Башкирова оштрафуют, а Тигиев чист: в крови защитника "Крыльев Советов" не нашли ни наркотики, ни алкоголь

СЕГОДНЯ 15:10 2018-10-15T16:35:24+03:00

Футболисты попались инспекторам ДПС за рулем, Башкиров был пьян, а вот насчет Тигиева мнения разошлись

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В "Крыльях Советов" сделали официальное заявление по поводу задержаний футболистов сотрудниками ГИБДД и активистами "Ночного патруля". Здесь провели необходимое расследование, запросили все административные протоколы, составленные инспекторами, изучили материалы. Вынести окончательное процессуальное решение еще предстоит, но никто не собирается разырывать контракты с футболистами.

- Сейчаса Тигиев и Башкиров тренируются с командой. К Башкирову будут применены штрафные санкции в соответствии с его трудовым договором. У Георгия Тигиева медицинское обследование не выявило содержания в крови запрещенных веществ и алкголя, - сообщили в "Крыльях Советов".

Георгий Тигиев показался задержавшим его инспекторам подозрительнымФото: кадр с видео

Также в клубе отметили, что Георгий Тигиев оставляет за собой право защищать честь и достоинство, руководство "Крыльев" ему в этом поможет.

Руководитель "Ночного патруля" Виталий Смардаков в свою очередь отметил, что первичный анализ показал наличие вещества в моче игрока, предположительно это был амфетамин. Следующая медицинская экспертиза дала другой результат.

На кадрах видео Георгий Тигиев с инспекторами спорит, доказывает, что никакого правонарушения не было, а также матерится. На кадре видно, что содержание алкогольных паров в дыхании футболиста неимного превышено - показатель 0,19 промилле.

Вот такие промилле показал прибор при задержанииФото: кадр с видео

А вот Евгению Башкирову придется ответить за нарушение: перед судом он предстанет, по предварительной информации, уже завтра. Игроку грозит потеря прав и штраф в 30 тыс . рублей. Размер заработной платы футболиста не раскрывается, однако чуть больше года назад министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин в публичном отчете перед депутатами рассказал, что самый низкооплачиваемый игрок в команде получает 100 тыс. рублей в месяц. Евгений явно зарабатывает больше, так как классом он выше многих игроков "Крыльев", в том числе и просиживающих большую часть времени на скамейке.

Продолжит ли он играть в основном составе, зависит от тренера. 5 октября на этом посту Андрея Тихонова сменил черогорец Миодраг Божович.

- За Женю очень обидно, - прокомментировал новость ветеран "Крыльев" Валерьян Панфилов. - Он хороший человек, интеллигентный очень, стихи читает всегда. Жалко, что это так раздувается. Я уверен, у него должен быть второй шанс. Хотя такого поведения я, конечно, не оправдываю.

А вот Евгению Башкирову от обвинения не отвертетьсяФото: кадр с видео

Напомним, Евгений Башкиров за "Крылья Советов" выступает с 2016 года, а Тигиев пришел в клуб на правах аренды в этом году.

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