет надежд на то, чтобы наказать обидчика четырехлапой, ведь допускать насилия над животными ни в коем случае нельзя.

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