Один пьян, второй под кайфом и оба за рулем: задержаны футболисты "Крыльев советов" Тигиев и Башкиров

14 Окт. 17:13 2018-10-14T23:09:13+03:00

«Подвиг» Кокорина и Мамаева попытались повторить игроки самарского клуба. Один сел за руль пьяным, второй и вовсе был под наркотиками и вел себя не очень красиво

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Еще не утихли споры по поводу скандала с российскими футболистами Кокориным и Мамаевым, как масла в огонь решили подлить самарские спортсмены. Бурными выдались выходные у игроков футбольного клуба «Крылья Советов». Ночью активисты "Ночного патруля" задержали Башкирова: парень был пьян, ехал на арендованном авто, но вел себя прилично. В воскресенье утром также за рулем задержали защитника Георгия Тигиева.

Машину одного из самых юных игроков «Крыльев» приметили активисты «Ночного патруля». Им показалось, что водитель пьян. На деле все оказалось еще хуже.

- По информации jбщественников, самарские полицейские задержали 23-летнего мужчину предположительно с признаками опьянения, управляющего машиной. Должностным лицом ГИБДД вынесено постановление о возбуждении административного дела, в рамках которой назначены предусмотренные законом экспертизы. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сухо сообщили о задержании в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Во время оформления хамил и грубилФото: Соцсети

Как показала экспертиза, спортсмен действительно был опьянен, вот только не алкоголем. В крови Георгия Тигиева нашли амфетамин. Общественники, они же активисты «Ночного патруля», добавили, что при задержании Георгий Тигиев вел себя дерзко и агрессивно.

- При освидетельствовании в организме футболиста обнаружено наркотическое вещество - амфетамин, в народе именуемое «феном». При задержании господин Тигиев «включил МамаеваКокорина», хамил, употреблял нецензурную лексику, угрожал связями и высокими покровителями... Жаль, очень жаль, что после такого потрясающего чемпионата мира, после такого подъема интереса к футболу в обществе, российский футбол показал свою «изнанку»... - заявили активисты «Ночного патруля».

Машину футболиста забрали на штраф-стоянкуФото: Соцсети

А Евгений Башкиров при оформлении не сопротивлялся, вину признал

Незадолго до задержания защитника «Крыльев» Георгия Тигиева в полиции побывал его одноклубник – полузащитник Евгений Башкиров. Ночью с субботы на воскресенье он попался пьяным за рулем арендованного автомобиля.

- На мужчину мы обратили внимание на улице Коммунистической. Сначала он подъехал на каршеринговой машине к одному из популярных ресторанов. Было заметно, что он пьян. Затем он вышел из автомобиля, нашел другой «Делимобиль». В этот момент его и задержали, - рассказал корреспондентам «КП-Самара» руководитель «Ночного патруля» Виталий Смардаков.

Евгений Башкиров свою вину призналФото: соцсети

По словам Виталия, на своих коллег Кокорина и Мамаева и даже на одноклубника Тигиева, Башкиров не был похож. В драку не лез, не спорил.

- На самом деле, он вел себя достойно, хороший парень. Он сразу согласился пройти медицинское освидетельствование. Анализы в Самарской городской клинической больнице имени Н.И. Пирогова показали 0,480 промилле в крови. Это почти трехкратное превышение допустимой нормы. Свою ошибку он признал, такое бывает не часто. Не стыдно за него было, - поделился впечатлениями Виталий Смардаков.

Сейчас в отношении Евгения Башкирова составлен административный протокол. До суда его отпустили, об этом сообщили в полиции.

На этой машине футболист хотел уехатьФото: Соцсети

Наказание точно будет

По непроверенной информации, зажигательные выходные себе устроили не только Евгений Башкиров и Георгий Тигиев. В вечеринке участвовали еще два игрока «Крыльев Советов». Подозревают Яковлева и Денисова. Так ли это, еще предстоит выяснить. Все они отрывались на набережной, в одном из популярнных ресторанов.

- Ничего удивительного, Башкиров там еще года три назад отжигал, жгли с друзьями 5-тысячные купюры около входа, - рассказала одна из читательниц "КП-Самара".

Руководство клуба не оставило без внимания выходки игроков. Председатель совета директоров ФК «Крылья Советов» Дмитрий Шляхтин отметил, что за вождение в нетрезвом виде к футболистам будут применены самые строгие санкции.

- Юристы должны определить степень вины и вынести свое решение. Я не начальник юридического отдела, поэтому какими именно будут санкции сказать не могу. С этим нужно разбираться отдельно - сообщил Дмитрий Шляхтин. - Санкции могут быть любыми вплоть до расторжения контракта.

Почему веселятся «Крылья»

Сейчас в РПЛ перерыв из-за матчей сборных, и игроки "Крыльев Советов", вероятно, решили воспользоваться передышкой, чтобы хорошо провести время. Хотя, момент не самый лучший: в клубе сменился тренер, Миодраг Божович пока присматривается к составу, и вот так зарекомендовать себя вряд ли получится. Кстати, провинившихся Кокорина и Мамаева поддержали сразу два игрока "Крыльев": Чочиев и Соболев.

Следующий матч с участие «Крыльев Советов» состоится 20 октября на стадионе «Екатеринбург Арена». Самарские футболисты сыграют с «Уралом». А уже 29-го на родном поле самарскому клубу предстоит сыграть с "Зенитом".

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