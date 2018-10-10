2018-10-10T16:13:32+03:00
Общество

Не автобус, объедешь: новая разметка у Железнодорожного вокзала Самары разоряет автолюбителей

Корреспонденты «Комсомолки» вместе с дорожным активистом Алексеем Морозовым попытались проехать по дороге около вокзала, где 7,5 метров выделили под общественный транспорт
Михаил ГОРЮНОВ
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Некоторые водители по старой привычки едут по полосе автобусов и потом хватаются за головуНекоторые водители по старой привычки едут по полосе автобусов и потом хватаются за головуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Беда пришла летом

На участке от Комсомольской площади до улицы Спортивной рядом с Железнодорожным вокзалом областной столицы появилась «золотая кормушка», уверены самарские водители. Практически ежедневно многим из них приходит штраф за проезд по выделенной полосе для общественного транспорта. Появилась она тут только летом — аккурат к ЧМ-2018. Как быть водителям и можно ли найти пути решения, журналист «КП-Самара» пытался выяснить вместе с автоэкспертом Алексеем Морозовым.

Если вы давно не были возле Железнодорожного вокзала, имейте ввиду - схема изменилась. Яндекс-карты Фото: Скриншот сайта

Если вы давно не были возле Железнодорожного вокзала, имейте ввиду - схема изменилась. Яндекс-картыФото: Скриншот сайта

— Сначала с правой стороны появилась выделенная полоса — 7,5 метров для автобусов. На участке перед поворотом на Спортивную. В августе там появилась камера, — объясняет Морозов. — По ГОСТу, полоса для общественного транспорта должна быть не менее 3 с половиной метров. Такая как раз со спортивной и начинается, а вот по Комсомольской площади она больше 7 и многие к этому не привыкли.

Новшество вводили, казалось бы, для логичных целей — устранить лишние пробки и незаконно припаркованные машины, обеспечить беспрепятственный проезд автобусам, маршруткам, троллейбусам и лицензированным такси.

Золотая жила

Виктор Петров недоволен - штрафы приходят очень часто! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Виктор Петров недоволен - штрафы приходят очень часто!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Но большинство людей позицию чиновников, разработавших новые схемы, не разделяют. Те, кто ежедневно катается по Самаре, считают, что цели здесь только корыстные.

— Вы про полосу снимаете? Это ловушка какая-то! Сделали все по-тихому! — негодует самарец Виктор Петров, подошедший к нашим корреспондентам прямо на улица. — Я был на даче летом, вернулся в город и несколько штрафов уже пришло. Никто не знал об этом. Было нормальных 4 полосы, а теперь две! Поставили камеру и теперь у них тут просто золотая жилка! Никак не могу привыкнуть к этому!

На парковке на площади тоже проблемно - да еще и ремонт вдобавок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На парковке на площади тоже проблемно - да еще и ремонт вдобавокФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Виктор в подтверждение своих слов показывает «письма счастья» на телефоне. Платить за такое нарушение приходится довольно много — полторы тысячи рублей за каждый неверный выезд за разметку.

— Но ведь и машину, получается, негде поставить! — добавляет Петров. — на парковке на площади ремонт и один заезд, у обочины нельзя. А ведь пассажиры с огромными сумками, инвалиды бывают, о них кто-то подумал?

Решить можно!

Активист Морозов подтверждает — жалуются много. Обращения активисты стараются донести до департамента городского транспорта, где «проблемная» схема организации дорожного движения разрабатывалась совместно с ГАИ.

Наш собеседник также отмечает, что дублирующие знаки расположены не в лучших местах — за остановкой или в углу на повороте их не всегда видно, либо замечаешь указатели слишком поздно.

Будьте внимательны - полоса для общественного транспорта слева, справа - для водителей обычного авто! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Будьте внимательны - полоса для общественного транспорта слева, справа - для водителей обычного авто!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У Алексея несколько вариантов решения этой сомнительной ситуации. Все они требуют весьма серьезных нововведений:

1. Можно возле вокзала сделать парковку по схеме, как в аэропорту. Чтобы машины заезжали на 10-15 минут. Высадит пассажира или забрать его. Для этого необходимо организовать место, убрать забор. В принципе — готовая территория уже есть;

2. Сделать одну остановки. Там в 30 метрах две — одна на Комсомольской площади, другая на Спортивной. Это доставляет определенные неудобства. Можно 2 соединить в одну, поставить павильон, выделить карман, убрать забор — и дорога станет шире, и полоса для транспорта не будет «подставлять» автомобилистов;

На Спортивной полоса для автобусов и маршруток стандартная - 3 с половиной метра Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Спортивной полоса для автобусов и маршруток стандартная - 3 с половиной метраФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Алексей Морозов рассказывает, что выделенные полосы для общественного транспорта в Самаре также есть на Кировском мосту и Московском шоссе. Но там они не такие длинные и более логично оформлены. Что же до Ж/Д, то здесь, надеется горожанин, власти и жители все-таки придут к общему знаменателю.

А вот что говорили на радио "КП-Самара" об еще одной проблеме автомобилистов Самары: ямах на дорогах

Картина недели в Самаре: Флешмоб девушек в красном у ям на дорогах, осыпавшаяся облицовка на фонтане "30-летия Победы", новокуйбышевский театр "Грани" завоевал "Золотую маску"

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